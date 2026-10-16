Connect with us

Ruta

Bombazo en el WorldTour: Richard Carapaz ficha por el NSN Cycling Team hasta 2029 y será compañero de Santiago Buitrago

Publicado

Hace 8 horas

el

El ecuatoriano Richard Carapaz, que se destacó en el Tour de Francia 2026 con el EF, es nuevo refuerzo del NSN Cycling Team. (Foto © Tour de France)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 arranca con tres etapas de alta exigencia

Publicado

Hace 7 horas

el

16 octubre, 2026

Por

El ‘Duelo de Titanes’ iniciará su travesía por carreteras de Cundinamarca. (Foto © Clásico RCN)
Seguir leyendo

Ruta

Fiesta naranja en Panamá: Xabier Berasategi lidera el 1-2 del Euskaltel-Euskadi en el GP de Chiriquí

Publicado

Hace 9 horas

el

16 octubre, 2026

Por

Barrida del Euskaltel-Euskadi en el Gran Prix de Chiriquí 2026. (Foto © Fepaci)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de Guangxi: Paul Magnier gana la cuarta etapa con Juan Sebastián Molano 9°

Publicado

Hace 12 horas

el

16 octubre, 2026

Por

El francés Paul Magnier ganó la cuarta etapa del Tour de Guangxi 2026. (Foto © Soudal Quick-Step)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio