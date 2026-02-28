Ruta
Suramérica celebra en el Tour de Ruanda; Henrique Bravo gana la séptima etapa
La séptima etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de un suramericano. El brasilero Henrique Bravo aguantó la embestida del grupo de favoritos y llego en solitario a la meta nueve segundos por delante de sus perseguidores, luego de recorrer 147,2 kilómetros entre Musanze y Kigali.
El joven del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step fue el más fuerte en el repecho final. Segundo entró el belga Lucas Van Gils (Lotto – Groupe Wanty) y tercero llegó el eritreo Henok Mulubrhan (Selección de Eritrea).
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 69° a más de 6 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, el pedalista alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team), que entró en el primer grupo perseguidor, defendió su liderato sin contratiempos.
La carrera africana finalizará este domingo con la octava y última etapa, el tradicional circuito de 99,5 kilómetros en Kigali, donde conoceremos al sucesor del francés Fabien Doubey, campeón del año pasado.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 7 | Musanze – Kigali (147,2 km)
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|3:20:59
|2
|Lucas Van Gils
|Lotto – Groupe Wanty
|0:09
|3
|Henok Mulubrhan
|Selección de Eritrea
|,,
|4
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|5
|Moritz Kretschy
|NSN Development Team
|,,
|6
|Duarte Marivoet
|Lotto – Groupe Wanty
|,,
|7
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|,,
|8
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|,,
|9
|Yafiet Mulugeta
|Selección de Eritrea
|0:15
|10
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|,,
|59
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|6:25
Ruta
Bryan Coquard conquista la clásica griega del sur del Egeo con Eric Fagúndez 4°; Miguel Ángel Marín el mejor colombiano
El velocista francés Bryan Coquard salió victorioso en el GP visita el sur del Egeo. El corredor galo del Cofidis fue el más rápido al sprint y se quedó con la primera edición de la clásica griega.
La novel carrera europea de un día tuvo un recorrido relativamente llano de 166 kilómetros entre Rhodes y Salakos. Sin embargo, a lo largo del trayecto hubo algunos cuestas, pero nunca llegaron a ser muy exigentes para los sprinters.
Los puestos de honor los completaron el neerlandés Jelle Johannink (Unibet Rose Rockets) y el español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente. Para destacar la actuación del uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) que estuvo cerca del podio, finalizando en la 4° posición.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) finalizó en la casilla 58° a 49 segundos del ganador, mientras que el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) no concluyó la prueba.
Resultados Visit South Aegean GP (1.1)
Rhodes – Salakos (166,1 km)
|1
|Bryan Coquard
|Cofidis
|2:48:49
|2
|Jelle Johannink
|Unibet Rose Rockets
|,,
|3
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|,,
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|,,
|5
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|,,
|6
|Tomos Pattinson
|EF Education – Aevolo
|,,
|7
|Lander Loockx
|Unibet Rose Rockets
|,,
|8
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|,,
|9
|Andrea Mifsud
|Team Polti VisitMalta
|,,
|10
|Diego Pablo Sevilla
|Team Polti VisitMalta
|,,
|58
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|0:49
|DNF
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|No finalizó
Ruta
Adne van Engelen lidera el recital del Terengganu Cycling Team en el Grand Prix Pedalia
El neerlandés Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team) se llevó la primera edición del Grand Prix Pedalia, una clásica de 100 kilómetros que discurrió en la ciudad de Alanya, en la costa mediterránea central de Turquía.
La carrera, que no contó con participación colombiana, terminó con un recital del equipo continental malasio que acaparó las primeras tres posiciones del podio con el australiano Fergus Browning y el británico Zeb Kyffin acompañando a Van Engelen, su compañero de equipo.
El top 5 de la carrera turca lo completaron el kazajo Vadim Pronskiy, también del Terengganu Cycling Team y el ruso Savva Novikov (Antalya Spor Kulübü), mientras que el experimentado español Benjamín Prades (VC Fukuoka) concluyó en el 7° puesto.
Para el Terengganu es la tercera conquista de la temporada, tras ganar una etapa en el Pune Grand Tour y conquistar el Grand Prix Alaiye.
Resultados Grand Prix Pedalia (1.2)
Alanya – Alanya (100 km)
|1
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|2:13:16
|2
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:10
|3
|Zeb Kyffin
|Terengganu Cycling Team
|0:12
|4
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|0:14
|5
|Savva Novikov
|Antalya Spor Kulübü
|0:16
|6
|Ilyas Sadykov
|Antalya Spor Kulübü
|0:17
|7
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:19
|8
|Kazuto Minami
|Aisan Racing Team
|,,
|9
|Masaki Yamamoto
|VC Fukuoka
|0:21
|10
|Daniil Pronskiy
|Team Vino – North Qazaqstan Region
|0:23
Ruta
Casanare será la sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Tras la reunión sostenida en Yopal entre el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro; el director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Casanare, Rubiel Vargas Pinto; y el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se confirmó oficialmente a Casanare como sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026.
La carrera, una de las competencias más importantes del calendario nacional para la categoría sub-23, se disputará del 20 al 26 de julio de 2026, y tendrá como punto de partida la capital casanareña. Los recorridos oficiales serán anunciados próximamente, una vez se definan los aspectos técnicos y logísticos junto a las autoridades locales.
La elección de Casanare ratifica el compromiso del departamento con el deporte y el fortalecimiento del ciclismo colombiano, brindando un escenario ideal para el desarrollo de las nuevas figuras del pelotón nacional.
Así mismo, la realización del evento representará una importante dinámica económica para la región, impactando sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y turismo.
La Federación destaca la disposición y el trabajo articulado de la Gobernación e Indercas para garantizar una organización de alto nivel, a la altura de una competencia que históricamente ha sido vitrina de las futuras estrellas del ciclismo colombiano.
*Con Información de Fedeciclismo