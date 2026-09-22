Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles

Gracias a Juan Sebastián Molano el UAE Team Emirates-XRG tuvo un comienzo perfecto en la CRO Race 2026, tras una excelente actuación colectiva y la victoria del colombiano en la primera etapa, que contó con un recorrido de 167 kilómetros entre la ciudad de Split y la localidad de Seget Donji.

“Fue un día realmente bueno para nosotros y estoy muy contento de haberlo culminado con la victoria. El equipo hizo un gran trabajo durante toda la etapa. Nils trabajó mucho para ayudar a neutralizar a los escapados y, en el tramo final, Rui estuvo increíble. Me dejó en la posición perfecta y supe que tenía que lanzarme al sprint. Para mí, es el mejor lanzador que existe”, dijo Molano, en declaraciones recogidas por su equipo.



Juan Sebastián Molano ganó la primera etapa de la CRO Race 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

El sprinter boyacense lanzó un sprint largo a unos 300 metros de la meta, tras una gran labor de lanzamiento de Rui Oliveira, y logró contener el rápido avance final de Paul Magnier (Soudal Quick-Step) para llevarse el triunfo y el primer maillot de líder de esta carrera de seis días.

“Fue un esfuerzo largo, por suerte, tuve fuerzas suficientes para aguantar. Es una forma magnífica de empezar la carrera y una victoria que todos podemos disfrutar juntos como equipo. Me encanta correr aquí en Croacia y también podemos aspirar a la clasificación general con Tim Wellens”, agregó el paipano.

Con el resultado obtenido, Molano se convirtió en el primer líder de la carrera croata, mientras que la escuadra árabe centra ya su atención en la segunda etapa: un recorrido de 114,5 kilómetros entre Biograd na Moru y Novalja que, a priori, ofrecerá otra oportunidad para los velocistas.