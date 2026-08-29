Ruta
Vuelta a España: se derrumba el sueño de Tadej Pogacar, que se retira tras una caída en la octava etapa
El sueño de ganar la Vuelta a España para Tadej Pogacar se acabó abruptamente en la octava etapa. El hasta ahora líder indiscutido de la carrera sufrió una caída a 32 kilómetros de meta. El esloveno fue retirado en ambulancia y peligra su presencia en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2026, que se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.
El esloveno sufrió sufrió un duro golpe en la clavícula y presentó heridas tanto en la ceja como en el hombro, donde su movilidad se vio bastante reducida. Pogacar fue trasladado con rápidez hacia la ambulancia y dio por concluida su presencia en la Ronda Ibérica, la única gran vuelta que aún no ha ganado.
La etapa trascurría sin muchos sobresaltos, pero el ciclismo es impredecible y de un momento a otro todo cambió para el jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, que se se fue al suelo con el británico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) y el danés Cort Magnus (Uno-X Mobility), llevando la peor parte el esloveno.
A consecuencia del abandono de Pogi, la carrera queda abierta y el nuevo líder pasó a ser el español Enric Mas (Movistar Team), escoltado por el asutriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Ruta
!Espectacular! Wilmar Paredes sigue en racha y le gana el duelo a Santiago Garzón en el inicio de la Clásica Azuero
Sigue el dominio de los equipos colombianos en las carreras UCI que se disputan en Panamá por estos días. Ratificando su gran estado de forma, el antioqueño Wilmar Paredes salió victorioso en la primera etapa de la Clásica Azuero, disputada sobre 105,1 kilómetros, con salida en Chitré y final en Chumical.
“Feliz de darle una victoria más al Team Medellín-EPM. Una etapa con bastante calor, estoy muy agradecido con mis compañeros de equipo, que hicieron un gran trabajo, especialmente a Álvaro Hodeg que lo dio todo en el llano y a Robingzón Oyola que me dio una mano en la parte final”, dijo Paredes al finalzar la jornada inaugural.
El pedalista paisa, que alcanzó su décima victoria de la temporada, fue el más fuerte en la definición y entró primero a la meta unos segundos por delante de su compatriota Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness). Para cerrar la gran actuación de los escarabajos, Óscar Fernández (NU Colombia) se reportó en el tercer puesto.
La carrera canalera del calendario UCI América Tour finalizará este domingo cuando se dispute su segunda y última etapa, una jornada llana de 138,4 kilómetros, que se disputará en la localidad del Chicarrón, en el distrito de La Chorrera al oeste de Panamá.
Clásica Azuero (2.2)
Resultados Etapa 1 | Chitré – Chumical (105,1 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|2:29:43
|2
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:02
|3
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:16
|4
|Juan Carlos López
|GW Erco SportFitness
|0:16
|5
|Ben Granger
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:19
|6
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:23
|7
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:37
|8
|Gabriel Rojas
|Manza Té La Selva No Varix
|0:42
|9
|Bolivar Espinosa
|Senafront
|0:42
|10
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|0:46
Ruta
Tadej Pogacar abandona La Vuelta tras una dura caída; Enric Mas es nuevo líder y Harold Tejada sigue en el top 10
La octava etapa de La Vuelta a España 2026 quedará marcada como una de las jornadas más impactantes de los últimos años. Tadej Pogacar, líder de la carrera y cinco veces campeón del Tour de Francia, tuvo que abandonar tras una fuerte caída a poco más de 30 kilómetros de meta, cuando la fracción entre Puçol y Xeraco, de 171 kilómetros, parecía encaminada hacia una definición al sprint.
El esloveno del UAE Team Emirates-XRG se fue al suelo en el pelotón, con golpes visibles en el rostro y molestias en el hombro. Según las imágenes de carrera, Pogacar intentó levantarse y volver a montar en bicicleta, pero el dolor le impidió continuar. Minutos después, ingresó a la ambulancia con el brazo en cabestrillo, poniendo fin de manera abrupta a una Vuelta que dominaba con autoridad desde la primera semana.
La retirada de Pogacar cambió por completo el rumbo de la carrera. El esloveno había iniciado la jornada con 3:50 de ventaja sobre Enric Mas, segundo en la clasificación general, y aparecía como el gran favorito para completar el círculo de las tres Grandes Vueltas. Su abandono deja huérfana a una Vuelta que parecía correr bajo su mando, pero que ahora se abre de golpe para los demás aspirantes al podio.
En medio del caos, la etapa tuvo ganador francés: Bryan Coquard (Cofidis) se impuso en Xeraco tras un final también accidentado, superando al danés Mads Pedersen y al belga Jordi Meeus, segundo y tercero respectivamente. El velocista galo ganó con un tiempo de 3:47:06, en una jornada con varias caídas y tensión permanente en el pelotón.
