Ruta
¡Histórico triunfo! Gabriela Guerra conquista la Mirabelle Classic 2026
La ciclista brasilera Gabriela Guerra, representante del equipo alemán Wheel Divas Cycling Team, conquistó una histórica victoria en la quinta edición de la Mirabelle Classic, una prestigiosa competencia del calendario UCI disputada en territorio francés. La suramericana logró imponerse de manera contundente tras completar los exigentes 108 kilómetros del recorrido entre Jarny y Bouxières-aux-Chênes.
La destacada actuación de Guerra se consolidó gracias a un brillante ataque en solitario que le permitió cruzar la línea de meta con un tiempo oficial de 2 horas, 51 minutos y 40 segundos. Con este triunfo en la región de Meurthe-et-Moselle, la brasilera no solo rompió el dominio de las competidoras europeas en esta prueba, sino que también inscribió su nombre con letras de oro al suceder a la neerlandesa Quinty Schoens en el palmarés histórico de la cita ciclística.
El podio de la competencia celebrada en el noreste de Francia lo completaron dos ciclistas locales de renombre, quienes arribaron a la meta liderando el grupo perseguidor a 1 minuto y 3 de la ganadora. La destacada corredora Émilie Morier, del equipo St Michel – Preference Home – Auber93, se quedó con la segunda posición, mientras que la reconocida pedalista Victoire Berteau, del Cofidis Women Team, ocupó el tercer escalón en un disputado embalaje secundario.
Esta magnífica presentación ratifica el gran momento profesional de Gabriela Guerra, quien ha sabido brillar tanto en el ciclismo virtual como en las extenuantes carreras de ruta a nivel mundial. El resultado llena de confianza al Wheel Divas Cycling Team de cara a los próximos compromisos del calendario europeo, demostrando que su bloque está listo para pelear los primeros puestos en las citas más exigentes del circuito de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Resultados Mirabelle Classic (1.2)
Jarny – Bouxières-aux-Chênes (108 km)
|1
|Gabriela Guerra
|Wheel Divas Cycling Team
|2:51:40
|2
|Émilie Morier
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:03
|3
|Victoire Berteau
|Cofidis Women Team
|1:03
|4
|Malou Eisen
|VolkerWessels Cycling Team
|1:03
|5
|Clémence Latimier
|Ma Petite Entreprise
|1:06
|6
|Lea Fuchs
|SPAR CTO Women
|1:06
|7
|Noémie Abgrall
|Ma Petite Entreprise
|1:19
|8
|Nikola Nosková
|Cofidis Women Team
|1:19
|9
|Solène Marnoni
|Team Féminin Chambéry
|1:36
|10
|Nikol Płosaj
|Tenvels Le Dévoluy
|1:44
Ruta
Nairo Quintana se confiesa antes de su último Mundial: ”Hay que aprovechar cada momento, esto pasa muy rápido”
El gran referente del ciclismo mundial, Nairo Quintana, se despedirá de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo este domingo en Montreal, Canadá, marcando el cierre de un ciclo histórico tras más de 15 años de carrera profesional. El emblemático pedalista boyacense estará con al equipo élite en la exigente prueba de ruta, competencia que clausurará la cita mundialista canadiense. Nairo estará acompañado por un sólido bloque integrado por Harold Tejada, Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Brandon Rivera, quienes buscarán dejar en alto el pabellón nacional.
En un emotivo diálogo con nuestro director, Héctor Urrego Caballero, el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España confesó el torbellino de sentimientos que le genera esta última participación en una cita mundialista. “Una sensación muy agridulce, porque es la última vez que voy a tener este sentimiento, además es el Mundial, representar a mi país para mí siempre es un orgullo y mañana será un gran día para todos nosotros”, manifestó el ciclista, reconociendo el honor de vestir nuevamente la camiseta tricolor en el máximo escenario internacional.
En la charla, Quintana también habló del recorrido: “Es difícil, claramente tiene una particularidad, y es que es para especialistas de un día, para clasicómanos, gente con muchísima potencia para esos repechos tan cortos, pero estamos bien y preparados para darle una mano a Tejada y Buitrago, que terminaron bien la Vuelta a España”, agregó el escarabajo.
El formidable pedalista boyacense, también recordó sus mejores momentos a lo largo de su carrera, “Sin duda el 2016, verdad que fue un año, que de inicio a fin lo hice muy bien, con grandes éxitos, que sirvieron para motivar a muchos ciclistas”, añadió el oriundo de Cómbita, Boyacá.
