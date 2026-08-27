Pogacar impone su ley en Castelló. Harold Tejada firma un espectacular Top 5 en La Vuelta

Tadej Pogacar volvió a mandar con mano de hierro en La Vuelta a España 2026. El esloveno del UAE Team Emirates-XRG se impuso este jueves en la sexta etapa, disputada sobre 177 kilómetros entre Alcossebre y Castelló, en una jornada de media montaña con final nervioso, sterrato en el último puerto y una nueva demostración de autoridad del emperador del ciclismo mundial.

La etapa tuvo un desenlace vibrante en el tramo final, con Enric Mas respondiendo al poderío del campeón esloveno y llegando con él hasta la disputa por la victoria. El corredor del Movistar Team intentó sorprender en el sprint, pero Pogacar volvió a demostrar que atraviesa un momento superior y terminó celebrando con un tiempo de 4:12:40, sumando otra victoria parcial en una Vuelta que parece controlar a su antojo.

Mas fue segundo con el mismo tiempo del vencedor y dejó una gran imagen ante su público, en una jornada que también le permitió ganar terreno frente a varios rivales directos. Por detrás, el belga Ramses Debruyne completó el podio del día a 46 segundos, en el mismo grupo en el que entraron Richard Carapaz, Harold Tejada, Felix Gall y Primoz Roglic, todos protagonistas de una selección importante entre los favoritos.



Harold Tejada terminó 5° en la sexta etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto © XDS Astana Team)

La gran noticia para Colombia llegó con el de Pitalito, quien firmó una actuación de enorme nivel al terminar quinto en la etapa, a 46 segundos de Pogacar. El huilense del XDS Astana Team volvió a mostrarse sólido en un día exigente, resistió con los mejores en el terreno decisivo y confirmó que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera en grandes vueltas tras quedarse a solo metros de ganar la etapa 12 del Tour de Francia el pasado mes de julio.

En la clasificación general, Pogacar conservó el maillot rojo con el español Enric Mas a 3:34 y su compatriota Primoz Roglic a 4:21, mientras Tejada se mantiene como el mejor colombiano cerrando el Top 10 a 6:30 del líder esloveno.

La carrera continuará este viernes con la séptima etapa, entre Vall d’Alba y puerto de primera categoría en Aramón Valdelinares, una nueva jornada de montaña que puede volver a mover la clasificación general. Con Pogacar dominando la carrera y Tejada instalado entre los más sólidos entre los «mortales». La Vuelta entra en una fase clave para medir quiénes podrán resistir el ritmo del esloveno camino de completar la primera semana de la ronda ibérica.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Alcossebre – Castelló (177,4 km)

1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 4:12:40 2 Enric Mas Movistar Team m.t. 3 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech 0:46 4 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 0:46 5 Harold Tejada XDS Astana Team 0:46 6 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 0:46 7 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 0:46 8 Cristian Rodríguez XDS Astana Team 1:38 9 Clément Berthet Groupama-FDJ United 1:38 10 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 1:38

19 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 3:48 35 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost 7:19 144 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 30:22 167 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 30:22



Tadej Pogacar, sólido líder de la Vuelta a España 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual

1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 15:38:27 2 Enric Mas Movistar Team 3:34 3 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 4:21 4 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 4:50 5 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 4:55 6 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 5:36 7 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 5:37 8 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech 5:40 9 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 5:58 10 Harold Tejada XDS Astana Team 6:30