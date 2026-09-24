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Ruta

Tobias Svarre asalta el liderato de la CRO Race 2026 con un soberbio triunfo en la tercera etapa

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El joven danés Tobias Svarre ganó la tercera etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
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Baja de última hora en la Selección Colombia: Wilmar Paredes se pierde el Mundial de Montreal

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El antioqueño Wilmar Paredes Wilmar Paredes no se recuperó y es baja para el Mundial de Ruta Montreal 2026. (Foto © FCC)
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El polaco Marceli Bogusławski ganó la quinta etapa del Tour del Lago Poyang 2026. (Foto © Marceli Bogusławski/Facebook)
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias

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El boyacense Nairo Quintana alcanzó su victoria número 52 como profesional en la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Movistar Team)
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