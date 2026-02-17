Connect with us

Ruta

Cuatro colombianos animarán la edición 72° de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol

Publicado

Hace 55 mins

el

Dos escarabajos estarán con el Petrolike en la Vuelta Ciclista a Andalucía - Ruta del Sol 2026. (Foto © Petrolike)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Así se clasifican los cuatro colombianos en el UAE Tour 2026 tras la contrarreloj; Harold Tejada en el Top 20

Publicado

Hace 2 horas

el

17 febrero, 2026

Por

El huilense Harold Tejada terminó 21° en la contrarreloj del UAE Tour 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Galicia acogerá la salida de la Vuelta Femenina 2026 by Carrefour

Publicado

Hace 4 horas

el

17 febrero, 2026

Por

La comunidad gallega tomará el testigo de Barcelona como sede de la salida de la Vuelta a España Femenina. (Foto © La Vuelta Femenina)
Seguir leyendo

Ruta

Remco Evenepoel impone su ley en la crono del UAE Tour y se pone líder; Harold Tejada el mejor latinoamericano

Publicado

Hace 7 horas

el

17 febrero, 2026

Por

El belga Remco Evenepoel ganó la segunda etapa del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.