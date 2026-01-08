“Agradecido con la vida por la oportunidad de volver al país”: Johan Colón tras ganar su primera carrera con el GW Erco Sportfitness

La primera alegría del año para el Team GW Erco Sportfitness se dio en el marco del Circuito de la Feria de Manizales, cuando Johan Colón, nuevo integrante de la escuadra dirigida por Luis Alfonso Cely salió victorioso en su debut tras 50 minutos de competencia.

“Estoy estrenando colores, muy contento y agradecido con la vida por la oportunidad de volver al país y más con un equipo como el GW Erco Sportfitness”, dijo Colón, en declaraciones obtenidas por nuestro periodista Andrés Piedrahita.

El corredor de 30 años, quien llegó procedente del ciclismo mexicano mostró su intención de quedarse desde el comienzo con el triunfo en la competencia que se disputó por las calles de la capital caldense, en el marco de las festividades de la feria.

“Fue un circuito bonito, que lo hace sentir a uno diferente. No es común este tipo de pruebas, pero la verdad que me alegra mucho iniciar este año así, con pie derecho y con este equipo que ha confiado en mí para esta temporada que sin duda alguna va a ser muy bonita”, concluyó el experimentado spinter sincelejano, que tuvo un paso exitoso por el Orgullo Paisa entre 2020 y 2024.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness