Connect with us

Ruta

Wilmar Paredes sufre caída entrenando en la Sabana de Bogotá y enciende las alarmas para el Mundial de Ruta

Publicado

Hace 3 horas

el

El antioqueño Wilmar Paredes fue convocado de última hora para el Mundial de Montreal en reemplazo de Egan Bernal. (Foto © Team Medellín)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

“Es una forma magnífica de empezar la CRO Race”: Juan Sebastián Molano tras ganar en Croacia

Publicado

Hace 4 horas

el

22 septiembre, 2026

Por

El boyacense Juan Sebastián Molano, en el podio de la CRO Race 2026, tras ganar la primera etapa. (Foto © CRO Race)
Seguir leyendo

Ruta

Mundial de Ruta 2026: Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en las pruebas al cronómetro

Publicado

Hace 5 horas

el

22 septiembre, 2026

Por

La joven bogotana Zara Sofía Lamprea terminó 14° en la crono de las junior del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles

Publicado

Hace 8 horas

el

22 septiembre, 2026

Por

El español Benjamín Noval fue el más rápido en la contrarreloj de los junior. (Foto © UCI Cycling)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio