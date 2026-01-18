Vuelta al Táchira 2026: Alexander Gil gana la última etapa en el Velódromo J.J Mora Figueroa y Brandon Vega se mete al podio

La décima y última etapa de la edición 61 de la Vuelta al Táchira la ganó de forma espectaluar el antioqueño Alexander Gil (GW Erco SportFitness) por delante del venezolano Jesús Goyo (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), mientras que Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga JHS) se proclamó campeón.

En una vibrante definición con salida en Ureña y llegada a San Cristóbal, sobre un recorrido de 99,3 kilómetros se definió el título donde el experimentado corredor paisa sorprendió a todos, protagonizando una fuga en solitario. Los ciclistas afrontaron un circuito exigente, con varios repechos y el último tramo llano hasta la línea de meta, en el Velódromo José de Jesús Mora Figueroa.



El bogotano Brandon Vega terminó 3° en la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)

En cuanto a la clasificación general, el venezolano Jorge Abreu se hizo con el triunfo final tras defender el liderato en la jornada final y conseguir su primer título en la ronda tachirense. La otra noticia la dio Brandon Vega (GW Erco SportFitness), quien le arrebató el tercer puesto a Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel). El podio lo completó el joven Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel).

Tras su extraordinaria actución en la última etapa el equipo colombiano que dirige Luis Alfonso Cely, el GW Erco SportFitness, terminó ratificándose como el mejor equipo de la ‘Grande de América’.



Alexander Gil, ganador de la última etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)

Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Resultados Etapa 10 | Ureña – San Cristóbal (99,3 km)

1 Alexander Gil GW Erco SportFitness 2:42:20 2 Jesús Goyo Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga ,, 3 Diego Méndez Lotería del Táchira Servitel ,,



El venezolano Jorge Abreu, campeón de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Vuelta al Táchira)

Clasificación General Final