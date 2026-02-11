Barrida del XDS Astana en el Tour de Omán con Christian Scaroni campeón y Cristián Rodríguez 2°; Nairo Quintana y Diego Pescador en el top 10

En un final espectacular, el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) ganó magistralmente la última etapa en la cima de Green Mountain y le arrebató el liderato al suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) para terminar en lo más alto del podio en el Tour de Omán.

Los puestos de honor los completaron su compañero de equipo, el español Cristián Rodríguez y el británico Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.



El quindiano Diego Pescador, el mejor joven del Tour de Omán 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

En cuanto a los colombianos, el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) terminó en el 7° puesto y el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) se adueñó de la camiseta blanca de mejor joven al concluir en la 8° posición.

Scaroni, que alcanzó su segundo título del año tras ganar la Classica Camp de Morvedre, sucedió en el palmarés de la carrera al británico Adam Yates, campeón de las dos últimas ediciones.



Christian Scaroni ganó la última etapa del Tour de Omán 2026. (Foto © Tour of Oman)

Tour de Omán (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Nizwa – Jabal Al Akhdhar *Green Mountain (155,9 km)

1 Christian Scaroni XDS Astana Team 3:23:19 2 Cristián Rodríguez XDS Astana Team 0:03 3 Luke Plapp Team Jayco AlUla 0:06 4 Adam Yates UAE Team Emirates – XRG ,, 5 Paul Double Team Jayco AlUla 0:13 6 Nairo Quintana Movistar Team 0:16 7 Sebastián Berwick Caja Rural – Seguros RGA 0:26 8 Louis Rouland Cofidis 0:29 9 Junior Lecerf Soudal Quick-Step 0:30 10 Diego Pescador Movistar Team 0:30 97 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 13:46 98 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 14:04



Cristián Rodríguez, Christian Scaroni y Adam Yates, en el podio del Tour de Omán 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Final