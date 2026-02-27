Vuelta al Tolima: Rodrigo Contreras confirma su rol de máximo favorito y sale avante en la contrarreloj

Confirmando su rol de favorito, Rodrigo Contreras (Nu Colombia) se impuso por escasos segundos en la segunda etapa de Vuelta al Tolima 2026, una contrarreloj individual de 21 kilómetros, disputada entre los municipios del Guamo y San Luis.

El jefe de filas del equipo morado firmó el triunfo con un tiempo de 26:39” a una velocidad media de 21,87 km / h. A Contreras lo escoltaron Mauricio Zapata (Team Sistecrédito) a 19 segundos y Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) a 28” segundos.

En lo referente a la clasificación general individual, Brandon Vega (GW Erco Sportfitness) no consiguió defender el liderato que pasó a manos de Rodrigo Contreras (Nu Colombia).

La ronda tolimense continuará este sábado con la disputa de la penúltima etapa, una jornada montañosa de 145 kilómetros que pasará por Ibagué, Alvarado, Venadillo, Lérida, Líbano y Murillo. Al sucesor del bogotano Javier Jamaica, campeón del año pasado, lo conoceremos este domingo en la «Capital Musical de Colombia» .

Resultados CRI – Segunda Etapa