Catalina Soto se lleva la victoria en la prueba de ruta femenina en el Panamericano Montería 2026; Diana Peñuela termina 3°

En un final para velocistas, la chilena Catalina Soto ganó la prueba de ruta femenina de fondo en el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, luego de recorrer 120 kilómetros por las calles del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba.

El podio lo completaron la argentina Julieta Benedetti, que se quedó con la medalla de plata y el bronce fue para la colombiana Diana Carolina Peñuela, las dos con el mismo tiempo de la ganadora.



Julieta Benedetti, Catalina Soto y Diana Peñuela, en el podio de la prueba de ruta femenina. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Con lluvia, piso mojado y con pocos ataques como componentes principales, se desarrolló la mayor parte del recorrido pactado para conocer el nombre de la nueva campeona panamericana.

Soto sucedió en el palmarés de la carrera a la colombiana Juliana Londoño, ganadora de la prueba el año pasado en Punta del Este, Uruguay, y quien este año no pudo revalidar el título por encontrarse corriendo la Milano Sanremo femenina.



Catalina Soto, nueva campeona panamericana élite de ruta. (Foto © FCC)

Resultados Campeonato Panamericano de Ruta – Élite Femenina

Cereté – Cereté (120,6 km)