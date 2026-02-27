Wilmar Paredes sigue mandando en la Vuelta a Independencia de República Dominicana

El pedalista antioqueño Wilmar Paredes del Team Medellín-EPM, sigue líder de la edición 47 de la Vuelta Independencia Nacional de República Dominicana, luego de defender el liderato en la cuarta etapa que se disputó por los alrededores del Parque Mirador Sur.

Paredes, de 29 años, supera por 32 segundos al costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago). En el tercer cajón del podio se encuentra el estadounidense James Schurman (City Bikes Miami) y el top 5 lo completan el bogotano Nicolás Paredes (Hino-One-La Red Suzuki) y el colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), campeón del año pasado.

La cuarta fracción quedó en manos del francés Meving Gene (Team Cama CCD), que le ganó el duelo al británico Luke Mullis (City Bikes Miami), mientras que el mejor colombiano del día fue Jeisson Casallas (Hino-One-La Red Suzuki) en el 4° puesto.

La quinta jornada de la ronda caribeña se cumplirá este sábado con el trayecto Santo Domingo, pasando por El Higüero para finalizar en Mal Nombre, con distancia de 138,4 kilómetros.

CLASIFICACIONES COMPLETAS