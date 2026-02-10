“Me he sentido muy bien y eso me da mucha confianza de cara al UAE Tour”: Juan Sebastián Molano desde Omán

Recorridos inéditos para la Vuelta al Tolima 2026

El ciclismo colombiano volverá a ser protagonista en las carreteras del departamento con la XXIV edición de la Vuelta al Tolima 2026, competencia que se disputará del 24 de febrero al 1 de marzo y que reunirá a las categorías Élite, Sub-23 y Femenina, reuniendo a los mejores exponentes del ciclismo en el país. Uno de los grandes atractivos de esta versión será su recorrido, que incluye la llegada por primera vez a Venadillo y San Luis, así como el regreso de Guamo, municipio que no era visitado desde hace varios años. A esto se suma la tradicional y exigente etapa reina con llegada a Murillo, una de las jornadas más esperadas por los ciclistas. “Esperamos a los mejores equipos del país como siempre. Vamos a tener municipios que nunca habíamos tocado como Venadillo y San Luis; además, una etapa épica como la llegada a Murillo, que tanto les gusta a los ciclistas”, dijo Nazario Arango, presidente de la Liga de Ciclismo del Tolima.

Fedeciclismo fortaleció la asistencia internacional de sus deportistas

La Federación Colombiana de Ciclismo formalizó una alianza estratégica y de patrocinio con Terrawind Global Protection, compañía que, a partir de la fecha, se convierte en la Asistencia Internacional Oficial en Viajes especializada del Ciclismo Colombiano y de las Selecciones Colombia de Ciclismo. “Para la Federación Colombiana de Ciclismo es fundamental consolidar alianzas que impacten de manera directa el bienestar y la seguridad de nuestros deportistas. Esta unión con Terrawind Global Protection nos permite ofrecer una asistencia internacional especializada, acorde con las exigencias del ciclismo moderno, fortaleciendo las condiciones en las que nuestras Selecciones Colombia y nuestros ciclistas representan al país en el exterior”, dijo Rubén Darío Galeano, presidente de Fedeciclismo.

Ramiriquí se alista para la sexta Clásica Club Deportivo Provimar

Siguen los preparativos para la sexta edición Clásica Club Deportivo Provimar -Tecniseg- Alcaldía de Ramiriquí, carrera que se desarrollará los días 28 y 29 de marzo. La novel prueba tendrá en competencia ocho categorías; preinfantil masculino, infantil masculino, prejuvenil, juvenil, damas infantil, damas única, sub-23 y élite. La carrera boyacense iniciará con un prólogo de 3,5 kilómetros y finalizará con un circuito que llegará al mítico Alto Mano de Dios. Las inscripciones para los interesados la pueden hacer a través del celular 322 273 7268 con el señor Omar Soler Hernández, organizador.

El Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro entra en su recta final de inscripciones

Más de 2.000 ciclistas de todo el país ya están listos para vivir una experiencia única el próximo 1 de marzo. El Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like A Pro, uno de los eventos ciclísticos más esperados de la temporada en Colombia, entra en su última etapa de inscripciones de cara a su realización el 1 de marzo. Esta fase final de registros es clave para quienes sueñan con vivir la experiencia de correr como un ciclista profesional, en un evento que combina rutas cuidadosamente seleccionadas, altos estándares de seguridad, control total del recorrido y cronometraje oficial, lo que garantiza resultados comprobables y absolutamente confiables. El trazado atravesará municipios emblemáticos como Sesquilé, Machetá, Tibirita en Cundinamarca y Guateque en Boyacá, cada uno aportando su identidad cultural, paisajística y gastronómica. Las inscripciones continúan abiertas a través de la página oficial: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com

Reposo activo para Cian Uijtdebroeks tras caída en la Vuelta a la Comunidad Valenciana

La flamante contratación del Movistar para esta temporada tendrá una pausa obligada en su rutina tras la caída sufrida durante el transcurso de la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Después de una nueva valoración médica junto con las pruebas diagnósticas realizadas, al pedalista belga le encontraron una fisura en la cabeza del radio del codo izquierdo, que requiere reposo activo.

Presentados dos equipo nuevos del ciclismo trujillano

En el Foro Bolivariano de la ciudad de Valera se realizó la presentación del nuevo Team del ciclismo trujillano con miras a las competencias nacionales en internacionales de este 2026. El gobernador Gerardo Márquez, fue el encargado de presentar el nuevo equipo de 15 pedalista que sale de la fusión de La Gobernación de Trujillo y La Guacamaya de Jimmy Flores. Los nuevos equipos serán Gobernación de Trujillo -Confiteria La Guacamaya-Ministerio de Industria y Comercio dirigido por «El Conejo» Alexis Méndez y Trululu-Criket-Indet bajo la dirección del trujillano Daniel Medina. En el equipo Gobernación de Trujillo-Confiteria La Guacamaya-Ministerio de Industria y Comercio aparece el nombre de Juan Ruiz, quien es bicampeón de la Vuelta a Trujillo, Campeón del primer Clásico Dr José Gregorio Hernández y carta fuerte para este año en las competiciones nacionales e internacionales donde participarán la nueva escuadra.

Leonel Rodríguez le gana al World Tour y consagra campeón de ruta en Uruguay

Entre el viernes y el domingo se corrió en Rocha el Campeonato Nacional de Ruta. La última prueba, la élite masculina, donde estaban puestas las miradas en Thomas Silva (XDS Astana Team), el campeón defensor, se resolvió con una fuga donde el mejor embalador fue Leonel Rodríguez (Náutico Boca del Cufré), consagrándose campeón uruguayo tras una actuación marcada por la lectura inteligente del desarrollo y el respaldo del trabajo de su equipo. Rodríguez ganó en el sprint de la prueba élite masculina; Roderick Asconeguy fue el más rápido en la contrarreloj masculina, mientras que Luciana Wynants y Mariana García se quedaron con los títulos femeninos.

Enric Mas interrumpe su temporada por una caída en un entrenamiento

Tras disputar la contrarreloj por equipos del Trofeo Ses Salines y el Trofeo Serra Tramuntana -pruebas ambas de la Challenge Mallorca- el UAE Tour era la siguiente carrera prevista en el calendario de Enric Mas, camino hacia su debut en el Giro de Italia. Pero el ciclista español no estará finalmente en la ronda emiratí, que se disputará del 16 al 22 de febrero, a consecuencia de una caída entrenando que le ha provocado una herida en su mano derecha, que requirió asistencia hospitalaria y sutura, según informó el Movistar Team. «Durante una sesión de entrenamiento, tras caída, Enric Mas ha requerido asistencia hospitalaria debido a una herida en la mano derecha. La lesión ha precisado sutura y, tras la realización de las correspondientes pruebas complementarias y diagnósticas, por ahora no se han detectado otras afecciones, en espera de más evaluaciones médicas en los próximos días. Por este motivo, se descarta su participación en el UAE Tour», indicó la escuadra telefónica en sus redes sociales.

Presentada la 72ª Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía

El Auditorio Edgar Neville acogió la presentación oficial de la 72ª edición de la Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía, una cita que volverá a reunir a algunas de las principales figuras del pelotón internacional entre el 18 y el 22 de febrero. La ronda andaluza contará con cinco etapas y un recorrido exigente, ideal para rodadores y clasicómanos, con la presencia de ciclistas de talla mundial como el multimedallista olímpico y campeón del mundo Tom Pidcock, el vigente ganador Pavel Sivakov, su compañero de UAE Team Emirates Tim Wellens, así como Maxim Van Gils, el sevillano Juan Pedro López o el actual campeón de España Iván Romeo.