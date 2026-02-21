Ruta
Jhonatan Guatibonza, la representación colombiana en el Tour de Ruanda 2026
La prestigiosa carrera africana, el Tour de Ruanda 2026, contará con la participación de un colombiano: el sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza, quien será pieza clave del Movistar Team Academy, que se estrena oficialmente.
La edición 18 de la prueba 2.1 del calendario internacional UCI, se disputará entre el 22 de febrero y 1 de marzo con inicio en Rukomo y final en Kigali. El recorrido contará con 993,5 kilómetros repartidos entre ocho etapas.
Se mantienen los tradicionales recorridos de media montaña, además de los finales en el Monte Kigali y el circuito final en la capital de Ruanda. La principal novedad es que no habrá jornadas al cronómetro.
En la cita ciclística participarán 13 conjuntos continentales y tres selecciones nacionales. Los WorldTeams marcarán presencia con cinco equipos de desarrollo, Movistar, Lotto, NSN, Picnic PostNL y Soudal.
El Orgullo Paisa con un equipazo para la Vuelta del Tolima 2026
El equipo Orgullo Paisa confirmó su nómina para encarar la edición 23 de la Vuelta al Tolima, que se correrá del 25 de febrero al 1 de marzo. El municipio de Venadillo dará la partida para finalizar en Ibagué.
El equipo estará capitaneado por el carmelitano Alejandro Osorio y el caldense Jhonatan Restrepo, dos pedalistas con bagaje internacional, mientras que para la general tendrán al boyacense Yeison Reyes.
David Santiago Gómez, Daniel Muñoz y Kevin Castillo, los refuerzos para esta temporada, también estarán alineados en esta tradicional carrera por etapas que abre el calendario nacional 2026.
La plantilla del conjunto antioqueño la completan: Juan Felipe Osorio, Emilio Echavarría, Mateo Rivera y Bernardo Suaza.
El Team Hino-One-La Red-Suzuki confía en su avanzada colombiana para la Vuelta de República Dominicana
La escuadra continental guatemalteca, Team Hino-One-La Red-Suzuki, definió la nómina de seis corredores que encararán la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana, durante seis días hasta el domingo 1 de marzo.
Entres los elegidos se encuentran tres ciclistas colombianos: Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, quien se estrena oficialmente con el equipo chapín en esta temporada.
Para esta competencia, que marcará un momento especial para la estructura guatemalteca, ya que será el primer evento oficial del equipo en la campaña 2026, completan la nómina Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres y Dorian Monterroso.
La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.
🗓️ Recorrido y etapas
📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)
📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)
📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)
📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)
📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)
📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)
Ciclo-Retro: las diez victorias de etapa de los colombianos en la historia del Tour de Ruanda
En 18 ediciones del Tour de Ruanda, cuatro escarabajos han conseguido 10 triunfos de etapa. En 2019, Edwin Ávila fue el que abrió el camino victorioso, mientras que, el caldense Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo es el ciclista colombiano con más triunfos de una fracción en la prestigiosa ronda africana.
Este palmarés se podría ampliar con el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy), quien participa de la presente edición con el Movistar Team Academy.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico revive las diez victorias que consiguieron los colombianos en la historia del Tour de Ruanda, la carrera más importante de África que hace parte del calendario UCI.
2019 – Edwin Ávila ganó la Etapa 4 Rubavu – Karongi (102,6)
2019 – Rodrigo Contreras ganó la Etapa 8 Kigali – Kigali (66,8)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (142 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 5 Rubavu-Musanze (84,7 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 6 Muzanze-Muhanga (127,3 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 CRI Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2021 – Brayán Sánchez ganó la Primera Etapa Kigali-Rwamagana (115,6 km)
2021 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2022 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Kigali-Rubavu (155,9 km)
2024 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (140,3 km)