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Ruta

Felicity Wilson se corona campeona mundial de contrarreloj sub-23 en Montreal; Natalia Garzón la mejor suramericana

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La australiana Felicity Wilson, nueva campeona mundial de contrarreloj en la categoría sub-23. (Foto UCI Cycling © SWpix)
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Ryan Gal conquista en Montreal el título mundial de contrarreloj en la categoría sub-23

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El neerlandés Ryan Gal, nuevo campeón mundial de contrarreloj en la categoría sub-23. (Foto UCI Cycling © SWpix)
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Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México

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21 septiembre, 2026

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El Tour Colombia se disputaría en la última semana de enero del 2027 para marcar la 5a edición de la prueba que inició en 2018 (Foto©Anderson Bonilla/Revista Mundo Ciclístico)
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Dos colombianos harán presencia en la carrera croata por etapas CRO Race

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21 septiembre, 2026

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El colombiano Daniel Felipe Martínez incursiona en la CRO Race, que se disputará en territorio croata. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
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