Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica: Catalina Soto se queda con la etapa inaugural

Se disputó la primera etapa de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica 2026 y las suramericanas empezaron pisando fuerte con la chilena Catalina Soto (Selección de Chile), quien se llevó la victoria, luego de recorrer 109 kilómetros en la Municipalidad de Cañas.

La campeona panamericana se llevó el triunfo tras derrotar en la definición a la ucraniana Nataliia Safroniuk (Pato Bike BMC Team), quien se tuvo que conformar con la segunda posición. La mejor colombiana fue Carolina Vargas (Banrural Tropigas Don Paletero), que se reportó en el 4° puesto.

La carrera tica, que hace parte del calendario UCI, inició con un pelotón de 59 corredoras pertenecientes a 10 equipos, donde tomaron la salida seis pedalistas colombianas.

La ronda costarricense para mujeres continuará este jueves con la segunda etapa, una jornada ondulada de 105 kilómetros, que se disputará entre el Parque de Tilarán y el Parque La Fortuna. El domingo en la municipalidad de Escazú conoceremos a la sucesora de la bogotana Camila Valbuena, campeona del año pasado.

Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)

Resultados Etapa 1 | Municipalidad de Cañas – Municipalidad de Cañas (109 km)