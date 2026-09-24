Ruta
Viktória Chladonová cumple su sueño mundialista en Montreal; Juliana Londoño la colombiana más destacada
La ciclista eslovaca Viktória Chladoňová cumplió su sueño mundialista al consagrarse campeona de ruta en la categoría Sub-23, tras imponerse en un dramático y emocionante final por las calles de Montreal. Chladonová, de 19 años, supo resistir la enorme presión y los constantes ataques de sus rivales para colgarse la medalla de oro, mejorando la plata obtenida en la edición anterior.
El desenlace de la exigente prueba de 134 kilómetros en el circuito del Mont Royal se definió en un vibrante mano a mano de infarto. Chladoňová «le aguó la fiesta» a la local, la canadiense Isabella Holmgren, quien intentó marcharse en solitario con un duro ataque a cuatro kilómetros de la meta y luego lanzó un potente esprint a falta de 100 metros. Sin embargo, la eslovaca reaccionó con una fuerza descomunal en los últimos metros para cruzar la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 10 segundos, dejando a Holmgren con la medalla de plata ante su propio público.
Detrás de la dupla que peleó por el arcoíris, la belga Fleur Moors se adjudicó la medalla de bronce al cruzar la meta en la tercera posición a 33 segundos de la ganadora, luego de ceder terreno en la última vuelta ante el ritmo demoledor de las punteras. El selecto grupo de las cinco mejores corredoras del mundo en esta categoría lo completaron la suiza Mara Winter, quien ocupó el cuarto lugar, y la australiana Talia Appleton, quien cerró el top 5 de la clasificación.
Por el lado de las colombianas, Juliana Londoño firmó una decorosa actuación al terminar en la casilla 17°, arribando a la meta a 3:40 de la nueva campeona mundial. La joven antioqueña se mantuvo en el pelotón principal durante gran parte del trayecto y entregó un notable esfuerzo en el ascenso para terminar como la mejor representante del país ya que Natalia Garzón y Angie Mariana Londoño no terminaron la prueba.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Sub-23 Femenina
*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (134 km)
|1
|Viktória Chladoňová
|Eslovaquia
|3:49:10
|2
|Isabella Holmgren
|Canadá
|m.t.
|3
|Fleur Moors
|Bélgica
|0:33
|4
|Mara Winter
|Suiza
|0:33
|5
|Talia Appleton
|Australia
|0:33
|6
|Lore De Schepper
|Bélgica
|0:39
|7
|Katherine Sarkisov
|Estados Unidos
|1:10
|8
|Sidney Swierenga
|Canadá
|1:16
|9
|Justyna Czapla
|Alemania
|1:16
|10
|Mackenzie Coupland
|Australia
|1:46
|11
|Rosita Reijnhout
|Países Bajos
|1:47
|12
|Emily Dixon
|Australia
|1:50
|13
|Nienke Vinke
|Países Bajos
|2:04
|14
|Eleonora Ciabocco
|Italia
|2:05
|15
|Ava Holmgren
|Canadá
|3:40
|16
|Paula Ostiz
|España
|3:40
|17
|Juliana Londoño
|Colombia
|3:40
Ruta
Baja de última hora en la Selección Colombia: Wilmar Paredes se pierde el Mundial de Montreal
Se descartó oficialmente la participación de Wilmar Paredes en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026. El corredor antioqueño, quien había sido convocado a última hora para integrar la Selección Colombia en reemplazo de Egan Bernal, se vio obligado a dar un paso al costado debido a las secuelas de una fuerte caída sufrida a principios de esta semana mientras entrenaba en la Sabana de Bogotá.
El antioqueño tenía programado su vuelo hacia territorio canadiense el día de hoy; sin embargo, un fuerte golpe en el gemelo sufrido durante el percance impidió su recuperación a tiempo. Tras una rigurosa evaluación médica y del propio deportista, se determinó no ir a competir a Canadá por el nivel de exigencia física que requiere una competencia de esta categoría.
La decisión de no viajar representa un duro golpe para la Selección y para el propio Paredes, quien venía firmando la mejor temporada de su carrera deportiva. Con victorias resonantes este año en el Tour de Beauce en Canadá, la Vuelta a São Paulo en Brasil y cuatro triunfos de etapa en la pasada Vuelta a Colombia, el paisa se perfilaba como una de las cartas fuertes y en mejor estado de forma para el exigente trazado de Montreal.
Con esta baja de última hora, la Selección Colombia finalmente afrontará la prueba de ruta con cinco corredores: Harold Tejada, Brandon Rivera, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Nairo Quintana, quien se despide del ciclismo profesional.
Ruta
Tobias Svarre asalta el liderato de la CRO Race 2026 con un soberbio triunfo en la tercera etapa
En un final vibrante y selectivo, el joven danés Tobias Svarre (Uno-X Mobility) firmó una espectacular victoria en la tercera etapa de la CRO Race 2026, disputada sobre 174,5 kilómetros entre las ciudades croatas de Krk y Labin. El pedalista escandinavo impuso condiciones en el exigente repecho adoquinado para adjudicarse su primer triunfo como profesional y, de paso, convertirse en el nuevo líder.
Svarre resistió el pulso frente a los favoritos y cruzó la línea de sentencia deteniendo el cronómetro en 4 horas, 10 minutos y 54 segundos. El italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) ingresó en la segunda posición con el mismo tiempo del ganador, mientras que el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) completó el podio del día en la tercera casilla, cediendo 6 segundos.
