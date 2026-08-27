Juan Sebastián Molano, confirmado como nuevo refuerzo del Lotto-Intermarché

El formidable sprinter boyacense Juan Sebastián Molano inicia una nueva etapa de su carrera deportiva. El pedalista paipano deja el UAE Team Emirates-XRG tras ocho temporadas y llega al equipo belga Lotto-Intermarché, donde correrá los próximos dos años.

La noticia fue la confirmó por la escuadra World Tour a través de sus redes sociales. “Nos complace dar la bienvenida al velocista colombiano, ganador de etapas en grandes vueltas, orgullo de Paipa, Colombia”, publicó su nuevo elenco.

El corredor de 31 años, que debutó como profesional en 2015 con el Team Colombia, cuenta con 28 victorias en su palmarés profesional, la última de ellasconseguida en febrero de este año en el Tour de Omán.

“Después de ocho años en el mismo entorno, creo que este cambio me vendrá muy bien. Creo que unirme a Lotto-Intermarché me dará aún más motivación. Aquí volveré a ser un velocista al 100 por ciento, y eso es algo que realmente estoy deseando”, dijo Molano en declaraciones recogidas por su nueva formación.

Por su parte, Jean-François Bourlart, director general de Lotto-Intermarché se refirió a la nueva contratación. “Sebastián es un corredor que encaja a la perfección con lo que buscamos incorporar a nuestro equipo. Posee una velocidad excepcional, pero también la experiencia necesaria para posicionarse en los momentos clave y rematar una carrera. Con nosotros, tendrá la libertad de volver a buscar sus propias oportunidades. Por ello, estamos encantados de darle la bienvenida a partir de la próxima temporada”.