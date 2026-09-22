Ruta
Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles
En una jornada al cronómetro vibrante, Benjamín Noval fue el más rápido en el recorrido de 20,3 kilómetros por las calles de Montreal, en el Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 y terminó consagrándose como nuevo campeón mundial junior de la contrarreloj.
El joven corredor español superó con lo justo al belga Vic De Smet; la diferencia entre el oro y la plata fue de tan solo seis segundos. El tercer cajón del podio lo ocupó el danés Malthe Risbjerg.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, José Manuel Posada finalizó en la casilla 39°, a 2:00 minutos del ganador, mientras que Juan Esteban Sánchez se clasificó 53°. Al final participaron un total de 69 ciclistas de 41 nacionalidades, todos de la categoría junior (16-17 y 18 años).
Noval sucedió en el palmarés de la prueba contrarreloj individual al neerlandés Michiel Mouris, vencedor el año pasado en Kigali (Ruanda).
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Junior Masculina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (20,3 km)
|1
|Benjamín Noval
|España
|25:17
|2
|Vic De Smet
|Bélgica
|0:06
|3
|Malthe Risbjerg
|Dinamarca
|0:16
|4
|Julius Birkedal
|Dinamarca
|0:21
|5
|Patrik Pezzo
|Italia
|0:21
|6
|Antoine Salamin
|Suiza
|0:38
|7
|Sindre Orholm-Lønseth
|Noruega
|0:42
|8
|Lancelot Gayant
|Francia
|0:47
|9
|Leon Atkins
|Great Britain
|0:49
|10
|Mads Furenes
|Noruega
|0:53
|39
|José Manuel Posada
|Colombia
|2:00
|53
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|2:54
Ruta
“Es una forma magnífica de empezar la CRO Race”: Juan Sebastián Molano tras ganar en Croacia
Gracias a Juan Sebastián Molano el UAE Team Emirates-XRG tuvo un comienzo perfecto en la CRO Race 2026, tras una excelente actuación colectiva y la victoria del colombiano en la primera etapa, que contó con un recorrido de 167 kilómetros entre la ciudad de Split y la localidad de Seget Donji.
“Fue un día realmente bueno para nosotros y estoy muy contento de haberlo culminado con la victoria. El equipo hizo un gran trabajo durante toda la etapa. Nils trabajó mucho para ayudar a neutralizar a los escapados y, en el tramo final, Rui estuvo increíble. Me dejó en la posición perfecta y supe que tenía que lanzarme al sprint. Para mí, es el mejor lanzador que existe”, dijo Molano, en declaraciones recogidas por su equipo.
El sprinter boyacense lanzó un sprint largo a unos 300 metros de la meta, tras una gran labor de lanzamiento de Rui Oliveira, y logró contener el rápido avance final de Paul Magnier (Soudal Quick-Step) para llevarse el triunfo y el primer maillot de líder de esta carrera de seis días.
“Fue un esfuerzo largo, por suerte, tuve fuerzas suficientes para aguantar. Es una forma magnífica de empezar la carrera y una victoria que todos podemos disfrutar juntos como equipo. Me encanta correr aquí en Croacia y también podemos aspirar a la clasificación general con Tim Wellens”, agregó el paipano.
Con el resultado obtenido, Molano se convirtió en el primer líder de la carrera croata, mientras que la escuadra árabe centra ya su atención en la segunda etapa: un recorrido de 114,5 kilómetros entre Biograd na Moru y Novalja que, a priori, ofrecerá otra oportunidad para los velocistas.
Ruta
CRO Race 2026: Juan Sebastián Molano le gana el primer duelo de sprinters a Paul Magnier
La primera etapa de la CRO Race 2026 vivió un espetacular duelo de sprinters, que terminó en poder del colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), luego de recorrer 167 kilómetros entre la ciudad de Split y la pintoresca localidad costera de Seget Donji. Para el velocista boyacense, de 31 años, es la segunda victoria de la temporada, tras la conseguida en el Tour de Omán y la número 28 como profesional.
El sprinter paipano arriesgó en el final a pura velocidad y terminó siendo el más rápido, ganándole por poco al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro colombiano en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) también se reportó en el pelotón, en la posición 37° con el mismo tiempo del ganador.
La fuga en la jornada inaugural la protagonizaron el francés Sam Maisonobe (Cofidis), el italiano Gabriele Raccagni (Team Polti VisitMalta), el esloveno Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) y el polaco Mateusz Kostański (Wibatech Lubelskie Perła Polski), pero en la fase final fueron neutralizados por el pelotón.
Una vez cazada la escapada lo intentaron los neerlandeses Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi) y Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), pero el intento no llegó a buen puerto y terminaron siendo atrapados por el lote con un final feliz para el colombiano Juan Sebastián Molano.
La carrera croata continuará este miércoles con la segunda etapa, una jornada ondulada de 114,5 kilómetros con salida en Biograd na Moru y arribo en Novalja, que incluye dos pasos montañosos.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Split – Seget Donji (167 km)
|1
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|3:58:06
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|5
|Enrico Zanoncello
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|6
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|7
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|8
|Matis Louvel
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Brody McDonald
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|10
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|+ 00
|37
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
Ruta
Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México
Desde Montreal, donde se cumple el Campeonato Mundial de Ciclismo, Revista Mundo Ciclístico pudo establecer en diálogo con Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, que el Tour Colombia volverá en 2027. El máximo certamen ciclístico del país se realizará en la última semana de enero del próximo año, en lo que representa el regreso de una carrera que alcanzó gran prestigio internacional y que volverá a poner a Colombia en el mapa del calendario mundial.
“El Tour Colombia 2027 se llevará a cabo en la última semana del mes de enero”, confirmó Galeano en conversación sostenida durante la cita orbital en Canadá. El dirigente señaló además que el regreso de la carrera será posible gracias al concurso de la empresa privada y de entidades gubernamentales, que vienen trabajando para garantizar las condiciones organizativas, deportivas y logísticas del evento.
De acuerdo con lo expresado por el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, la carrera deberá aparecer el próximo martes en el calendario mundial de la UCI, antes del congreso anual del máximo organismo rector del ciclismo. “Estamos trabajando para que el Tour Colombia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro del calendario internacional”, indicó Galeano, destacando la importancia de recuperar una prueba que ya supo reunir en el país a grandes figuras del pelotón mundial y a los principales escarabajos colombianos.
La novedad no llega sola. El regreso del Tour Colombia estará articulado con la Vuelta a México, en una coordinación entre la Federación Colombiana de Ciclismo y la Federación Mexicana de Ciclismo, presidida por Bernardo de la Garza, con quien también tuvimos la oportunidad de dialogar en Montreal. La idea es construir un bloque latinoamericano atractivo para los equipos internacionales al inicio de la temporada.
Según explicó el dirigente mexicano, la Vuelta a México se disputará dos semanas antes del Tour Colombia, con el objetivo de facilitar que los mismos equipos WorldTour puedan tomar parte en las dos competencias. Esta coordinación permitiría optimizar desplazamientos, logística y planificación deportiva, abriendo una nueva posibilidad para que América Latina vuelva a ser protagonista dentro del calendario internacional de ruta.
Con esta noticia, Colombia apunta al relanzamiento de un certamen de bien ganado prestigio, mientras México busca recuperar una carrera con historia y tradición. El regreso del Tour Colombia 2027, unido al impulso de la Vuelta a México, representa una apuesta continental: atraer equipos de primer nivel, proyectar a los talentos latinoamericanos y devolverle fuerza a dos países que han construido una profunda identidad alrededor del ciclismo.