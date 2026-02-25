Giro de Cerdeña: Nicolo Garibbo sale victorioso en la jornada inaugural y es el primer líder

El italiano Nicolo Garibbo (Team UKYO) ganó la primera etapa del Giro de Cerdeña y es el primer líder de la carrera italiana. La jornada inaugural, que contó con un recorrido de 189,9 kilómetros, se disputó entre las poblaciones de Castelsardo y Bosa.

Garibbo, de 26 años, obtuvo su primer triunfo de la temporada por delante de su compatriota Filippo Zana (Soudal Quick-Step) y del español Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Juan Diego Quintero (Petrolike) arribó en el puesto 46°, mientras que Alejandro Callejas (Petrolike) hizo su ingreso en la casilla 58°, ambos a más de tres minutos del vencedor del primer capítulo, de los cinco pactados.

La fuga del día la protagonizaron el panameño Roberto Carlos González (Solution Tech NIPPO Rali), el británico Hamish Armitt (Team Novo Nordisk), el austriaco Philipp Hofbauer (Team Vorarlberg) y los italianos Matteo Spreafico (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) y Cristian Remelli (General Store – Essegibi – F.Lli Curia).

La ronda sarda continurá este jueves con la segunda etapa, una jornada ondulada de 136,3 kilómetros entre las localidades italianas de Oristano y Carbonia, que incluye tras pasos montañosos categorizados.

Giro di Sardegna (2.1)

Resultados Etapa 1 | Castelsardo – Bosa (189,8 km)