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Ruta

Tadej Pogacar operado en Barcelona; futuro incierto en cuanto al final de la temporada

Publicado

Hace 2 horas

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La superestrella eslovena Tadej Pogacar, en una imagen publicada en su cuenta de Instagram. (Foto Instagram © Tadej Pogacar)
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Wilson Peña, Diego Camargo y Javier Jamaica, en el podio final del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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