Connect with us

Ruta

AlUla Tour 2026: Jonathan Milan repite victoria al sprint y Fernando Gaviria se mete al top 5 de la general

Publicado

Hace 2 días

el

El italiano Jonathan Milan ganó la segunda etapa del AlUla Tour 2026. (Foto © The AlUla Tour)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

La liga de ciclismo del valle confirmó la nómina de la selección que estará en los campeonatos nacionales de ruta 2026

Publicado

Hace 7 horas

el

30 enero, 2026

Por

La Selección Valle estará dirigida por los profesores Dalivier Ospina y Hebert Gutiérrez. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

Publicado

Hace 7 horas

el

30 enero, 2026

Por

Ainara Albert, Paula Patiño y Naia Amondarain, en el podio del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
Seguir leyendo

Ruta

Con Remco Evenepoel a la cabeza el Red Bull–Bora–Hansgrohe gana la histórica crono por equipos del Trofeo Ses Salines

Publicado

Hace 8 horas

el

30 enero, 2026

Por

Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.