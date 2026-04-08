Axel Laurence le gana el pulso a Igor Arrieta en el tercer capítulo de la Itzulia; Harold Tejada sube al 8° puesto de la general

En un final lleno de emociones, el francés Axel Laurence (Ineos Grenadiers) se impuso en la tercer etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, disputada sobre un trayecto de 152,8 kilómetros por los alrededores de la localidad de Basauri, en la provincia de Vizcaya, situada en la comarca del Gran Bilbao.

El corredor galo le ganó el duelo a sus compañeros de fuga. En el segundo puesto entró el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) con el mismo tiempo del ganador y en el tercer puesto ingresó el eritreo Natnael Tesfazion (Movistar Team) a 14 segundos.

Con relación a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) volvió a ser el mejor de los escarabajos, ingresando en la casilla 21° a 1:04 del ganador, luego le siguió Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 28°, mientras que Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) y Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL) llegaron rezagados.

En lo referente a la general, todo siguió igual en los primeros puestos con el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) al comando, escoltado por dos hombres del Red Bull – BORA – hansgrohe: el esloveno Primož Roglič 2° y el alemán Florian Lipowitz.

La Itzulia continuará este jueves con la disputa de la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas que llevará a los pedalistas por los alrededores del municipio de Galdakao, a lo largo de 167,2 kilómetros, en la de la provincia de Vizcaya.

Itzulia Basque Country (2.UWT)

Resultados Etapa 3 | Basauri – Basauri (152,8 km)

1 Axel Laurance INEOS Grenadiers 3:38:33 2 Igor Arrieta UAE Team Emirates-XRG 0:02 3 Natnael Tesfazion Movistar Team 0:14 4 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 0:14 5 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 0:18 6 James Shaw EF Education-EasyPost 0:21 7 Clément Braz Groupama-FDJ United 0:24 8 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 0:24 9 Guillaume Martin-Guyonnet Groupama-FDJ United 0:24 10 Reuben Thompson Lotto-Intermarché 0:34 11 Jardi Van Der Lee EF Education-EasyPost 0:49 21 Harold Tejada XDS Astana Team 1:04 28 Sergio Higuita XDS Astana Team 1:04 80 Sergio Higuita INEOS Grenadiers 6:21 98 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 11:34



Paul Seixas, líder de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto © Decathlon CMA CGM Team)

Clasificación General Individual