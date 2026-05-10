Luke Burns se consagra campeón del Tour de Kumano con Leonel Quintero en el top 20

El Tour de Kumano 2026 quedó en manos de Luke Burns (Victoire Hiroshima). El australiano, de 27 años, que ganó la etapa reina en la carrera japonesa, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada por los alrededores de la población Taiji, localizada en la prefectura de Wakayama.

Los puestos de honor de la carrera nipona, que no contpo con participación colombiana, los completaron el neerlandés Nils Sinschek (Li Ning Star) y el italiano Nicolo Garibbo (Team UKYO), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.

Con relación al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) terminó en el puesto 17° a a más de 2 minutos del campeón.

La última etapa la ganó el sel neerlandés Nils Sinschek (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su segunda victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 105,2 kilómetros en la región de Wakayama, Japón.

Tour de Kumano (2.2)

Resultados Etapa 4 | Taiji – Taiji (105,2 km)

1 Nils Sinschek Li Ning Star 2:31:18 2 Andrea D’Amato Team UKYO 0:10 3 Atsushi Oka Astemo Utsunomiya Blitzen 0:10 4 Cameron Scott Li Ning Star 0:10 5 Luke Mudgway Li Ning Star + 10 6 Hijiri Oda Aisan Racing Team 0:10 7 Euro Kim LX Cycling Team 0:10 8 Zeb Kyffin Terengganu Cycling Team 0:10 9 Samuel Bertolli Team Nippo Nuovacomauto Obor 0:10 10 Elliot Schultz Victoire Hiroshima 0:10 28 Leonel Quintero Victoire Hiroshima 1:28



El podio con los diferentes ganadores del Tour de Kumano 2026. (Foto © Tour de Kumano)

Clasificación General Final