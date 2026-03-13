Victoria y liderato para Bruno Kessler en el Istrian Spring Tour; Santiago Umba y Alejandro Callejas sin ceder tiempo

La primera etapa en línea del Istrian Spring Tour 2026 la ganó Bruno Kessler (Tudor Pro Cycling Team U23). El joven pedalista alemán fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 149,7 kilómetros entre Poreč y Funtana, en territorio croata.

Kessler, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó en el embalaje a su compañero de equipo Jesper Stiansen y a su compatriota Moritz Mauss (UAE Team Emirates Gen Z), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los dos colombianos en competencia, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ingresó en el puesto 61° y Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó en la casilla 64°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el teutón Bruno Kessler ((Tudor Pro Cycling Team) se apoderó del liderato de la carrera que estaba en manos del italiano Francesco Baruzzi (Team Visma | Lease a Bike Development).

La carrera croata vivirá su tercer día de competencia este sábado, con una etapa ondulada de 131,9 kilómetros entre Novigrad y Motovun, que incluye cuatro premios de montaña y un final en alto.

Istrian Spring Tour (2.2)

Resultados Etapa 1 | Poreč – Funtana (149,7 km)