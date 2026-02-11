Connect with us

Ruta

Barrida del XDS Astana en el Tour de Omán con Christian Scaroni campeón y Cristián Rodríguez 2°; Nairo Quintana y Diego Pescador en el top 10

Publicado

Hace 5 horas

el

El equipo kazajo XDS Astana hizo el 1-2 en el Tour de Omán con Christian Scaroni 1° y Cristián Rodríguez 2°. (Foto © Tour of Oman)
Ruta

“Queríamos estar más adelante en la general”: Diego Pescador, tras ser el mejor joven en el Tour de Omán

Publicado

Hace 10 mins

el

11 febrero, 2026

Por

El quindiano Diego Pescador, el mejor joven en el Tour de Omán 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Ruta

Juliana Londoño será la representación colombiana en la Setmana Ciclista; Demi Vollering la gran favorita

Publicado

Hace 2 horas

el

11 febrero, 2026

Por

Juliana Londoño continúa su calendario internacional en la Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunidad Valenciana. (Foto © Team Picnic PostNL)
Ruta

“Al final, las fuerzas estuvieron niveladas y supimos estar bien”: Nairo Quintana tras terminar 7° en el Tour de Omán

Publicado

Hace 3 horas

el

11 febrero, 2026

Por

El boyacense Nairo Quintana terminó 6° en la última etapa del Tour de Omán y 7° en la general. (Foto Movista Team © Sprint Cycling)
