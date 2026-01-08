Connect with us

“Agradecido con la vida por la oportunidad de volver al país”: Johan Colón tras ganar su primera carrera con el GW Erco Sportfitness

El experimentado spinter sincelejano Johan Colón, ganador del Circuito de la Feria de Manizales 2026. (Foto © RMC)
Ciclo-Retro: los ciclistas con más títulos en la historia de la Vuelta al Táchira

El venezolano José Rujano con cuatro títulos, es el más ganador de la Vuelta al Táchira. (Foto © RMC)
Temporada 2026: los pedalistas más longevos que correrán en la categoría World Tour

El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más experimentado del pelotón World Tour en la temporada 2026. (Foto © Lidl trek)
Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes

El antioqueño Cristián Vélez regresa al Team Sistecrédito tras su paso por el GW Erco Shimano. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
