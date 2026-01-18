Connect with us

Ruta

Vuelta al Táchira 2026: Alexander Gil gana la última etapa en el Velódromo J.J Mora Figueroa y Brandon Vega se mete al podio

Publicado

Hace 50 mins

el

El antioqueño Alexander Gil ganó la última etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026

Publicado

Hace 5 mins

el

18 enero, 2026

Por

El antioqueño Alexander Gil ganó la última etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)
Seguir leyendo

Ruta

A los 35 años Jorge Abreu se consagra campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira; dos escarabajos en el top 5

Publicado

Hace 20 mins

el

18 enero, 2026

Por

El venezolano Jorge Abreu, en el podio como campeón de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Vuelta al Táchira)
Seguir leyendo

Ruta

World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?

Publicado

Hace 4 horas

el

18 enero, 2026

Por

El bogotano Santiago Buitrago abrirá su temporada 2026 en el Santos Tour Down Under. (Foto RMC © Bahrain - Victorious)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.