Con este resultado, el Uno-X Mobility encadenó su segundo éxito consecutivo en la ronda croata tras el triunfo previo de Carl-Frederik Bévort, consolidando un inicio de carrera de ensueño y dejando a Svarre en una posición inmejorable para defender el liderato en los próximos días.
En cuanto a los dos colombianos en competencia Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en el puesto 27° a 1.18 del ganador, mientras que el hasta hoy líder, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se retiró.
La prestigiosa carrera croata continuará este viernes con la cuarta etapa, otra jornada rompe-piernas de 160 kilómetros entre las ciudades de Pula y Rijeka, que incluye varios repechos y dos puertos montañosos categorizados.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Krk – Labin (174,5 km)
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|4:10:54
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:06
|4
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:29
|5
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:31
|6
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|7
|Johannes Herzog
|Uno-X Mobility
|+ 31
|8
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:31
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:37
|10
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:56
|27
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:18
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|10:50:58
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:34
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|8
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|1:06
|23
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:28
Noticias
Colombia participó activamente en el Congreso de la Unión Ciclista Internacional que se celebró en Montreal
Con la presencia del presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se celebró en Montreal el Congreso de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en el marco del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. Los delegados de las 206 Federaciones Nacionales miembros de la UCI se reunieron para revisar los principales avances en el ciclismo y votar sobre temas importantes que definirán el futuro de este deporte.
Entre las principales novedades destaca la aprobación de nuevas normas para las barreras situadas en los últimos 200 metros de las carreras. A partir de 2027, las pruebas del UCI WorldTour deberán utilizar estructuras que cumplan los estándares establecidos tras un estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de la Suiza Occidental Valais-Wallis. La UCI también quiere acelerar la implantación de sistemas GPS capaces de localizar en tiempo real a corredores y vehículos durante las carreras profesionales.
La organización también aprobó el calendario de la primera edición de la nueva Copa de Naciones UCI de ruta júnior. La competición contará inicialmente con once pruebas entre febrero y julio, repartidas por Europa, América, Oceanía y África, y tendrá su gran final en la Piccola Tre Valli Varesine, en Italia, del 29 de julio al 1 de agosto.
Más controles y nuevas reglas de seguridad
La seguridad ocupó buena parte de la reunión celebrada en Montreal. Además de las nuevas exigencias para las barreras, la UCI considera prioritaria la implantación generalizada de sistemas GPS de seguimiento para conocer en tiempo real la posición de los corredores y los vehículos durante las carreras. El sistema ya fue utilizado en los Mundiales de Kigali 2025 y vuelve a emplearse en Montreal.
El Comité también recibió los primeros resultados del estudio sobre accidentes en carretera iniciado en marzo de 2026 en pruebas del WorldTour y Women’s WorldTour. Después de cinco meses de seguimiento, los datos iniciales apuntan a una mayor frecuencia y gravedad de las lesiones entre las corredoras, con un periodo medio de regreso a la competición aproximadamente dos veces superior al de los hombres.
En materia de regulación, la UCI creará un nuevo marco de consulta con fabricantes y expertos independientes para analizar las normas relacionadas con el equipamiento. Se establecerán diferentes comités técnicos dedicados a familias de productos como ropa, protecciones, ruedas, neumáticos, cuadros y sistemas de datos, con una representación equilibrada entre la industria y la propia UCI.
También se iniciará la revisión de la Carta de Lugano, documento adoptado en 1996 que establece principios fundamentales para el ciclismo internacional. Treinta años después de su aprobación, la UCI considera necesario actualizar su contenido para adaptarlo a la evolución tecnológica, social y deportiva.
En cuanto al calendario, se aprobaron los programas internacionales de 2027 de ciclismo de ruta, mountain bike, BMX racing, BMX freestyle, trial, pista, paraciclismo, ciclismo indoor, gravel y Gran Fondo. La UCI anunció que los calendarios completos estarán disponibles el 29 de septiembre.
También se modificaron las fechas de algunos Campeonatos del Mundo ya adjudicados. Los Mundiales Máster de Mountain Bike de 2027 en Nevados de Chillán se disputarán del 24 al 28 de marzo, mientras que los Mundiales de Mountain Bike de 2030 en Durango pasarán a celebrarse del 28 de agosto al 1 de septiembre.
El Comité aprobó además un nuevo nivel de certificación para directores deportivos. A partir de 2027, quienes trabajen con las selecciones nacionales deberán completar un curso online antes de los Mundiales de Haute-Savoie Mont-Blanc. El requisito se ampliará posteriormente a los directores de los equipos continentales masculinos y femeninos.
La UCI también validó el marco regulatorio para la aplicación de pruebas genéticas en la categoría femenina de determinadas competiciones reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, de cara a Los Ángeles 2028. La normativa definitiva será presentada para su aprobación antes de que termine el año y los resultados de las pruebas tendrán carácter confidencial.
El presidente de la UCI, David Lappartient, destacó tras la reunión que las tres jornadas de trabajo habían permitido avanzar en cuestiones relacionadas principalmente con la seguridad, la regulación y el futuro de las diferentes disciplinas. “En materia de seguridad, adoptamos nuevos estándares para las barreras y reafirmamos nuestro compromiso de garantizar el despliegue, lo antes posible, de sistemas GPS de seguimiento de los corredores”, señaló.
La próxima reunión del Comité de Dirección de la UCI tendrá lugar los días 28 y 29 de enero de 2027 en Ostende, Bélgica, en el marco de los Campeonatos del Mundo de ciclocross.
*Con Información de Fedeciclismo