Vuelta al Táchira 2026: Alexander Gil gana la última etapa en el Velódromo J.J Mora Figueroa y Brandon Vega se mete al podio
La décima y última etapa de la edición 61 de la Vuelta al Táchira la ganó de forma espectaluar el antioqueño Alexander Gil (GW Erco SportFitness) por delante del venezolano Jesús Goyo (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), mientras que Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga JHS) se proclamó campeón.
En una vibrante definición con salida en Ureña y llegada a San Cristóbal, sobre un recorrido de 99,3 kilómetros se definió el título donde el experimentado corredor paisa sorprendió a todos, protagonizando una fuga en solitario. Los ciclistas afrontaron un circuito exigente, con varios repechos y el último tramo llano hasta la línea de meta, en el Velódromo José de Jesús Mora Figueroa.
En cuanto a la clasificación general, el venezolano Jorge Abreu se hizo con el triunfo final tras defender el liderato en la jornada final y conseguir su primer título en la ronda tachirense. La otra noticia la dio Brandon Vega (GW Erco SportFitness), quien le arrebató el tercer puesto a Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel). El podio lo completó el joven Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel).
Tras su extraordinaria actución en la última etapa el equipo colombiano que dirige Luis Alfonso Cely, el GW Erco SportFitness, terminó ratificándose como el mejor equipo de la ‘Grande de América’.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 10 | Ureña – San Cristóbal (99,3 km)
|1
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|2:42:20
|2
|Jesús Goyo
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|,,
|3
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
Clasificación General Final
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|2
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|4
|Carlos Gálviz
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|5
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026
El antioqueño Alexander Gil se estrenó con victoria en el Team GW Erco Sportfitness, esto luego de saltar de un pequeño grupo e irse en solitario en busca de la etapa que terminó en el velódromo de San Cristóbal tras 99,3 kilómetros de recorrido.
“Esto es soñado, hablé con Dios ayer y dije es hora de una victoria. Esto es una muestra de todo el sacrificio de mi equipo, estamos gozando, felicito a mis compañeros por todo el trabajo. El profe Cely me dio la confianza, lo intentamos de lejos, estoy contento y motivado”, dijo el antioqueño, en declaraciones recogidas por su equipo.
El corredor paisa de 33 años nunca bajó el ritmo y siempre quiso sacar una buena diferencia con esos cinco corredores que lo persiguieron durante más de 50 kilómetros. Al final, Gil se impuso con un tiempo de dos horas, 42 minutos y 38 segundos.
“Esto es volver a encontrarse con uno mismo, hay que ir siempre decidido y esto es de intentarlo, fue una energía muy linda los últimos cinco kilómetros”, dijo Gil, quien terminó quinto en la clasificación general a 5’10” del campeón, el venezolano Jorge Abreu.
*Con Información Prensa GW Erco SportFitness
A los 35 años Jorge Abreu se consagra campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira; dos escarabajos en el top 5
La edición 61 de la Vuelta al Táchira quedó en manos del venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga JHS). El corredor de 35 años, ganador de la cuarta etapa, defendió sin problemas el liderato en la jornada final, disputada entre las ciudades de Ureña y San Cristóbal.
El podio de la ronda tachirense, carrera perteneciente al calendario UCI, lo completaron el local Diego Alejandro Méndez (Lotería del Táchira Servitel) y el colombiano Brandon Vega (GW Erco SportFitness), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
El top 5 lo completaron el venezolano Carlos Gálviz (Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte) y el experimentado pedalista antioqueño Alexander Gil (GW Erco SportFitness).
Colombia se despidió con un espectacular triunfo en la última etapa, ganada por el corredor paisa Alexander Gil (GW Erco SportFitness), luego de escaparse y trasegar en solitario los últimos kilómetros.
RESUTADOS ÚLTIMA ETAPA
|1
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|2:42:38
|2
|Jesús Goyo
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|1:14
|3
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|1:14
|4
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|1:14
|5
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|1:24
TOP 5 DE LA VUELTA AL TÁCHIRA
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|36:23:57
|2
|Diego Alejandro Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|2:50
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:07
|4
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:41
|5
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|5:10
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Clásica Camp de Morvedre – 23 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero