La Vuelta: Lekenessund hace buena la fuga. Juan Felipe Rodríguez e Iván Sosa brillan en Valdelinares

El ciclismo colombiano volvió a tener una jornada para ilusionarse en La Vuelta a España 2026. En la séptima etapa, disputada este viernes sobre 149,8 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa firmaron una actuación de enorme nivel al terminar quinto y sexto, respectivamente, en una llegada de montaña que premió a la fuga.

La victoria fue para el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), quien completó la jornada en 3:49:47 después de una gran aventura camino a la estación de esquí turolense. Su compañero de escuadra y compatriota, Tobias Halland Johannessen, fue segundo a 34 segundos, mientras el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) completó el podio del día a 47 segundos, en una etapa que dejó protagonismo absoluto para la escapada.

La fracción tenía todos los ingredientes para una batalla abierta: cinco premios de montaña, terreno quebrado desde la salida y un final en el alto de Aramón Valdelinares, de 9,8 kilómetros al 5,9%, después de superar puertos como El Remolcador, Zucaina, Fuente de Rubielos y San Rafael. El recorrido terminó favoreciendo a los corredores que supieron moverse temprano y guardar fuerzas para el ascenso final.

💚 ¡Sexta posición de 𝐈𝐯𝐚́𝐧 𝐒𝐨𝐬𝐚 en Valdelinares! ❤️‍🔥 #LaVuelta26



🇨🇴 El escalador colombiano se mostró muy valiente en la ascensión final en busca del triunfo



💪🏻 ¡Bien peleado, parce! ¡Lo seguiremos intentando! pic.twitter.com/eWIL5l0teW — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) August 28, 2026 La entrada en la meta del duo colombiano Juan Felipe Rodríguez e Iván Sosa (©KernPharma)

Allí apareció con fuerza Juan Felipe Rodríguez, debutante en una gran vuelta y apenas con 22 años, para confirmar por qué su ascenso al WorldTour con EF Education-EasyPost llegó en un momento clave de su carrera. El de Tenjo terminó quinto, a 1:13 de Leknessund, en una actuación de «veterano» en su primera experiencia de tres semanas.

Muy cerca entró Iván Ramiro Sosa, del Equipo Kern Pharma, quien también aprovechó la jornada para recuperar protagonismo. El cundinamarqués cruzó la meta en la sexta posición, a 1:16 del vencedor, apenas tres segundos detrás de Rodríguez, sellando una gran etapa para los escarabajos colombianos en una subida histórica de la ronda española.

Entre los favoritos, el líder Tadej Pogacar llegó en la casilla 19, a 4:23, junto al Top 10 de la general, en una jornada en la que el UAE Team Emirates-XRG permitió margen a la fuga y no forzó una nueva exhibición del fenómeno esloveno. La otra gran noticia para Colombia fue Harold Tejada, quien se mantiene como el mejor escarabajo de la clasificación general y se sostuvo en el Top 10, ascendiendo hasta la novena posición y confirmando una Vuelta de enorme regularidad.

La carrera continuará este sábado con la octava etapa, entre Puçol y Xeraco, sobre 171 kilómetros, una jornada llana que debería dar un respiro a los escaladores antes de que la montaña vuelva a marcar diferencias el domingo con «una de las etapas mas duras de la historia» según el propio director técnico de La Vuelta, Fernando Escartín, con final en el Alto de Aitana.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 7 | Vall d’Alba – Aramón Valdelinares (149,8 km)

1 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 3:49:47 2 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 0:34 3 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 0:47 4 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 0:58 5 Juan Felipe Rodríguez EF Education-EasyPost 1:13 6 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 1:16 7 Alexey Lutsenko NSN Cycling Team 1:44 8 Edward Dunbar Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 1:51 9 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 1:53 10 Raúl García Movistar Team 2:14 27 Harold Tejada XDS Astana Team 5:39 91 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 19:49 92 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 19:49



Tadej Pogacar, sólido líder de la Vuelta a España 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual