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Ruta

Viktória Chladonová cumple su sueño mundialista en Montreal; Juliana Londoño la colombiana más destacada

Publicado

Hace 2 horas

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La eslovaca Viktória Chladonová, nueva campeona mundial de ruta en la categoría sub-23. (Foto © UCI Cycling)
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Ruta

Baja de última hora en la Selección Colombia: Wilmar Paredes se pierde el Mundial de Montreal

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24 septiembre, 2026

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El antioqueño Wilmar Paredes Wilmar Paredes no se recuperó y es baja para el Mundial de Ruta Montreal 2026. (Foto © FCC)
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Ruta

Tobias Svarre asalta el liderato de la CRO Race 2026 con un soberbio triunfo en la tercera etapa

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24 septiembre, 2026

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El joven danés Tobias Svarre ganó la tercera etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
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Noticias

Colombia participó activamente en el Congreso de la Unión Ciclista Internacional que se celebró en Montreal

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24 septiembre, 2026

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El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, estuvo presente en el Congreso de la UCI. (Foto © FCC)
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