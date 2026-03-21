Ruta
Catalina Soto se lleva la victoria en la prueba de ruta femenina en el Panamericano Montería 2026; Diana Peñuela termina 3°
En un final para velocistas, la chilena Catalina Soto ganó la prueba de ruta femenina de fondo en el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, luego de recorrer 120 kilómetros por las calles del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba.
El podio lo completaron la argentina Julieta Benedetti, que se quedó con la medalla de plata y el bronce fue para la colombiana Diana Carolina Peñuela, las dos con el mismo tiempo de la ganadora.
Con lluvia, piso mojado y con pocos ataques como componentes principales, se desarrolló la mayor parte del recorrido pactado para conocer el nombre de la nueva campeona panamericana.
Soto sucedió en el palmarés de la carrera a la colombiana Juliana Londoño, ganadora de la prueba el año pasado en Punta del Este, Uruguay, y quien este año no pudo revalidar el título por encontrarse corriendo la Milano Sanremo femenina.
Resultados Campeonato Panamericano de Ruta – Élite Femenina
Cereté – Cereté (120,6 km)
|1
|Catalina Soto
|Chile
|2:59:20
|2
|Julieta Benedetti
|Argentina
|m.t.
|3
|Diana Carolina Peñuela
|Colombia
|m.t.
|4
|Diana López
|México
|m.t.
|5
|Yeniret Alexandra Roa
|Venezuela
|m.t.
|6
|Emily Ehrlich
|USA
|m.t.
|7
|Verónica Abreu
|Venezuela
|m.t.
|8
|Yendry Quesada
|Costa Rica
|m.t.
|9
|Natalie Revelo
|Ecuador
|m.t.
|10
|Lilibeth Chacón
|Venezuela
|m.t.
|11
|Andrea Ramírez
|México
|m.t.
|12
|Milena Salcedo
|Colombia
|m.t.
|13
|Melisa Ávila
|Costa Rica
|m.t.
|14
|Sara Nicole Torrico
|Bolivia
|m.t.
|15
|Wellyda Dos Santos
|Brasil
|m.t.
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: José Juan Prieto se impone entre los Sub-23 con Cristián Vélez 2°
En un final para los hombres rápidos, Cristian Vélez sumó este sábado una nueva presea al medallero de Colombia en el Campeonato Panamericano de Ruta que tiene como sede a Montería, Córdoba. El joven velocista antioqueño se quedó con el segundo puesto.
Los sprinters mexicanos hicieron el 1-3, en un apretado final de la prueba masculina de fondo para la categoría Sub-23 con José Juan Prieto llevándose la medalla de oro y José Antonio Prieto quedándose con el bronce.
La prueba se disputó sobre una distancia de 160,8 kilómetros en un circuito de 12 vueltas a un trazado de 13,4 km. En el cierre, varios corredores intentaron sorprender al pelotón, pero todos fracasaron en su intento.
La carrera se desarrolló en medio de un gran dominio, marcaje y rivalidad entre Colombia y México, países que exhibieron el mejor nivel tanto individual como colectivamente, donde los mexicanos lograron subir dos al podio.
La cita continental termina este domingo con la disputa de la prueba élite masculina sobre 206,4 kilómetros por las calles de Montería. El equipo colombiano estará conformado por Wilmar Paredes, Álvaro Hodeg, Nicolás Gómez, Fernando Gaviria y Walter Vargas.
Resultados Campeonato Panamericano de Ruta (SUB-23)
Cereté – Cereté (160,8 km)
|1
|José Juan Prieto
|México
|3:43:39
|2
|Cristián Velez
|Colombia
|m.t.
|3
|José Antonio Prieto
|México
|m.t.
|4
|Arlex Méndez
|Venezuela
|m.t.
|5
|Facundo Ambrossi
|Argentina
|m.t.
|6
|Luis Fernando Bonfim
|Brasil
|m.t.
|7
|Jadian Neaves
|Trinidad & Tobago
|m.t.
|8
|Martín Mancilla
|Chile
|m.t.
|9
|Sebastián Ruiz
|México
|m.t.
|10
|Nahuel Cruz
|República Dominicana
|m.t.
Ruta
Tadej Pogacar le gana el mano a mano a Thomas Pidcock y alcanza su primera victoria en la Milano-Sanremo
Haciendo gala de su favoritismo, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ganó de forma espectacular la Milano-Sanremo, primer monumento del año, que se le suma al palmarés a una de las estrellas del ciclismo mundial. La carrera no contó con participación colombiana.
El campeón del mundo superó con lo justo al británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) en una “classicissima” que tuvo su climax en los “muros” de La Cipressa y el Poggio.
Pidcock fue el único en responder el poderoso ataque de Pogacar en la última y definitiva escalada del “Poggio”. El cerrado sprint final fue para el esloveno que por centímetros dejó en el segundo lugar al británico.
En un reñido embalaje se definió el tercer cajón del podio en favor del todoterreno belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), quien atacó en el último kilómetro y no se dejó alcanzar por el grupo principal.
El que no tuvo un buen día fue el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), el campeón del año pasado no resistió el ritmo de los mejores y se tuvo que conformar con el 8° puesto.
Resultados Milano-Sanremo (1.UWT)
Pavia – Sanremo (298 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|6:35:49
|2
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|3
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|4
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|,,
|5
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|,,
|6
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|,,
|7
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|,,
|8
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|,,
|9
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|10
|Edoardo Zambanini
|Bahrain – Victorious
|,,
Ruta
José Manuel Díaz conquista la Clásica Terres de l’Ebre con Iván Ramiro Sosa 5° y Sergio Chumil 7°
En un final picando hacia arriba, José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) se quedó con el triunfo en la tercera edición de la Clásica Terres de l’Ebre, prueba de un día, disputada sobre 175,5 kilómetros con inicio en Alcanar y llegada Paüls.
El corredor español salió victorioso por delante de sus compatriotas Jon Agirre (Euskaltel – Euskadi) y Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), quienes hicieron el segundo y tercer puesto, completando el podio de la novel clásica española.
La tercera versión de esta carrera tuvo al colombiano Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) como el mejor latinoamericano en el top 5 a tan solo cinco segundos del ganador, mientras que el guatemalteco Sergio Chumil (Burgos Burpellet BH) ingresó en la 7° posición a siete segundos de Díaz.
La fuga del día la animaron el español Xavier Cañellas (Selección de España) y los estadounidenses Kade Kreikemeier (Meridian Racing p/b de la Uz) y Patrick Welch (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), pero todos fueron neutralizados antes de afrontar la subida final.
Resultados Clàssica Terres de l’Ebre (1.1)
Alcanar – Paüls (175,5 km)
|1
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|4:00:17
|2
|Jon Agirre
|Euskaltel – Euskadi
|0:02
|3
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|,,
|4
|Gotzon Martín
|Euskaltel – Euskadi
|,,
|5
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:05
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:07
|7
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|,,
|8
|Fabrizio Crozzolo
|Team Polti VisitMalta
|0:11
|9
|Mathieu Burgaudeau
|TotalEnergies
|,,
|10
|Alex Molenaar
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:13