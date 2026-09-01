Ruta
Tadej Pogacar operado en Barcelona; futuro incierto en cuanto al final de la temporada
En Barcelona, a donde llegó trasladado en ambulancia el sábado anterior luego de la caída que le costó el abandono de la Vuelta a España que lideraba brillantemente desde la primera etapa, fue intervenido quirúrgicamente el formidable rutero Tadej Pogacar.
El astro esloveno fue operado exitosamente en relación con la fractura de su clavícula izquierda y en dos o tres días será dado de alta para regresar a su lugar de residencia en Mónaco, curiosamente el lugar de donde partió la ronda ibérica y seguirá bajo control médico del staff de su escuadra UAE a la espera de su evolución y recuperación total.
Pogi, como se le conoce en el medio ciclístico ha sido objeto de múltiples manifestaciones de parte de sus colegas, incluido el mexicano Isaac del Toro quien viajó desde Estados Unidos, donde prepara el próximo Campeonato Mundial de ruta hasta Barcelona para visitar a su compañero de equipo.
En cuanto a la continuidad de la temporada para Pogacar, no es posible hablar con propiedad y sus entrenadores prefieren esperar la evolución del paciente aun cuando pareciera bien difícil verlo en bicicleta muy pronto por las lesiones sufridas y el tiempo perdido sin entrenar y correr en vísperas del mundial de ruta (27 de septiembre), su más cercano objetivo de una temporada casi perfecta en cuanto a victorias obtenidas este año.
Ruta
El Team Hino-One La Red Suzuki buscará el tricampeonato de la Vuelta a Honduras; Yesid Pira defenderá el título
El equipo continental guatemalteco Team Hino-One La Red Suzuki ya tiene todo preparado para afrontar su próximo objetivo internacional: la Vuelta a Honduras, competencia que se disputará del 2 al 6 de septiembre y en la que el conjunto guatemalteco buscará repetir el éxito conseguido los últimos dos años.
La escuadra continental quiere seguir reinando en tierras hondureñas y en su nómina oficial contará con el boyacense Yesid Pira, quien es el actual campeón de la Vuelta a Honduras, además de Mardoqueo Vásquez, Melvin Torres, Víctor Tuíz, Wilson Chonay, Edgar Torres campeón de la montaña en 2025, completa la nómina el colombiano Andrés Mancipe, quien debutará con el equipo.
Desde el inicio del año, el conjunto chapín se planteó la preparación para llegar en las mejores condiciones a esta competencia, una de las citas internacionales más importantes para la formación guatemalteca por la dureza de sus recorridos.
Los corredores llegan con un buen ritmo y buen animo tras haber finalizado la Vuelta Colombia como campeones de la clasificación de mejor extranjero con Mardoqueo Vásquez, así como sub campeones de la sub-23 con Melvin Torres, lo que les da una motivación extra para ir hacer las cosas bien en territorio hondureño.
Etapa 1
Potrerillos – Pulhapanzak (135 km)
Etapa 2
Pimienta – Represa Hidroeléctrica El Cajón (133 km)
Etapa 3
Santa Rita – El Negrito (128 km)
Etapa 4
Concepción del Sur – Circuito La Sábana – Pito – Concepción del Sur (115 km)
Etapa 5
Circuito Avenida Circunvalación | 14 vueltas (70,5 km)
Ruta
Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España
En seis oportunidades Colombia consiguió ganar la icónica camiseta de los lunares que se le adjudica al mejor escalador de la Vuelta a España. El primer escarabajo en ganarla fue Lucho Herrera en 1987, el mismo año en el que también se quedó con el título de la competencia.
Ya refiriéndonos al último nacional que la ganó, tenemos que hablar de Félix ‘El Gato’ Cárdenas, que se coronó como el rey de la montaña de manera consecutiva en 2003 y 2004.
En la presente edición de la ronda ibérica, Santiago Buitrago está haciendo historia en este apartado: el bogotano terminó como líder de la montaña trasncurrida la primera semana.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento con todos los colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
Lucho Herrera (1987 y 1991)
Óscar de Jesús Vargas (1989)
Martín Farfán (1990)
Martín Farfan, el mejor escalador de la Vuelta en 1990. (Foto © RMC)
Félix ‘El Gato’ Cárdenas (2003 y 2004)
Ruta
Oficial: el Clásico RCN Sistecrédito 2026 cambia de fecha y el recorrido sigue igual
El ‘Duelo de Titanes’ se disputará del 17 al 25 de octubre, con las mismas nueve etapas y los 1.272 kilómetros inicialmente anunciados. En atención a la emergencia que vive Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, la organización del Clásico RCN Sistecrédito 2026 determinó modificar las fechas de la edición número 66 de la tradicional carrera del calendario nacional.
