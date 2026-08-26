Matthew Brennan repite victoria en La Vuelta; Harold Tejada sigue como el mejor colombiano en la general

El británico Matthew Brennan volvió a imponer su velocidad en La Vuelta a España 2026 y se quedó con la victoria en la quinta etapa, disputada sobre 173,3 kilómetros entre Falset, Costa Daurada, y Roquetes, Terres de l’Ebre. El corredor del Team Visma | Lease a Bike remató una jornada resuelta al sprint con un tiempo de 3:47:02, logrando su segundo triunfo parcial en esta edición.

Brennan superó en la llegada al belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y al italiano Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), quienes completaron el podio del día con el mismo tiempo del vencedor. En el top 10 también aparecieron Alessandro Romele, Axel Laurance, Orluis Aular, Christophe Laporte, Alberto Dainese, Vito Braet y David González, en una jornada que confirmó el poderío del Visma en los finales rápidos.

La fracción tuvo un desarrollo controlado, aunque no exento de tensión. La fuga inicial perdió fuerza antes de lo previsto por la acción del viento, que también provocó cortes y momentos de nerviosismo en el pelotón. Sin embargo, ninguno de los grandes favoritos quedó comprometido y la carrera terminó encaminada hacia una llegada masiva, después de que el Puerto de Paüls seleccionara a varios velocistas en los kilómetros finales

En Roquetes, el Visma | Lease a Bike ejecutó el desenlace con precisión. Wout van Aert trabajó en la aproximación, Christophe Laporte lanzó el sprint y Brennan terminó la tarea con autoridad, confirmando que es uno de los nombres fuertes de esta primera semana. El británico ya había ganado la segunda etapa y ahora iguala en número de triunfos parciales con Tadej Pogacar, gran dominador de la clasificación general.

Por Colombia, Harold Tejada volvió a ser el mejor ubicado. El huilense del XDS Astana Team terminó la etapa en la casilla 32, con el mismo tiempo del ganador, y se mantiene como el mejor escarabajo en la clasificación general, ubicado en el puesto 14, a 5:30 de Pogacar. Tejada sigue mostrando regularidad en el inicio de la ronda ibérica, después de haber resistido bien en la montaña de Andorra y de superar sin pérdidas una jornada que podía traer cortes o sorpresas.

La clasificación general no sufrió cambios entre los principales favoritos: Tadej Pogacar conserva el maillot rojo con un tiempo acumulado de 11:26:01, seguido por Primoz Roglic a 3:21 y Enric Mas a 3:32. Este jueves llegará una nueva prueba para el pelotón con la sexta etapa, entre Alcossebre y Castellón, sobre 177 kilómetros, en una jornada que puede volver a abrir espacio para las fugas.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Falset. Costa Daurada – Roquetes. Terres de l’Ebre (173,3 km)

1 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 3:47:02 2 Jordi Meeus Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 3 Vincenzo Albanese EF Education-EasyPost m.t. 4 Alessandro Romele XDS Astana Team m.t. 5 Axel Laurance Netcompany INEOS Cycling Team m.t. 6 Orluis Aular Movistar Team m.t. 7 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike m.t. 8 Alberto Dainese Soudal Quick-Step m.t. 9 Vito Braet Lotto-Intermarché m.t. 10 David González Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t.

32 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 73 Juan Felipe Rodriguez EF Education – EasyPost ,, 82 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t. 136 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 8:35 149 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 8:35



Tadej Pogacar, sólido líder de la Vuelta a España 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual

1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 11:26:01 2 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 3:21 3 Enric Mas Movistar Team 3:32 4 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 3:44 5 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 3:45 6 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 3:50 7 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 3:57 8 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 4:06 9 Jarno Widar Lotto-Intermarché 4:06 10 Jay Vine UAE Team Emirates-XRG 4:11