El nuevo líder de La Vuelta es Enric Mas (Movistar Team), quien asumió el maillot rojo en una circunstancia tan inesperada como emotiva. El español, sin embargo, decidió no lucir la camiseta en el podio por respeto a Pogacar. “Es una grandísima pena que haya caídas, después de ese estilo y, por último, que sea Tadej, justo el portador del maillot rojo”, lamentó el balear, quien también le deseó una pronta recuperación al esloveno.
Mas queda ahora al frente de la clasificación general, con Felix Gall segundo a 1:11 y Primoz Roglic tercero a 1:33. En la pelea colombiana, Harold Tejada volvió a salvar una jornada peligrosa y se mantiene como el mejor escarabajo en la general, ubicado en la octava posición, a 3:56 del nuevo líder. El huilense del XDS Astana Team terminó la etapa en la casilla 30, con el mismo tiempo del vencedor, y sigue instalado en una zona de privilegio antes de que la montaña vuelva a marcar diferencias.
La carrera continuará este domingo con la novena etapa, entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y el Alto de Aitana, una jornada de alta montaña que llegará con La Vuelta completamente transformada. Sin Pogacar en carrera, Mas tendrá que defender un liderato que nació en medio del dolor, mientras sus rivales buscarán aprovechar una general que pasó de estar bajo control absoluto a quedar abierta de par en par.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 8 | Puçol – Xeraco (171 km)
|1
|Bryan Coquard
|Cofidis
|3:47:06
|2
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Ben Turner
|Netcompany INEOS Cycling Team
|+ 00
|5
|Jordan Labrosse
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|6
|Alessandro Romele
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Bastien Tronchon
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|8
|Hugo Hofstetter
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|10
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|30
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|78
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|111
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|141
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|158
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|23:23:33
|2
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:00
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:11
|4
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|2:15
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|2:16
|6
|Mattias Skjelmose
|EF Education – EasyPost
|2:22
|7
|Richard Carapaz
|Lidl – Trek
|3:25
|8
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:56
|9
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|5:39
|10
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|6:04
|18
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|13:22
|54
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|39:21
|99
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|59:04
|143
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|1:17:01
Ruta
Karl Herzog conquistó el Trofeo Comune di Vertova, carrera que marcó el inicio de la gira de la selección Colombia junior de ruta
El corredor teutón Karl Herzog (Grenke – Auto Eder) ganó el Trofeo Comune di Vertova – Memorial Pietro Merelli, carrera UCI (1.1) de la categoría junior, tras recorrer 81,4 kilómetros por los alrededores de la provincia de Bérgamo, al norte de Italia.
El alemán, que alcanzó su séptima victoria de la temporada, terminó acompañado en el podio de la carrera italiana por los locales Paolo Favero (Bustese Olonia ASD) y Enrico Andrea Balliana (Gallina Ecotek Lucchini), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La carrera italiana, que disputó su vigésima octava edición, contó con la participación de la selección Colombia junior de ruta dirigida por Alex Cano que tuvo a Santiago Delgado como el mejor ubicado en el puesto 28°, luego se clasificaron Matías Sanchez 42° y Andrés Felipe Walteros 51°, mientras que Santiago Parra y Thomas Mejía no concluyeron la prueba.
Para destacacar, que es la tercera ocasión que un alemán consigue ganar esta carrera italiana, corrida por primera vez en 1997 con victoria del australiano Michael Rogers, al año siguiente fue ganada por el suizo Fabian Cancellara. En su palmarés también figuran nombres como el de Matteo Trentin, Jacopo Mosca, Luca Mozzato y Davide Donati, entre otros.
Resultados Trofeo Comune di Vertova – Memorial Pietro Merelli (1.1)
Vertova – Vertova (81,4 km)
|1
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|1:43:44
|2
|Paolo Favero
|Bustese Olonia ASD
|0:32
|3
|Enrico Balliana
|Gallina Ecotek Lucchini
|0:32
|4
|Julius Birkedal
|Grenke – Auto Eder
|0:32
|5
|José Emilio Rodríguez
|A.R. Monex Pro CyclingTeam
|0:32
|6
|Marco Zoco
|Bustese Olonia ASD
|0:50
|7
|Mads Furenes
|Grenke – Auto Eder
|1:07
|8
|Alessandro Battistoni
|Pool Cantù 1999 – GB Junior Team
|1:07
|9
|Alberto Dona’
|Autozai – Contri
|1:07
|10
|Raffaele Armanasco
|Ciclistica Trevigliese
|1:07
|28
|Santiago Delgado
|Selección Colombia
|1:55
|42
|Matías Sanchez
|Selección Colombia
|1:55
|51
|Andrés Felipe Walteros
|Selección Colombia
|1:55
|DNF
|Santiago Parra
|Selección Colombia
|No finalizó
|DNF
|Thomas Mejía
|Selección Colombia
|No finalizó