La Challenge de Mallorca con sus cinco Trofeos y la estelar participación de Remco Evenepoel; por Colombia estará Diego Pescador

Poco a poco se van conociendo más detalles de la edición 35 de la Challenge de Mallorca, que se disputará entre el miércoles 28 de enero hasta el domingo 1 de febrero 2026 con sus tradicionales cinco trofeos y en el que aparecen preinscritos el joven quindiano Diego Pescador con el Movistar Team y nada menos que el belga Remco Evenepoel con el Red Bull – BORA – hansgrohe.

Como es habitual la Challenge se compone de cinco pruebas independientes (los equipos pueden alinear a diferentes ciclistas cada día) con recorridos diferentes para todos los gustos. Los Trofeos son de categoría UCI 1.1.

La primera carrera será el Trofeo Calvià, que contará con la participación de Pescador; el Trofeo Ses Salines, que se disputará en el novedoso formato de contrarreloj por equipos; el Trofeo Serra de Tramuntana; el Trofeo Andratx-Pollença, que ganó Winner Anacona en 2021 y el Trofeo Palma, rebautizado este año como Trofeo Mallorca Fashion Outlet – Passeig Marítim Palma.



Diego Pescador , uno de los escogidos del Movistar Team para la Challenge de Mallorca. (Foto © Movistar Team)

Para las competencias están inscritos 22 equipos en total, ocho del World Tour, diez Pro-Teams, tres equipos continentales y la Selección Española sub-23.

Entre los ciclistas que disputarán alguno de los Trofeos aparecen ilustres nombres del pelotón internacional como, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), el español Enric Mas (Movistar Team), el australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), el suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) y el neerlandés Dylan Groenewegen, quien se estrenará con el Unibet Rose Rockets), entre otros.

RECORRIDO DE LOS CINCO TROFEOS

PRIMERO *Miércoles 28 enero > Trofeo Calvià (148,5 km) | Palmanova – Palmanova |

SEGUNDO *Jueves 29 enero > Trofeo Ses Salines (Crono X Equipos – 24 km) | Ses Salines – Colònia de Sant Jordi |

TERCERO *Viernes 30 enero > Trofeo Selva – Santuari de Lluc (154,3 km) | Selva – Santuari de Lluc |

CUARTO *Sábado 31 enero > Trofeo Andratx – Mirador d’Es Colomer (147,8 km) | Andratx – Mirador d’Es Colomer, Pollença |

QUINTO *Domingo 1 febrero > Trofeo Mallorca Fashion Outlet – Passeig Marítim Palma (158,3 km) | Mallorca Fashion Outlet – Paseo Marítimo Palma |