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Ruta

Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles

Publicado

Hace 37 mins

el

El español Benjamín Noval fue el más rápido en la contrarreloj de los junior. (Foto © UCI Cycling)
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“Es una forma magnífica de empezar la CRO Race”: Juan Sebastián Molano tras ganar en Croacia

Publicado

Hace 22 mins

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22 septiembre, 2026

Por

El boyacense Juan Sebastián Molano, en el podio de la CRO Race 2026, tras ganar la primera etapa. (Foto © CRO Race)
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Ruta

CRO Race 2026: Juan Sebastián Molano le gana el primer duelo de sprinters a Paul Magnier

Publicado

Hace 5 horas

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22 septiembre, 2026

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El boyacense Juan Sebastián Molano ganó la primera etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
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Ruta

Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México

Publicado

Hace 6 horas

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22 septiembre, 2026

Por

El Tour Colombia se disputaría en la última semana de enero del 2027 para marcar la 5a edición de la prueba que inició en 2018 (Foto©Anderson Bonilla/Revista Mundo Ciclístico)
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