Viktória Chladonová cumple su sueño mundialista en Montreal; Juliana Londoño la colombiana más destacada

Con la presencia del presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se celebró en Montreal el Congreso de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en el marco del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. Los delegados de las 206 Federaciones Nacionales miembros de la UCI se reunieron para revisar los principales avances en el ciclismo y votar sobre temas importantes que definirán el futuro de este deporte.

Entre las principales novedades destaca la aprobación de nuevas normas para las barreras situadas en los últimos 200 metros de las carreras. A partir de 2027, las pruebas del UCI WorldTour deberán utilizar estructuras que cumplan los estándares establecidos tras un estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de la Suiza Occidental Valais-Wallis. La UCI también quiere acelerar la implantación de sistemas GPS capaces de localizar en tiempo real a corredores y vehículos durante las carreras profesionales.

La organización también aprobó el calendario de la primera edición de la nueva Copa de Naciones UCI de ruta júnior. La competición contará inicialmente con once pruebas entre febrero y julio, repartidas por Europa, América, Oceanía y África, y tendrá su gran final en la Piccola Tre Valli Varesine, en Italia, del 29 de julio al 1 de agosto.

Más controles y nuevas reglas de seguridad



El presidente de la UCI, David Lappartient, en el Congreso de la Unión Ciclista Internacional. (Foto © FCC)

La seguridad ocupó buena parte de la reunión celebrada en Montreal. Además de las nuevas exigencias para las barreras, la UCI considera prioritaria la implantación generalizada de sistemas GPS de seguimiento para conocer en tiempo real la posición de los corredores y los vehículos durante las carreras. El sistema ya fue utilizado en los Mundiales de Kigali 2025 y vuelve a emplearse en Montreal.

El Comité también recibió los primeros resultados del estudio sobre accidentes en carretera iniciado en marzo de 2026 en pruebas del WorldTour y Women’s WorldTour. Después de cinco meses de seguimiento, los datos iniciales apuntan a una mayor frecuencia y gravedad de las lesiones entre las corredoras, con un periodo medio de regreso a la competición aproximadamente dos veces superior al de los hombres.

En materia de regulación, la UCI creará un nuevo marco de consulta con fabricantes y expertos independientes para analizar las normas relacionadas con el equipamiento. Se establecerán diferentes comités técnicos dedicados a familias de productos como ropa, protecciones, ruedas, neumáticos, cuadros y sistemas de datos, con una representación equilibrada entre la industria y la propia UCI.

También se iniciará la revisión de la Carta de Lugano, documento adoptado en 1996 que establece principios fundamentales para el ciclismo internacional. Treinta años después de su aprobación, la UCI considera necesario actualizar su contenido para adaptarlo a la evolución tecnológica, social y deportiva.

En cuanto al calendario, se aprobaron los programas internacionales de 2027 de ciclismo de ruta, mountain bike, BMX racing, BMX freestyle, trial, pista, paraciclismo, ciclismo indoor, gravel y Gran Fondo. La UCI anunció que los calendarios completos estarán disponibles el 29 de septiembre.



En Montreal se celebró el 195º Congreso de la UCI. (Foto © UCI Cycling)

También se modificaron las fechas de algunos Campeonatos del Mundo ya adjudicados. Los Mundiales Máster de Mountain Bike de 2027 en Nevados de Chillán se disputarán del 24 al 28 de marzo, mientras que los Mundiales de Mountain Bike de 2030 en Durango pasarán a celebrarse del 28 de agosto al 1 de septiembre.

El Comité aprobó además un nuevo nivel de certificación para directores deportivos. A partir de 2027, quienes trabajen con las selecciones nacionales deberán completar un curso online antes de los Mundiales de Haute-Savoie Mont-Blanc. El requisito se ampliará posteriormente a los directores de los equipos continentales masculinos y femeninos.

La UCI también validó el marco regulatorio para la aplicación de pruebas genéticas en la categoría femenina de determinadas competiciones reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, de cara a Los Ángeles 2028. La normativa definitiva será presentada para su aprobación antes de que termine el año y los resultados de las pruebas tendrán carácter confidencial.

El presidente de la UCI, David Lappartient, destacó tras la reunión que las tres jornadas de trabajo habían permitido avanzar en cuestiones relacionadas principalmente con la seguridad, la regulación y el futuro de las diferentes disciplinas. “En materia de seguridad, adoptamos nuevos estándares para las barreras y reafirmamos nuestro compromiso de garantizar el despliegue, lo antes posible, de sistemas GPS de seguimiento de los corredores”, señaló.

La próxima reunión del Comité de Dirección de la UCI tendrá lugar los días 28 y 29 de enero de 2027 en Ostende, Bélgica, en el marco de los Campeonatos del Mundo de ciclocross.

*Con Información de Fedeciclismo