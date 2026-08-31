Andrés Mancipe, nuevo refuerzo del Team Hino-One La Red Suzuki para lo que resta de la temporada

El equipo continental guatemalteco Hino-One La Red Suzuki continúa fortaleciendo su planilla de cara a los principales objetivos de la segunda parte de la temporada y anunció la incorporación del colombiano Andrés Mancipe, quien se suma a la escuadra guatemalteca para debutar en la Vuelta a Honduras.

“Bueno, llegó con las expectativas muy altas, la idea es ayudar a Mardoqueo y a Pira en las etapas montañosas, y si puedo estar diputando alguna sería súper bueno para mí. Vengo bien, de hacer un mes de competencias en España y llego con buenas piernas para lo que viene” dijo Mancipe.

A sus 24 años, Mancipe llega al Team Hino-One La Red Suzuki con una trayectoria que combina experiencia en el competitivo ciclismo colombiano y dos temporadas desarrolladas en España, donde ha adquirido un importante rodaje dentro del calendario europeo.

“Es un corredor bien completo, sube bien y se defiende también muy bien en el plano. El objetivo siempre es reforzar el equipo y tener siempre un bloque más competitivo. Él viene de España, es un ciclista muy fuerte. Estará terminando la temporada con nosotros y ahí se analizará si se le hará contrato para el próximo año”, indicó el técnico del equipo, Alfredo Ajpacajá.

El corredor colombiano ha formado parte de importantes escuadras de su país. En 2022 defendió los colores del Colombia Tierra de Atletas – GW Bicicletas, mientras que en 2023 integró el GW Shimano-Sidermec, sus últimas dos temporadas corrió en el calendario español con el club ODL Team – Lasal Cocinas.

Uno de los principales objetivos con su llegada será que Mancipe se convierta en un gregario de lujo para Mardoqueo Vásquez, especialmente de cara a la Vuelta a Guatemala, principal reto del Team Hino-One La Red Suzuki para este segundo semestre.

Mancipe afronta ahora una nueva etapa de su carrera deportiva en Guatemala, donde buscará aportar toda la experiencia adquirida durante sus años de formación y competencia tanto en Colombia como en España.

*Con Información Hino Cycling Team