La Federación Colombiana de Ciclismo actualizó el calendario nacional para el último trimestre de 2026

La Federación Colombiana de Ciclismo presentó el calendario nacional actualizado para el último trimestre de la temporada 2026, con ajustes en varias de las principales competencias del segundo semestre como consecuencia de las modificaciones que fue necesario realizar tras el terremoto registrado en el país el pasado 10 de agosto.

Los cambios buscan garantizar el adecuado desarrollo de las competencias, así como las condiciones de seguridad para deportistas, equipos, personal técnico, organizadores y demás integrantes de las caravanas, en coordinación con las autoridades y los diferentes actores involucrados en cada evento.

Entre las principales modificaciones se destaca el traslado para finales de septiembre y comienzos de octubre de la Vuelta a Boyacá, mientras que también en octubre se estarán celebrando la Clásica Carmen de Viboral y el Clásico RCN. De igual manera, la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino se trasladó para el mes de noviembre.

Uno de los cambios más importantes corresponde al Clásico RCN, que inicialmente estaba previsto del 19 al 27 de septiembre y ahora se disputará del 17 al 25 de octubre, conservando su formato de nueve etapas. La modificación fue adoptada atendiendo las circunstancias derivadas del terremoto y permitirá desarrollar la competencia con las condiciones necesarias para la seguridad de la caravana.



Wilson Peña, Diego Camargo y Javier Jamaica, en el podio final del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Asimismo, la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino que estaba programada del 21 al 25 de octubre, ahora se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre.

En la modalidad de MTB, el calendario también contempla la reprogramación de las últimas competencias nacionales, con el propósito de completar el proceso competitivo de la temporada y garantizar a los deportistas las oportunidades previstas para la suma de puntos y el cierre de los rankings nacionales.

La cuarta válida de la Copa Nacional de MTB se disputará del 18 al 20 de septiembre, mientras que la quinta válida que cerrará la temporada, se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre.

La Federación Colombiana de Ciclismo continuará informando oportunamente cualquier modificación adicional que pueda presentarse, entendiendo que el calendario deportivo está sujeto a las condiciones de seguridad, logística, infraestructura y coordinación con las autoridades locales y regionales.

De esta manera, el ciclismo colombiano se prepara para afrontar un último trimestre con una agenda competitiva que reunirá algunas de las carreras más tradicionales del país y que tendrá como protagonistas a las categorías élite, sub-23, juvenil y a los deportistas de las diferentes modalidades.

Principales fechas actualizadas

Vuelta a Boyacá: 30 de septiembre al 4 de octubre.

Clásica Carmen de Viboral: 5 al 9 de octubre

Clásico RCN Sistecrédito: 17 al 25 de octubre.

Vuelta del Porvenir y Tour Femenino: 4 al 8 de noviembre.

Vuelta del Futuro: 26 al 29 de noviembre.

Calendario Actualizado

*Con Información de Fedeciclismo