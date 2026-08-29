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Ruta

Tadej Pogacar abandona La Vuelta tras una dura caída; Enric Mas es nuevo líder y Harold Tejada sigue en el top 10

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Hace 2 horas

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Bryan Coquard ganó al sprint en un día triste para la Vuelta a España 2026 que perdió por una dura caída al líder y superestrella del ciclismo mundial, Tadej Pogacar (Foto © Team Cofidis/Getty)
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!Espectacular! Wilmar Paredes sigue en racha y le gana el duelo a Santiago Garzón en el inicio de la Clásica Azuero

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El antioqueño Wilmar Paredes ganó la primera etapa de la Clásica Azuero 2026. (Foto © Federación Panameña de Ciclismo)
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La Selección Colombia junior de ruta inició gira europea en el Trofeo Comune di Vertova - Memorial Pietro Merelli 2026. (Foto © FCC)
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Vuelta a España: se derrumba el sueño de Tadej Pogacar, que se retira tras una caída en la octava etapa

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El esloveno Tadej Pogacar abandonó la Vuelta a España 2026. (Foto © UAE)
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