Jessenia Meneses gana al sprint el Circuito Feria de Manizales 2026 en la rama femenina

La retirada de forma repentina del británico Simon Yates con apenas 33 años, es solo un ejemplo más de un gran talento que abandona el ciclismo antes de tiempo. El año pasado teníamos un caso similar con el sprinter australiano Caleb Ewan, ganador de cinco etapas en el Giro, que a los 30 años decidió colgar la bicicleta.

Quien no recuerda el caso del neerlandés Tom Dumoulin, otro ejemplo reciente, pero a su nombre se suma una larga lista de ciclistas que colgaron la bicicleta antes de tiempo. Sin ir más lejos, en 2019 lo hizo Marcel Kittel, siendo el mejor velocista, y en 2021 el italiano Fabio Aru, que también dijo que tenía suficiente con 31 años.

Sin duda, las exigencias del ciclismo actual son altísimas, excesivas en determinados casos, es por esto que los pedalistas decidan hacer un alto en el camino y poner punto y final a una ya dura y exigente carrera deportiva antes de tiempo, sino pregúntele a Carlos Betancur y a Didier Merchán.

Recientemente, en el portal Cyclingnews, el ganador del Giro de Italia 2022, Jai Hindley, explicaba como es de difícil que los ciclistas actuales aguanten como en el pasado. “No espero que los chicos de ahora puedan correr o vivir a esta intensidad durante 10 o 15 años como antes”.

En 2025 más de cinco corredores del World Tour menores de 30 dejaron el ciclismo profesional. A raíz de esto, la Revista Mundo Ciclístico, quiso hacer una lista con los ciclistas que se retiraron antes de tiempo.

El australiano Caleb Ewan se retiró a los 30 años



El australiano Caleb Ewan se retiró corriendo para el Ineos Grenadiers. (Foto © Ineos Grenadiers)

El neerlandés Tom Dumoulin se retiró a los 31 años



Tom Dumoulin ganó el Giro de Italia en 2017. (Foto © Giro de Italia)

El italiano Fabio Aru se retiró a los 31 años



Fabio Aru participó del Tour Colombia en 2020. (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2020)

El alemán Marcel Kittel se retiró a los 31 años



Marcel Kittel se retiró del ciclismo en 2019 siendo el mejor velocista del mundo. (Foto © RMC)

El británico Simon Yates se retiró a los 33 años



El británico Simon Yates, de gran temporada en 2025. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

El español Óscar Pelegrí se retiro a los 30 años



Óscar Pelegrí decidió retirarse con 30 años a finales de la temporada pasada. (Foto © Burgos BH)

El estadounidense Taylor Phinney se retiró a los 29 años



Taylor Phinney celebra en el podio de Dubái, en su primer triunfo de 2014. (Foto © RMC)

El danés Jonas Gregaard se retiró a los 29 años



El pedalista escandinavo Jonas Gregaard fue profesional entre 2015 y 2025. (Foto © UNO-X)

El colombiano Carlos Betancur se retiró a los 30 años



Carlos Betancur se despidió del ciclismo profesional en el Movistar. (Foto Luis Angel Gomez ©PHOTOGOMEZSPORT2019)

El colombiano Didier Merchán se retiró a los 23 años