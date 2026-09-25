Alexander Villasmil se impone al sprint en el inicio de la Vuelta Internacional a Zamora

Luego de recorrer 149,4 kilómetros, el venezolano Alexander Villasmil (Gobernación de Mérida – Banco del Tesoro) se adjudicó la victoria en la primera etapa de la Vuelta Internacional a Zamora 2026 y se convirtió en el primer líder de la competencia.

La jornada inaugural partió con un pelotón compuesto por 65 corredores en representación de 15 escuadras, tomando la salida desde el malecón turístico de El Cantón (municipio Andrés Eloy Blanco) bajo el marco geográfico del río Caparo, para concluir en la población de Capitanejo.

Luego de superar los primeros compases, la caravana registró múltiples intentos de fuga. Pese a conseguir ventajas considerables sobre el lote principal, los escapados fueron neutralizados en la fase final. En la llegada a Capitanejo, Villasmil se impuso en el embalaje deteniendo el cronómetro en 3 horas, 40 minutos y 43 segundos, superando a sus compatriotas Kevin Roa (Ministerio del Comercio) y a Pedro Sequera (Alcaldía de Valera), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar con el mismo tiempo del ganador.

“Un agradecimiento especial a todo mi equipo por el esfuerzo desplegado en la carretera, y muy especialmente a mi familia, que siempre me ha brindado su apoyo incondicional. Gracias al Gobernador, al Alcalde y a la organización por este gran evento”, dijo Villasmil al finalizar la jornada.

Otras Clasificaciones

La disputa de las metas volantes marcó el ritmo intermedio del trayecto. El primer sprint bonificable, ubicado en el kilómetro 20 a la entrada de Abejales (estado Táchira), quedó en manos de Edwin Torres (Lotería del Táchira), seguido por sus compañeros de equipo Arlex Méndez y Manuel Medina.

El segundo paso de velocidad, disputado a la altura del kilómetro 108 en la entrada a Santa Bárbara, otorgó únicamente puntuación y fue dominado por Manuel Contreras (Gobernación de Mérida), escoltado por Gregory Guevara (Ministerio de Comercio) y Luis Mora (Alcaldía de Valera).

En el tercer sprint del día, instalado frente a la capilla del Negro Charles, Arlex Méndez cruzó en la primera posición por delante de Ángel Rivas y Edwin Torres. Con este resultado, el vigente campeón nacional de ruta sub-23 pasó a liderar la clasificación general de las metas volantes con seis unidades.

La carrear venezolana continuará este sábado con el desarrollo del segundo capítulo, el cual contempla un trazado de 148,8 kilómetros. La fracción incluirá un circuito en la localidad de Socopó, paso por la plaza Bolívar de Ciudad Bolivia (municipio Pedraza) y final en la plaza Noguera de Santa Bárbara de Barinas.

*Con Información de Carlos Alexis Rivera