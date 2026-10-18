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Clásico RCN Sistecrédito 2026: Alejandro Osorio gana la segunda etapa y se pone líder

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Hace 11 mins

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El antioqueño Alejandro Osorio ganó la segunda etapa del Clásico RCN 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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