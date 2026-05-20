Wilson Peña inicia con pie derecho la defensa del título de la Clásica de Fusagasugá

En gran actuación, el zipaquireño Wilson Peña (Team Sistecrédito) se impuso en la jornada inaugural de Clásica de Fusagasugá 2026, iniciando con pie derecho la defensa del título obtenido el año pasado.

Peña fue el mejor de la cronoescalada de 6,4 kilómetros, registrando un tiempo de 13:12″ a una velocidad media de 29,09 km / h. El segundo lugar de la crono lo ocupó su compañero de equipo Edgar Andrés Pinzón a 15 segundos de diferencia y la tercera posición fue para Sebastián Pinilla (GW Erco Sportfitness) a 38″.

El top cinco de la corta, pero exigente jornada al cronómetro, lo completaron los boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito) y Cristián Rico (NU Colombia).

La ronda fusagasugueña continuará este jueves con la etapa reina que se correrá entre Tocaima y Fusagasugá. La carrera finalizará el viernes con un circuito por las calles de la ‘Ciudad Jardín’.



Wilson Peña, primer líder de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Resultados Clásica de Fusagasugá

*Cronoescalada | Quebrajacho – Camino Real (6,4 km)