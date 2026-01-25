Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional

Luego de más de 15 años de carrera como ciclista, Ana Cristina Sanabria anunció que no correrá más a nivel profesional. La santandereana, que hizo historia al convertirse en 2021 en la primera dama colombiana con récord de la hora, inscribió su nombre como pionera femenina.

Sanabria, de 35 años, que venía corriendo desde 2025 con el equipo Just Cycling Viem Team, puso fin a su carrera como ciclista tras 16 temporadas al más alto nivel, una trayectoria marcada por victorias memorables, cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano, tres títulos en la Vuelta a Colombia, además de cuatro campeonatos nacionales de CRI y múltiples triunfos de pruebas contrarreloj.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a la hija ilustre de Zapatoca, repasando los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.

*Cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano



Ana Cristina Sanabria alcanzó cuatro títulos consecutivos en el Tour Femenino. (Foto © RMC)

*Tricampeona de la Vuelta a Colombia



Ana Cristina Sanabria ganó las primeras ediciones de Vuelta a Colombia Femenina. (Foto © RMC)

*La primera dama colombiana con récord de la hora



Ana Cristina Sanabria con Mauricio Vargas en el velódromo de Duitama en 2021. (Foto © FCC)

*Campeona nacional de CRI en cuatro oportunidades



Ana Cristina Sanabria, campeona nacional de CRI en cuatro oportunidades. (Foto © RMC)

*Cinco títulos en la Vuelta a Boyacá