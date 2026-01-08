Ruta
“Agradecido con la vida por la oportunidad de volver al país”: Johan Colón tras ganar su primera carrera con el GW Erco Sportfitness
La primera alegría del año para el Team GW Erco Sportfitness se dio en el marco del Circuito de la Feria de Manizales, cuando Johan Colón, nuevo integrante de la escuadra dirigida por Luis Alfonso Cely salió victorioso en su debut tras 50 minutos de competencia.
“Estoy estrenando colores, muy contento y agradecido con la vida por la oportunidad de volver al país y más con un equipo como el GW Erco Sportfitness”, dijo Colón, en declaraciones obtenidas por nuestro periodista Andrés Piedrahita.
El corredor de 30 años, quien llegó procedente del ciclismo mexicano mostró su intención de quedarse desde el comienzo con el triunfo en la competencia que se disputó por las calles de la capital caldense, en el marco de las festividades de la feria.
“Fue un circuito bonito, que lo hace sentir a uno diferente. No es común este tipo de pruebas, pero la verdad que me alegra mucho iniciar este año así, con pie derecho y con este equipo que ha confiado en mí para esta temporada que sin duda alguna va a ser muy bonita”, concluyó el experimentado spinter sincelejano, que tuvo un paso exitoso por el Orgullo Paisa entre 2020 y 2024.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
Ciclo-Retro: los ciclistas con más títulos en la historia de la Vuelta al Táchira
La Vuelta al Táchira llegó al mundo del ciclismo en 1966 y tuvo como primer ganador al colombiano Martín Emilio Cochise Rodríguez. El antioqueño sumaría dos títulos más en 1968 y 1971.
Luego apareció el bogotano Álvaro Pachón, quien también se consagró campeón en tres oportunidades 1969, 1970, 1974, extendiendo el dominio de los escarabajos en las primeras ediciones de la carrera venezolana, sin embargo, con el pasar del tiempo los ciclistas locales empezaron a ganar.
Ya en el nuevo milenio apareció el venezolano José Rujano, quien hasta ahora sigue siendo el máximo ganador de la ‘Grande de América’ con cuatro títulos conseguidos en 2004, 2005, 2010 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los ciclistas que suman más títulos en la prestigiosa carrera venezolana y que actualmente hace parte del calendario UCI.
🇻🇪 *José Rujano (4 Títulos)
🇨🇴 * Martín Emilio Cochise Rodríguez (3 Títulos)
🇨🇴 * Álvaro Pachón (3 Títulos)
🇻🇪 *Manuel ‘El Gato’ Medina (3 Títulos)
🇻🇪 *Roniel Campos (3 Títulos)
Temporada 2026: los pedalistas más longevos que correrán en la categoría World Tour
A pesar de que el ciclismo moderno actualmente se fija más en los talentos jóvenes, los equipos de la máxima categoría todavía confían en los pedalistas más experimentados para conseguir buenos resultados.
El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más longevo del pelotón World Tour en la temporada 2026. Le seguirán Damiano Caruso, Ben Swift y Steven Kruijswijk, los tres con 38 años. El colombiano con más edad será Nairo Quintana, que cumplirá 36 añitos en febrero.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico realizó una lista con los ciclistas de más edad que competirán este año en la máxima categoría del ciclismo mundial.
*Países Bajos » Bauke Mollema – 39 años (Lidl – Trek)
*Italia » Damiano Caruso – 38 años (Bahrain – Victorious)
*Gran Bretaña » Ben Swift – 38 años (INEOS Grenadiers)
*Países Bajos » Steven Kruijswijk – 38 años (Team Visma | Lease a Bike)
*Eslovenia » Luka Mezgec – 37 años (Team Jayco AlUla)
Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes
Se mueve el ciclomercado para las formaciones colombianas con el Team Sistecrédito, el Orgullo Paisa, el Team Medellín-EPM y el GW Erco SportFitness como protagonistas.
Las cuatro escuadras ya empezaron a anunciar los nuevos refuerzos que veremos andando por las carreteras del país este año.
A continuación, les presentamos las altas de los conjuntos nacionales confirmadas oficialmente. Así se mueve el mercado de fichajes en los equipos de Colombia para la temporada 2026, que cada vez esta más cerca.
El sincelejano Johan Colón – 30 años llega al GW Erco SportFitness
El antioqueño Felipe Bravo – 18 años llega al GW Erco SportFitness
El risaraldense Kevin Castillo – 24 años llega al Orgullo Paisa
El antioqueño David Escobar – 18 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Robert Andrés Plazas – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño Cristián Vélez – 20 años llega al Team Sistecrédito
El boyacense Yeferson Camargo – 21 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Daniel Muñoz – 29 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Edgar Andrés Pinzón – 24 años llega al Team Sistecrédito
El bogotano Daniel Méndez – 25 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Mauricio Zapata – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño David Santiago Gómez – 26 años llega al Orgullo Paisa