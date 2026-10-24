Jonathan Caicedo, cada vez más cerca de ganar el Tour de Guizhou 2026

El boyacense Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness) se impuso en la octava y penúltima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, una exigente jornada montañosa que se disputó sobre un trazado de 136 kilómetros entre los municipios antioqueños de Bello y Santo Domingo.

Detrás del vencedor del día cruzaron la línea de meta el corredor Michael Moreno (EBSA), quien se reportó en la segunda posición, y Rodrigo Contreras (NU Colombia), quien ocupó la tercera plaza. Los tres pedalistas, que protagonizaron un emocionante cierre, llegaron distanciados del grupo principal.

En lo referente a la clasificación general individual, la situación en la parte alta no sufrió modificaciones de consideración y todo siguió igual tras el esfuerzo. El liderato de la carrera se mantiene bajo el control absoluto de Javier Jamaica (NU Colombia), quien es escoltado en el segundo lugar por su compañero de equipo Camilo Ardila, mientras que Kevin Castillo (Orgullo Paisa) permanece firme en la tercer cajón del podio.

La tradicional carrera, popularmente conocida en el ámbito deportivo como el ‘Duelo de Titanes’, finalizará este domingo con la disputa de su novena y última etapa. La jornada definitiva consistirá en una contrarreloj individual de 17,2 kilómetros que partirá desde el Edificio Inteligente de EPM en Medellín y culminará en el mítico Alto de Las Palmas, una cronoescalada decisiva donde finalmente se conocerá al sucesor de Diego Camargo, el campeón de la edición del año pasado.

Resultados Octava Etapa – Clasico RCN Sistecrédito 2026