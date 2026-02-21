Ruta
Paul Magnier consigue su segundo triunfo en la Vuelta al Algarve; Santiago Mesa se reporta entre los diez mejores
En otro final a pura velocidad, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) volvió a ser el mejor y consiguió su segunda victoria en la Vuelta al Algarve 2026, tras ganar la cuarta etapa en un recorrido de 183,5 kilómetros entre Vila Real de Santo António y Tavira.
El corredor galo derrotó en el embalaje al belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al israelí Oded Kogut (NSN Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos la mayoría se reportó en el pelotón, siendo el sprinter antioqueño Santiago Mesa Pietralunga (Anicolor / Campicarn Cycling Team) el mejor de los nuestros en el 8° puesto.
En lo referente a la clasificación general individual, no se presentaron cambios importantes. El español Juan Ayuso (Lidl – Trek) conservó el liderato y sigue escoltado por el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). El podio parcial lo completa el luso João Almeida (UAE Team Emirates – XRG).
La carrera portuguesa finalizará este jueves con la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas montañosa de 148,4 kilómetros entre Faro y Malhão, donde conoceremos al sucesor del danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado.
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Albufeira – Lagos (175,1 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:58:38
|2
|Jordi Meeus
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|4
|Teutenberg Tim Torn
|Lidl – Trek
|m.t.
|5
|Hofstetter Hugo
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Mozzato Luca
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Hobbs Noah
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|8
|Mesa Santiago
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|9
|Moschetti Matteo
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Philipsen Jasper
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|36
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|43
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|54
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|95
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|155
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|4:08
Clasificación General Individual
|1
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|8:32:43
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:07
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:57
|5
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|1:01
|6
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:12
|7
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|1:17
|8
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:17
|9
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|1:28
|10
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|1:36
|19
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|3:33
|22
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|3:42
|43
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|6:40
|134
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:15
|146
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|28:05
El Orgullo Paisa con un equipazo para la Vuelta del Tolima 2026
El equipo Orgullo Paisa confirmó su nómina para encarar la edición 23 de la Vuelta al Tolima, que se correrá del 25 de febrero al 1 de marzo. El municipio de Venadillo dará la partida para finalizar en Ibagué.
El equipo estará capitaneado por el carmelitano Alejandro Osorio y el caldense Jhonatan Restrepo, dos pedalistas con bagaje internacional, mientras que para la general tendrán al boyacense Yeison Reyes.
David Santiago Gómez, Daniel Muñoz y Kevin Castillo, los refuerzos para esta temporada, también estarán alineados en esta tradicional carrera por etapas que abre el calendario nacional 2026.
La plantilla del conjunto antioqueño la completan: Juan Felipe Osorio, Emilio Echavarría, Mateo Rivera y Bernardo Suaza.
El Team Hino-One-La Red-Suzuki confía en su avanzada colombiana para la Vuelta de República Dominicana
La escuadra continental guatemalteca, Team Hino-One-La Red-Suzuki, definió la nómina de seis corredores que encararán la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana, durante seis días hasta el domingo 1 de marzo.
Entres los elegidos se encuentran tres ciclistas colombianos: Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, quien se estrena oficialmente con el equipo chapín en esta temporada.
Para esta competencia, que marcará un momento especial para la estructura guatemalteca, ya que será el primer evento oficial del equipo en la campaña 2026, completan la nómina Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres y Dorian Monterroso.
La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.
🗓️ Recorrido y etapas
📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)
📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)
📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)
📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)
📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)
📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)
Ciclo-Retro: las diez victorias de etapa de los colombianos en la historia del Tour de Ruanda
En 18 ediciones del Tour de Ruanda, cuatro escarabajos han conseguido 10 triunfos de etapa. En 2019, Edwin Ávila fue el que abrió el camino victorioso, mientras que, el caldense Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo es el ciclista colombiano con más triunfos de una fracción en la prestigiosa ronda africana.
Este palmarés se podría ampliar con el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy), quien participa de la presente edición con el Movistar Team Academy.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico revive las diez victorias que consiguieron los colombianos en la historia del Tour de Ruanda, la carrera más importante de África que hace parte del calendario UCI.
2019 – Edwin Ávila ganó la Etapa 4 Rubavu – Karongi (102,6)
2019 – Rodrigo Contreras ganó la Etapa 8 Kigali – Kigali (66,8)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (142 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 5 Rubavu-Musanze (84,7 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 6 Muzanze-Muhanga (127,3 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 CRI Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2021 – Brayán Sánchez ganó la Primera Etapa Kigali-Rwamagana (115,6 km)
2021 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2022 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Kigali-Rubavu (155,9 km)
2024 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (140,3 km)