Para cerrar, el ‘escarabajo’ de 36 años, le envió un mensaje a las nuevas generaciones: “Hay que aprovechar cada momento, esto pasa muy rápido, hay que vivir intensamente con calidad, con honestidad y siempre a tope”, con esa convicción, Quintana afronta sus últimos kilómetros mundialistas.
Ruta
Demi Vollering hace historia en Montreal: Giro, Tour y Mundial en una temporada perfecta
La ciclista neerlandesa Demi Vollering se consagró como la nueva campeona del mundo de ciclismo en ruta tras una batalla épica de 180 kilómetros en Montreal. La corredora de los Países Bajos demostró su poderío físico y mental en un circuito sumamente exigente que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último instante. La carrera se terminó resolviendo en un electrizante sprint final donde Vollering impuso su punta de velocidad.
La definición del campeonato ofreció un duelo memorable entre las máximas figuras del pelotón internacional. Vollering se impuso en el mano a mano definitivo frente a la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney, quien tuvo que conformarse con la medalla de plata. Por su parte, la experimentada italiana Elisa Longo Borghini completó el podio al cruzar la meta en la tercera posición, a solo cuatro segundos de la ganadora.
Con este histórico triunfo, la neerlandesa de 29 años le puso el moño a una temporada extraordinaria. El maillot arcoíris se suma a un palmarés impecable en este 2026, año en el que Vollering también se coronó campeona del Giro de Italia Femenino y del Tour de Francia. Esta triple corona la consolida de manera indiscutible como la ciclista más dominante del planeta.
Por el lado de las representantes latinoamericanas, la actuación más destacada de la jornada estuvo a cargo de la colombiana Paula Patiño, quien finalizó en el puesto 23°, a 8:24 de la ganadora. La cruz de la moneda para la delegación cafetera la vivieron Diana Peñuela y Laura Rojas, quienes se vieron obligadas a abandonar el recorrido y no consiguieron terminar la exigente prueba.
Ruta
Alejandro Callejas se destaca en el segundo capítulo del Tour de Mentougou y se mantiene en el top 10 de la general
El pedalista bogotano Alejandro Callejas, perteneciente a las filas del equipo tailandés Roojai Insurance Winspace, tuvo una destacada actuación en la segunda etapa del Tour de Mentougou 2026. En una exigente jornada montañosa disputada en el escarpado oeste de Pekín, el escarabajo demostró sus condiciones de escalador para adueñarse el liderato de la clasificación de los premios de montaña, que estaba en manos de su compatriota, el nariñense Hernán Aguirre.
Además de enfundarse la camiseta de mejor escalador, Callejas consiguió mantenerse firme dentro del top 10 de la clasificación general individual, tras reportarse en la casilla 11° a 2:21 del ganador del día, el francés Joris Delbove (TotalEnergies), quien dio el gran golpe al protagonizar una espectacular escapada en solitario de más de 50 kilómetros, lo que le permitió celebrar en la población de Baipu y, de paso, convertirse en el nuevo líder de la carrera.
Con este resultado, Delbove le arrebató la camiseta de líder al rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien no pudo sostener el ritmo ante el implacable ataque del pedalista galo. La competición en territorio chino se prepara ahora para su jornada de clausura, donde se terminarán de definir los títulos de las diferentes modalidades y donde el escarabajo colombiano buscará ratificar su gran actuación.
La novel carrera china por etapas del UCI Asia Tour finalizará este domingo con el desarrollo de su tercer y último capítulo, que tendrá un recorrido totalmente llano de 114,2 kilómetros por los alrededores del distrito de Mentougou, donde conoceremos al sucesor del francés Clément Alleno, campeón de la primera edición.
Tour of Mentougou (2.2)
Resultados Etapa 2 | Mentougou – Baipu (116,8 km)
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|2:58:48
|2
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|0:36
|3
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|4
|Nicolás Sessler
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:36
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:36
|6
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:36
|7
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|+ 36
|9
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:36
|10
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|11
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:21
|37
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|11:42
Clasificación General Individual
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|5:40:29
|2
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:21
|3
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:25
|4
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:44
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:44
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:45
|7
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:48
|8
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:33
|9
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|5:56
|10
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|6:36
|33
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|17:48