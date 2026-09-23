Wilmar Paredes sufre caída entrenando en la Sabana de Bogotá y enciende las alarmas para el Mundial de Ruta

El pedalista antioqueño Wilmar Paredes sufrió una caída mientras cumplía con una jornada de entrenamiento en la Sabana de Bogotá, sembrando la incertidumbre sobre lo que será su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta que se disputará este domingo en territorio canadiense.

Paredes, recientemente convocado a la Selección Colombia en reemplazo de Egan Bernal, se encontraba rodando en las primeras horas de hoy junto a su experimentado compañero en el Team Medellín, Óscar Sevilla, cuando se produjo el percance, descendiendo desde el Alto de La Cuchilla.

A pesar de la caída, el propio Óscar Sevilla dio declaraciones que trajeron un respiro. Según lo relatado por el pedalista colombo-español, tras las primeras revisiones médicas se descartaron fracturas. El balance inicial arroja que el antioqueño presenta múltiples raspones y magulladuras en su cuerpo.

Sin embargo, el cuerpo técnico y médico de la delegación nacional se mantiene en máxima alerta. «Toca esperar la evolución del corredor», se comentó desde el entorno del equipo, ya que el impacto y los golpes consecuentes dictarán si está en condiciones óptimas para afrontar una prueba de la exigencia de un campeonato del mundo. Paredes tiene programado su vuelo a territorio canadiense este jueves, lo que le deja un margen de apenas 48 horas para recuperarse.

Las próximas horas serán cruciales para determinar si el ciclista del Team Medellín evoluciona favorablemente de sus golpes y puede unirse a la nómina tricolor que integran figuras de la talla de Nairo Quintana, Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Harold Tejada.