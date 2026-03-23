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Dorian Godon gana la jornada inaugural de la Volta a Catalunya con Thomas Silva 4°
En final muy movido, Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ganó de forma espectacular la etapa inaugural de la Volta a Catalunya 2026, desarrollada sobre 172,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sant Feliu de Guíxols, como ya es costumbre.
El británico fue el más rápido en la definición, derrotando por poco al belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) entró en la 4° posición, siendo el mejor suramericano de la jornada.
En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) y Nairo Quintana (Movistar Team) ingresaron en el lote con el mismo tiempo del ganador. Por otro lado, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Einer Rubio (Movistar Team) y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) perdieron tiempo.
La fuga del día la animaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el estadounidense Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling) y los españoles Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma), Unai Aznar (Euskaltel Euskadi Team).
Los escapados resistieron hasta que el pelotón inició la persecución de forma juiciosa lo que ocasionó que la fuga fuera neutralizada kilómetros más adelante. El tramo final transcurrió con el grupo de favoritos sin muchos sobresaltos, todos pensando en la definición.
La ronda catalana continuará este martes con la segunda etapa, una jornada ondulada de 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles que incluye un paso montañoso de tercera categoría.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172,7 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|4:01:09
|2
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Simone Gualdi
|Lotto Intermarché
|m.t.
|6
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|7
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Henri Uhlig
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|10
|Antoine L’Hote
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|31
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|56
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|83
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:25
|131
|Einer Rubio
|Movistar Team
|6:29
|151
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:20
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La presentación de equipos de la Vuelta al Valle 2026 tendrá varias sorpresas
Se acerca la hora del inicio de la Vuelta al Valle “Paraíso de Todos” 2026. Hoy en el Teatro Guillermo Barney Materón se llevarán a cabo la revisión de licencias, la confirmación de inscripciones, el congresillo técnico y la presentación oficial de equipos.
Desde la 1:00 p. m. comenzará el proceso de revisión de licencias y confirmación de corredores. Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m., se realizará el congresillo técnico. Finalmente, a las 5:00 p. m., se llevará a cabo la presentación oficial de los equipos que participarán en la competencia, tanto en la rama masculina como en la femenina.
Durante el acto de presentación también se hará el lanzamiento oficial de la nueva piel del ciclismo vallecaucano, es decir, el nuevo uniforme para la temporada 2026, así como la oficialización del nuevo patrocinador principal.
Será una tarde especial, que contará con la presencia de representantes de las diferentes modalidades del ciclismo del Valle. Entre los invitados estarán las gemelas Queen Saray y Lizsurley Villegas (BMX Freestyle), Brian Gómez (Ruta), Juan Fernando Monroy (MTB), Guadalupe Palacios (Bicicrós), Yady Fernández en representación del Paracycling, Jean Carlo Barbosa (Downhill) y Natalia Martínez (Pista), entre muchos más invitados especiales que engalanarán el inicio de una nueva edición de la ronda vallecaucana.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
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Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones
En las últimas ediciones de la Volta a Catalunya varios son los escarabajos que han logrado colarse entre los puestos de honor. El primero fue Álvaro Mejía en 1993 y el último Egan Bernal en 2024.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas colombianos en la prestigiosa carrera catalana, que llegó al mundo del ciclismo como un regalo del día de reyes ya hace más de un lustro.
2024 🥇 Tadej Pogacar – 🥈 Mikel Landa – 🥉 Egan Bernal
2022 🥇 Sergio Higuita – 🥈 Richard Carapaz – 🥉 Joao Almeida
2019 🥇 Miguel Ángel López – 🥈 Adam Yates – 🥉 Egan Bernal
2018 🥇 Alejandro Valverde – 🥈 Nairo Quintana – 🥉 Pierre Latour
2016 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Alberto Contador – 🥉 Dan Martin
2008 🥇 Gustavo Cesar Veloso – 🥈 Rigoberto Urán 🥉 Rémi Pauriol
2006 🥇 David Cañada – 🥈 Santiago Botero – 🥉 Christophe Moreau
1998 🥇 Hernán Buenahora – 🥈 Georg Totschnig – 🥉 Fernando Escartín
1993 🥇 Álvaro Mejía – 🥈 Maurizio Fondriest – 🥉 Antonio Martín
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Nairo Quintana hace oficial su retiro y lo programa para el final de la temporada
Con 36 años Nairo Quintana colgará la bicicleta al final de la temporada, luego de más de 14 campañas en la élite europea y de innumerables triunfos. Un Giro de Italia en 2014, una Vuelta a España en 2016 y tres podios en el Tour de Francia, además de varias victorias de etapa, hacen parte de su gran palmarés. El pedalista boyacense confirmó su retiro en una rueda de prensa concedida en Girona, España.
Aunque ya llevaba varios meses estudiando la posibilidad de abandonar el ciclismo profesional, el escarabajo dio a conocer que será su última temporada. “Son emociones encontradas, es un ciclo que se cumple y es la ley de la vida. Poder anunciar mi última temporada es emocionante. Una decisión que habíamos tomado desde hace dos años y que era el momento de comunicarlo”, le dijo Quintana a nuestro editor general Sergio Urrego.
En Europa corrió 14 años, su mejor momento deportivo lo vivió en el Movistar. Quintana comenzó su carrera deportiva en 2009 con el equipo Boyacá es para Vivirla, con el que corrió algunas carreras en Europa, siendo campeón de la Vuelta a Madrid.
Tras sus buenas actuaciones con el Colombia es Pasión dio el salto al World Tour. Llegó al Movistar Team, y con ellos alcanzó sus mejores resultados. Ganó su primera etapa y su primera clasificación general en la Vuelta a Murcia. Tambien logró una etapa en el Critérium du Dauphiné, fue campeón de La Route du Sud Cycliste y conquistó el Giro dell’Emilia para después escribir una gran historia en las tres grandes vueltas.
“Cada carrera que haga durante este año será un gran fiesta y lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con los aficionados de estos momentos tan bonitos con todas las personas que han estado a mi lado”, concluyó Quintana, quien participará en la Volta a Catalunya.
Más allá de sus logros deportivos, Quintana deja un legado que trasciende el ciclismo: referente internacional, icono para Colombia y figura inspiradora para generaciones de ciclistas y aficionados en todo el mundo.