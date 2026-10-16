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El Clásico RCN Sistecrédito 2026 arranca con tres etapas de alta exigencia
Este sábado 17 de octubre comenzará la fiesta grande del ciclismo colombiano con el Clásico RCN Sistecrédito 2026, el cual contará con un cubrimiento y transmisión de primer nivel a través de la señal principal del Canal RCN, las emisoras de RCN Radio, la App del Canal RCN, la App de RCN Radio, así como el canal de YouTube de Deportes RCN.
El tradicional ‘Duelo de Titanes’ pondrá en marcha sus nueve etapas con un recorrido exigente y una nómina de destacados corredores que buscarán la gloria en una de las carreras más emblemáticas del calendario nacional.
Las tres primeras jornadas tendrán montaña, largas distancias y terrenos que exigirán al máximo a los aspirantes al título. La apertura será este sábado con 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, en una etapa que pasará por Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá y Ubaté, con tres premios de montaña: uno de tercera categoría y dos de segunda.
El domingo 18, la segunda fracción tendrá 131,3 kilómetros entre Funza y Honda, Tolima. El recorrido incluirá los altos de La Tribuna, El Trigo y La Mona, antes de llegar a territorio tolimense.
La tercera etapa, el lunes 19, contará con 153 kilómetros y final en Villa Restrepo, luego de pasar por Ibagué. El ascenso hacia la meta será uno de los grandes desafíos de esta primera parte de la competencia con exigentes pendientes y descensos técnicos.
El actual campeón, Diego Camargo, del Team Medellín EPM, encabeza la lista de aspirantes a la camiseta amarilla. También aparecen como candidatos Wilson Peña y Edgar Pinzón, del Sistecrédito; Rodrigo Contreras, del Nu Colombia, y Kevin Castillo, del Orgullo Paisa.
El Clásico RCN Sistecrédito 2026 comienza así su recorrido de nueve etapas, con tres primeras jornadas que prometen emociones y los primeros movimientos en la lucha por el título.
*Con Información Prensa Clásico RCN
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Tour de Guangxi: Paul Magnier gana la cuarta etapa con Juan Sebastián Molano 9°
La cuarta etapa del Tour de Guangxi 2026 la ganó Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien recuperó el liderato de la carrera asiática. El joven sprinter francés fue el más rápido en el sprint final y terminó llevándose la victoria, luego de recorrer 165,7 kilómetros entre las localidades china de Bama y Tian’e.
“Me quedé descolgado al principio de la etapa, pero luché para volver. Después me centré en el sprint, mis compañeros me dejaron en una posición perfecta y pude arrancar a 200 metros de meta. Estoy muy feliz de volver a ganar y recuperar la camiseta de líder”, dijo Magnier.
El velocista galo, que alcanzó su decimoquinto triunfo de la temporada, superó holgadamente al neerlandés Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) y al alemán Max Kanter (XDS Astana Team), quienes ingresaron en la segunda y tercera posición.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) en el 9° puesto, seguido por el joven Diego Pescador (Movistar Team) en la casilla 34°, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 64 y 77, respectivamente.
Con relación a la clasificación general, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) recuperó el liderato de la carrera. El podio parcial lo completan el neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) y el teutón Max Kanter (XDS Astana Team).
La carrera china continuará este viernes con la disputa de la quinta etapa, otra jornada rompe-piernas de 170,1 kilómetros entre las localidades de Jinchengjiang y Yizhou, que incluye varios repechos y tres puertos categorizados.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Bama – Tian’e (165,7 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:41:55
|2
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|5
|Pau Miquel
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|6
|Sebastian Kolse
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|8
|Loe van Belle
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|9
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|10
|Marijn van der Berg
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|34
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|64
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|77
|Brandon Rivera
|Netcompany Ineos
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|14:59:06
|2
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|0:10
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:16
|4
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|0:20
|5
|Enzo Paleni
|Groupama-FDJ United
|0:20
|6
|Jasha Sütterlin
|Team Jayco-AlUla
|0:21
|7
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:22
|8
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:22
|9
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|0:22
|10
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:23
|49
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:26
|67
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:26
|74
|Brandon Rivera
|Netcompany Ineos
|0:26
|105
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|8:53
Noticias
‘Hijos de los Andes’: la historia del ciclismo colombiano llega a la televisión en Win Sports, RCN TV y Nuestra Tele Internacional
La historia de 75 años del ciclismo colombiano llegará a la televisión este sábado 17 de octubre con el estreno de ‘Hijos de los Andes, la historia de un país sobre dos ruedas’, una serie documental de 11 capítulos dirigida por Miguel Salazar, que reúne imágenes históricas, archivos inéditos y testimonios de los protagonistas que convirtieron el ciclismo en uno de los deportes más representativos de Colombia. La producción podrá verse inicialmente a través de Win Sports y posteriormente en RCN Televisión y Nuestra Tele Internacional.