La competencia, inicialmente programada del 19 al 27 de septiembre, se realizará ahora en octubre, pero el recorrido no cambia. La versión de este año conservará las mismas nueve etapas, 1.272 kilómetros y ciudades de salida y llegada anunciadas inicialmente. El único ajuste corresponde al calendario de competencia.
La decisión busca atender el contexto que atraviesa el país y garantizar las condiciones necesarias para la realización de una de las carreras más importantes del calendario ciclístico colombiano.
Pero el Clásico RCN Sistecrédito 2026 también quiere asumir un compromiso que va más allá de lo deportivo. Llevar un mensaje de optimismo, recuperación anímica y reconstrucción material a las zonas afectadas por el terremoto hará parte de la labor de esta nueva edición, como un valioso aporte a la reactivación económica y social de las regiones afectadas.
La organización insiste en una convocatoria nacional para continuar apoyando a los compatriotas más afectados por la emergencia. El Clásico quiere ser también un escenario de solidaridad y acompañamiento, llevando a las regiones un mensaje de esperanza, fortaleza y apoyo, con el respaldo de todo el país.
Nueve etapas, 1.272 kilómetros y siete departamentos
El Clásico RCN Sistecrédito 2026 mantiene un recorrido diseñado para responder a las exigencias del ciclismo moderno y ofrecer una competencia de alto nivel al talento colombiano que posteriormente afrontará los principales retos del calendario internacional.
Durante nueve días, el pelotón recorrerá carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia.
El trazado combina etapas llanas, media montaña, ascensos exigentes, largos descensos y una espectacular cronoescalada final, que llevará la definición hasta el Alto de Las Palmas.
La diversidad geográfica y climática volverá a poner a prueba a los mejores ruteros del país, en una carrera que mantiene intacta la esencia competitiva que durante décadas ha caracterizado al “Duelo de Titanes”.
Cambian las fechas, el desafío permanece
El Clásico RCN Sistecrédito 2026 afrontará una nueva edición en un nuevo momento del calendario, como consecuencia de la emergencia que vive Colombia, pero lo hará con el mismo recorrido, la misma distancia y el mismo espíritu competitivo.
“Queremos que este Clásico RCN Sistecrédito sea también un Clásico Social, un Clásico de esperanza, de fortaleza y de apoyo. Vamos a recorrer las regiones afectadas llevando un mensaje de optimismo y de recuperación, y queremos que esta carrera sea un aporte a la reactivación económica de esas zonas. Por eso hacemos una convocatoria a todo el país para que sigamos acompañando y apoyando a nuestros compatriotas que hoy más lo necesitan. El Clásico RCN quiere estar ahí, cerca de ellos, y demostrar una vez más que Colombia unida es capaz de salir adelante”, afirmó Héctor Palau Saldarriaga, director del Clásico RCN Sistecrédito.
Recorrido del Clásico RCN Sistecrédito 2026
Etapa 1 – sábado 17 de octubre
Mosquera – Zipaquirá | 182,9 km.
Mosquera – Madrid – Facatativá – El Rosal – Subachoque – Tabio – Cajicá – Ubaté – Zipaquirá.
Etapa 2 – domingo 18 de octubre
Funza – Honda | 131,3 km.
Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá – Alto de La Tribuna – Sasaima – Villeta – Guaduas – Honda.
Etapa 3 – lunes 19 de octubre
Honda – Villa Restrepo | 153,1 km.
Honda – Mariquita – Armero Guayabal – Lérida – Venadillo – Alvarado – Ibagué – Villa Restrepo.
Etapa 4 – martes 20 de octubre
Ibagué – Sevilla | 133 km.
Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Barcelona – Caicedonia – Sevilla.
Etapa 5 – miércoles 21 de octubre
Caicedonia – Cali | 171,7 km.
Caicedonia – Sevilla – La Uribe – Bugalagrande – Tuluá – Buga – Amaime – Palmira – Cali.
Etapa 6 – jueves 22 de octubre
Palmira – Anserma | 225,2 km.
Palmira – Amaime – Buga – Tuluá – Andalucía – La Uribe – Zarzal – La Victoria – Obando – Cartago – Cerritos – La Virginia – Viterbo – Anserma.
Etapa 7 – viernes 23 de octubre
Supía – La Estrella | 121,6 km.
Supía – La Pintada – Caldas – La Estrella.
Etapa 8 – sábado 24 de octubre
Bello – Santo Domingo | 136 km.
Bello – Copacabana – Girardota – Hatillo – Barbosa – Cisneros – Alto de La Quiebra – Barbosa – Santo Domingo.
Etapa 9 – domingo 25 de octubre
Medellín – Alto de Las Palmas | 17,2 km.
Contrarreloj individual con salida en el Edificio Inteligente de EPM y llegada en el Alto de Las Palmas.
*Con Información Prensa Clásico RCN