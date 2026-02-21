Vuelta a Andalucía 2026: así se clasifica el trío de colombianos en la general a un día del final

La edición 72 de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol, que cuenta con la participación de 3 colombianos, tuvo la penúltima etapa, una jornada ondulada de 166 kilómetros entre Montoro y Pozoblanco, que terminó con victoria del belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise).

Luego de cuatro jornadas de la ronda andaluza, el joven pedalista vallecaucano Juan Diego Quintero, del Petrolike, se mantuvo como el mejor colombiano en el puesto 38° a 3:14 del líder, el español Iván Romeo (Movistar Team).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta el top 5 de la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, a falta de una jornada para el final.

Top 5 de la Clasificación General Individual

1 1 – Iván Romeo Movistar Team 15:03:06 2 2 – Andreas Leknessund Uno-X Mobility 0:07 3 20 ▲17 Romain Grégoire Groupama – FDJ United 0:49 4 3 ▼1 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike 0:50 5 6 ▲1 Jon Barrenetxea Movistar Team 0:51



Iván Romeo, líder de la Vuelta de Andalucía-Ruta del Sol 2026. (Foto Movistar Team ©Sprint Cycling)

Posiciones de los Colombianos