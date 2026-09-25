Connect with us

Ruta

Alexander Villasmil se impone al sprint en el inicio de la Vuelta Internacional a Zamora

Publicado

Hace 4 horas

el

El venezolano Alexander Villasmil ganó la primera etapa de la Vuelta Internacional a Zamora 2026. (Foto © Carlos Alexis Rivera)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Daniel Felipe Martínez gana de forma espectacular la cuarta etapa de la CRO Race

Publicado

Hace 1 hora

el

25 septiembre, 2026

Por

Daniel Felipe Martínez ganó la cuarta etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
Seguir leyendo

Ruta

Alejandra Neira se corona campeona del mundo júnior en Montreal con protagonismo de Zara Lamprea

Publicado

Hace 1 hora

el

25 septiembre, 2026

Por

La española Alejandra Neira se consagró como nueva campeona del mundo júnior. (Foto © UCI Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y correrá la París-Chauny

Publicado

Hace 2 horas

el

25 septiembre, 2026

Por

El santandereano Germán Darío Gómez se reintegra al Team Polti Visit Malta. (Foto © Team Polti Visit Malta)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio