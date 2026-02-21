Paul Magnier consigue su segundo triunfo en la Vuelta al Algarve; Santiago Mesa se reporta entre los diez mejores

En otro final a pura velocidad, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) volvió a ser el mejor y consiguió su segunda victoria en la Vuelta al Algarve 2026, tras ganar la cuarta etapa en un recorrido de 183,5 kilómetros entre Vila Real de Santo António y Tavira.

El corredor galo derrotó en el embalaje al belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al israelí Oded Kogut (NSN Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos la mayoría se reportó en el pelotón, siendo el sprinter antioqueño Santiago Mesa Pietralunga (Anicolor / Campicarn Cycling Team) el mejor de los nuestros en el 8° puesto.

En lo referente a la clasificación general individual, no se presentaron cambios importantes. El español Juan Ayuso (Lidl – Trek) conservó el liderato y sigue escoltado por el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). El podio parcial lo completa el luso João Almeida (UAE Team Emirates – XRG).

La carrera portuguesa finalizará este jueves con la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas montañosa de 148,4 kilómetros entre Faro y Malhão, donde conoceremos al sucesor del danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado.

Con un tiempo de 3:58:41, el francés de Soudal Quick-Step fue el primero en cruzar la meta en un final de infarto por la Vuelta Al Garve.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/v8l320kfCb — DSPORTS (@DSports) February 21, 2026

Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Albufeira – Lagos (175,1 km)

1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:58:38 2 Jordi Meeus Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 3 Oded Kogut NSN Cycling Team m.t. 4 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek m.t. 5 Hofstetter Hugo NSN Cycling Team m.t. 6 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team m.t. 7 Hobbs Noah EF Education – EasyPost m.t. 8 Mesa Santiago Anicolor / Campicarn m.t. 9 Moschetti Matteo Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 10 Philipsen Jasper Alpecin-Premier Tech m.t.

36 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO m.t. 43 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL m.t. 54 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 95 Juan Felipe Rodriguez EF Education – EasyPost m.t. 155 Jesús David Peña Efapel Cycling 4:08



Juan Ayuso sigue líder de la Vuelta al Algarve 2026. (Foto © Lidl – Trek)

Clasificación General Individual

1 Juan Ayuso Lidl – Trek 8:32:43 2 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:07 3 João Almeida UAE Team Emirates – XRG 0:44 4 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 0:57 5 Thymen Arensman INEOS Grenadiers 1:01 6 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 1:12 7 Oscar Onley INEOS Grenadiers 1:17 8 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 1:17 9 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 1:28 10 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 1:36