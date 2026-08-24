Copa Antioquia de MTB 2026: Amagá recibió con sol y mucha emoción la quinta válida

Daniela Gaviria, Santiago Quintero y Jhonatan Botero ya se encuentra en Italia para afrontar el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI 2026, que se disputa del 26 al 30 de agosto en Val di Sole, Trentino. Estos tres corredores del GW Erco Sportfitness asumirán el reto mundialista en diferentes categorías.

La cita reúne a los mejores especialistas del planeta en Daolasa di Commezzadura, escenario reconocido por sus circuitos técnicos y por su amplia tradición dentro del MTB internacional. Val di Sole ha sido sede de los Campeonatos Mundiales de 2008, 2016 y 2021 y nuevamente recibe a los grandes referentes de la disciplina.

Para Gaviria y Quintero, el reto llegará este jueves 27 de agosto, cuando disputen las pruebas de Cross-country Olímpico (XCO) en la categoría junior. La competencia femenina está programada para las 9:30 a. m., mientras que la carrera masculina comenzará a las 11:15 a. m., hora local de Italia.



Daniela Gaviria, una de las nuevas figuras del MTB Colombiano. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Daniela afronta esta cita con ilusión después del trabajo realizado durante la temporada.“Todos los días me sigo preparando. Estoy muy contenta y muy emocionada por esta oportunidad que me dieron y espero poder dar lo mejor de mí, representar muy bien a Colombia”, dijo Daniela Gaviria.

Por su parte, Santiago Quintero llega al Mundial después de una preparación enfocada específicamente en esta competencia, que desde comienzos de año se convirtió en uno de sus principales objetivos. “Ha sido una preparación bastante buena y nos hemos enfocado 100% en el Mundial”, señaló Quintero.

A ellos se suma Jhonatan Botero, uno de los grandes referentes del GW Erco Sportfitness y quien afrontará el domingo 30 de agosto la prueba de XCO en la categoría élite masculina. El corredor llega a Val di Sole después de competir recientemente en Italia, una participación que le permitió evaluar sus condiciones de cara al Mundial y cerrar la preparación con buenas sensaciones.



Jhonatan Botero, uno de los referentes del equipo de MTB GW Erco Sportfitness. (Foto © GW Erco Sportfitness)

“Ya nos encontramos en Val di Sole, donde va a ser este Mundial. También tuvimos la oportunidad de hacer una competencia acá en Italia, cerca de acá, donde lo bueno fueron las sensaciones que nos dejó. Al final fue un segundo puesto muy valioso y lo mejor son también las piernas que tenemos para afrontar este Mundial”, manifestó Botero.

Por su parte, el director deportivo del GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, explicó que el equipo cerró la preparación con un trabajo específico, luego de un mes en el que las posibilidades de competir no fueron las esperadas.

“Desarrollamos unos microciclos de ajuste que nos van a permitir quizás tener ese nivel competitivo que no pudimos alcanzar en las competencias. Pienso que con muy buenas métricas, muy buenos números, mentalmente van en muy buena condición, físicamente igual”, explicó Pérez.

Daniela Gaviria y Santiago Quintero serán los primeros en entrar en acción este jueves en la categoría junior, mientras que Jhonatan Botero cerrará la participación del equipo el domingo 30 de agosto en la categoría élite masculina. Los tres llegan a Italia con el objetivo de representar al equipo y al país en una de las citas más importantes del calendario internacional de MTB.

*Con información Prensa GW Erco Sportfitness