Ruta
Cuatro colombianos animarán la edición 72° de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol
La Vuelta Ciclista a Andalucía arranca este miércoles en Benahavís con cuatro colombianos: Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), Juan Diego Quintero (Petrolike) y Alejandro Callejas (Petrolike).
El listado de candidatos al título está encabezado por los corredores del UAE. Tim Wellens, que llega reforzado tras su victoria en la Clásica de Jaén, y Pavel Sivakov, ganador de la edición del año pasado, son los grandes nombres a seguir. También destaca el varias veces campeón mundial y olímpico Tom Pidcock (Q36.5), uno de los rivales más sólidos.
La edición 72 de la Ruta del Sol comenzará con una primera etapa de 150 kilómetros que partirá de Benahavís y recorrerá la Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce, para finalizar en Pizarra. Será un trazado exigente desde el inicio, ideal para aventureros que busquen sorprender desde lejos antes de unos kilómetros finales llanos donde podría decidirse la etapa al sprint.
La segunda jornada volverá a presentar un recorrido sinuoso entre Torrox (Málaga) y Otura (Granada), con el Alto de la Cabra, de primera categoría, como principal dificultad del día. Aunque está lejos de meta, podría seleccionar la carrera antes de una llegada que también podría sonreír a los corredores rápidos.
El tercer día la batalla se trasladará a tierras jiennenses, con salida en Jaén capital y llegada a Lopera. Serán más de 180 kilómetros de continuo sube y baja, ideales para una jornada de desgaste y ataques.
La penúltima etapa unirá Montoro y Pozoblanco (Córdoba) tras más de 160 kilómetros. A pesar de su perfil llano, estará aderezada por el ya reconocido kilómetro de oro, donde los líderes se jugarán unos valiosos segundos de bonificación que podrían resultar decisivos.
El desenlace final llegará en Lucena, tras una etapa que partirá de La Roda de Andalucía (Sevilla) y que, tras 167 kilómetros, podría dictar sentencia con dos subidas consecutivas al Alto de la Primera Cruz, un terreno perfecto para movimientos finales.
LISTADO DE PARTICIPANTES
Ruta
Así se clasifican los cuatro colombianos en el UAE Tour 2026 tras la contrarreloj; Harold Tejada en el Top 20
La octava edición del UAE Tour, que cuenta con la participación de 4 colombianos, tuvo su segunda etapa, una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros en la isla de Al Hudayriyat.
Tras las dos primeras jornadas de la ronda árabe, el pedalista huilense Harold Tejada, del XDS Astana Team, se mantuvo como el mejor colombiano en el Top 20° a 39 segundos del líder, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), ganador de la crono.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en el inicio de la carrera de los Emiratos Árabes Unidos, tras dos jornadas.
Clasificación General de los Colombianos en el UAE Tour
|20
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:39
|77
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:14
|106
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:30
|114
|Juan Sebastiánv
|UAE Team Emirates – XRG
|1:34
Ruta
Galicia acogerá la salida de la Vuelta Femenina 2026 by Carrefour
La comunidad gallega tomará el testigo de Barcelona como sede de la salida de la Vuelta Femenina 26 by Carrefour que celebrará su cuarta edición. Galicia será el punto de partida de carrera femenina el próximo 3 de mayo.
El territorio gallego, escenario habitual de La Vuelta, ya acogió en 2021 la Ceratizit Challenge by La Vuelta, cuyas cuatro etapas de aquella edición se disputaron íntegramente en Galicia.
La organización desvelará el recorrido de ronda española para las mujeres en una gala que se celebrará el próximo 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira, en la Coruña.
La neerlandesa Demi Vollering es la actual bicampeona de la ronda española. El podio del año pasado lo completaron la suiza Marlen Reusser (Movistar Team) 2° y su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) 3°.
Puntos clave:
- Galicia acogerá la salida de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour el próximo 3 de mayo
- El recorrido completo se presentará el próximo 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira, en La Coruña
*Con Información Prensa La Vuelta Femenina 26
Ruta
Remco Evenepoel impone su ley en la crono del UAE Tour y se pone líder; Harold Tejada el mejor latinoamericano
Cumpliendo con los pronósticos, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) ganó la segunda etapa del UAE Tour 2026, una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros, disputada en Hudayriyat Island.
El especialista contra el cronómetro firmó el triunfo con un tiempo de 13:03” a una velocidad media de 56,09 km / h., superando al británico Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) por 6 segundos y al francés Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) por 9”, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor latinoamericano de la jornada al cronómtero fue el colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), quien se ubicó en la casilla 21° a 39 segundos del ganador, superando al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) por 3 segundos.
En cuanto al resto de nacionales se clasificaron así: Sergio Higuita (XDS Astana Team) 81°, Nairo Quintana (Movistar Team) 110° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 119°.
Para la tercera jornada Evenepoel saldrá con el maillot de líder con una ventaja de 6 segundos con Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) y de 12 segundos con Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) .
La octava edición de la carrera de los Emiratos Árabes continuará este miércoles con la disputa de la tercera jornada, la llamada etapa reina de 183 kilómetros con salida desde Umm al Quwain y llegada Jebel Mobrah, en un final picando hacia arriba.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 2 (ITT) | Hudayriyat Island – Hudayriyat Island (12,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|13:03
|2
|Joshua Tarling
|INEOS Grenadiers
|0:06
|3
|Rémi Cavagna
|Groupama – FDJ United
|0:12
|4
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:25
|5
|Daan Hoole
|Decathlon CMA CGM Team
|0:26
|6
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|,,
|7
|Artem Shmidt
|INEOS Grenadiers
|0:29
|8
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates – XRG
|0:30
|9
|Stefan Bissegger
|Decathlon CMA CGM Team
|0:31
|10
|Rune Herregodts
|UAE Team Emirates – XRG
|0:33
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:39
|81
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:14
|110
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:30
|119
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|1:34
Clasificación General Individual
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:43:59
|2
|Joshua Tarling
|INEOS Grenadiers
|0:06
|3
|Remi Cavagna
|Groupama-FDJ United
|0:12
|4
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:25
|5
|Daan Hoole
|Decathlon CMA CGM Team
|0:26
|6
|Luke Plapp
|Team Jayco-AlUla
|0:26
|7
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates-XRG
|0:30
|8
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:30
|9
|Stefan Bissegger
|Decathlon CMA CGM Team
|0:31
|10
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|20
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:39
|77
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:14
|106
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:30
|114
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|1:34