El documental propone un recorrido por más de siete décadas de triunfos, dificultades y transformaciones del ciclismo nacional, desde sus primeros grandes protagonistas hasta las generaciones que llevaron la bandera colombiana a lo más alto del deporte mundial. A través de las hazañas de los escarabajos, la serie reconstruye una historia que va mucho más allá de las competencias y que está estrechamente relacionada con la identidad, la geografía y la cultura deportiva del país.
Bajo la dirección de Miguel Salazar, ‘Hijos de los Andes’ reúne material audiovisual de distintas épocas y los testimonios de ciclistas que han marcado generaciones. La producción busca mostrar cómo un deporte nacido y desarrollado en medio de las montañas terminó convirtiéndose en una de las mayores expresiones de orgullo nacional, gracias a hombres y mujeres que encontraron en la bicicleta una oportunidad para superar dificultades y conquistar escenarios internacionales.
Revista Mundo Ciclístico desempeñó un papel importante en la realización de esta producción, aportando su valioso archivo gráfico y documental, construido durante más de 50 años de seguimiento permanente al ciclismo colombiano. Fotografías, registros históricos y material periodístico conservados por esta casa editorial forman parte de los recursos que permitieron reconstruir acontecimientos y recuperar imágenes fundamentales para contar la evolución del deporte de las bielas en nuestro país.
Una de las participaciones destacadas corresponde a Héctor Urrego Caballero, director de Revista Mundo Ciclístico, cuya voz y conocimiento histórico acompañan el relato a lo largo de los 11 capítulos. Con más de medio siglo dedicado al periodismo ciclístico, «El Profe» ha sido testigo directo de buena parte de los acontecimientos que transformaron este deporte en Colombia y su participación aporta contexto, memoria y una mirada periodística a los episodios que marcaron distintas generaciones. Tanto su contribución como el archivo de Mundo Ciclístico forman parte de los créditos de la producción.
La serie también representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a los orígenes del ciclismo colombiano y recordar a quienes abrieron camino en las carreteras nacionales e internacionales. Más allá de las grandes victorias y los títulos, ‘Hijos de los Andes’ recupera historias humanas de sacrificio, perseverancia y superación, elementos que han acompañado el desarrollo del ciclismo de ruta, pista y otras modalidades durante décadas.
El estreno en Win Sports será este sábado 17 de octubre, entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, con la emisión de los dos primeros capítulos. El domingo 18, en el mismo horario, se transmitirán los capítulos tercero y cuarto. La programación continuará durante los siguientes fines de semana hasta completar los 11 episodios. Por su parte, RCN Televisión comenzará su emisión el domingo 18 de octubre, después del programa Yo, José Gabriel, aproximadamente a las 10:30 de la noche, y continuará los domingos hasta completar la serie.
La producción también llegará al público internacional a través de Nuestra Tele Internacional, con emisiones de lunes a viernes, desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, después del noticiero. De esta manera, ‘Los Hijos de los Andes’ inicia su recorrido televisivo con la intención de conservar y compartir la memoria de un deporte que ha acompañado la historia contemporánea de Colombia y que, durante más de 75 años, ha encontrado en sus campeones, sus aficionados y sus montañas una fuente inagotable de grandes historias.
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Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en una emotiva despedida en Cartagena, en donde se realizó su gran fondo.
El escarabajo, de 36 años, puso fin a su carrera como ciclista, un camino marcado por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y triunfos de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria en el Colombia es Pasión, el Movistar y el Arkea.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026