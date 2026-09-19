¡Sorpresa en Bélgica! El joven Henrik Pedersen se impone en la Clásica Flandrien

Montreal está lista para recibir una nueva edición del Campeonato Mundial de Ruta UCI, uno de los eventos más importantes del calendario internacional, que reunirá a los mejores corredores del mundo en las categorías élite, sub-23 y juvenil, tanto en la rama masculina como femenina.

La programación oficial comenzará hoy con las actividades previas de la competencia, entre ellas los entrenamientos de contrarreloj, la confirmación de corredores, el congreso técnico de las pruebas CRI y las reuniones informativas para equipos y conductores.

La competición deportiva se iniciará el domingo 20 de septiembre con las pruebas de contrarreloj individual élite femenina y masculina, y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre, cuando se disputará la prueba de ruta masculina élite, que cerrará la programación de los campeonatos, en una edición que contará con 13 títulos mundiales en disputa.



La Selección Colombia de Ciclismo cumplió su primera jornada de entrenamientos en territorio canadiense. (Foto © FCC)

Programación de los colombianos

Domingo 20 de septiembre: comenzará oficialmente la competencia con la contrarreloj individual femenina élite, en la que estará presente Diana Peñuela, seguida de la contrarreloj individual masculina élite, con la participación de Walter Vargas y Brandon Rivera.

Lunes 21 de septiembre: será el turno de las categorías sub-23. En la contrarreloj individual femenina competirán Angie Londoño y Natalia Garzón, mientras que Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas representarán a Colombia en la contrarreloj individual masculina sub-23.

Martes 22 de septiembre: la programación continuará con las contrarrelojes individuales de la categoría juvenil. Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada competirán en la rama masculina, mientras que Estefanía Castillo y Zara Lamprea lo harán en la femenina.

Miércoles 23 de septiembre: estará destinado a las actividades previas a las pruebas de ruta, con entrenamiento de la Selección Colombia en el circuito de Mont Royal, Congreso UCI, confirmación de corredores para las competencias de ruta, reunión de equipos y reunión informativa de conductores.

Jueves 24 de septiembre: comenzarán las pruebas de ruta con la competencia femenina sub-23 y la masculina juvenil.

Viernes 25 de septiembre: se disputarán las pruebas de ruta masculina sub-23 y femenina juvenil. Durante la jornada también se realizará la presentación del Campeonato Mundial de Ruta Francia 2027.

Sábado 26 de septiembre: llegará el turno de la prueba de ruta femenina élite, mientras que en horas posteriores se llevará a cabo la Gala UCI.

Domingo 27 de septiembre: los hombres élite protagonizarán la última competencia del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, jornada en la que se conocerá al nuevo campeón mundial de la categoría reina.

Las pruebas de ruta élite tendrán como escenario principal el circuito de Mont Royal. De acuerdo con la información oficial de la UCI, la carrera masculina élite tendrá una distancia de 273,7 kilómetros y 3.803 metros de desnivel acumulado, mientras que la femenina élite recorrerá 180,4 kilómetros y acumulará 2.570 metros de desnivel.

La Selección Colombia, presente en Montreal

Colombia contará con una delegación conformada por 24 corredores de las categorías élite, sub-23 y juvenil, quienes asumirán el reto mundialista en las pruebas de contrarreloj y ruta.

Élite masculina

Walter Alejandro Vargas Alzate

Harold Alfonso Tejada Canacue

Wilmar Andrés Paredes Zapata

Brandon Smith Rivera Vargas

Sergio Andrés Higuita García

Santiago Andrés Buitrago Sánchez

Nairo Alexander Quintana Rojas

Sub-23 masculina

Juan Diego Quintero Osorno

Miguel Ángel Marín Martínez

Jaider Muñoz Restrepo

William Colorado Osorio

Robert Andrés Plazas Fonseca

Juvenil masculina

Juan Esteban Sánchez Sánchez

José Manuel Posada Franco

Alejandro Stiven Pamplona Echeverría

Élite femenina

Diana Carolina Peñuela Martínez

Paula Andrea Patiño Bedoya

Laura Daniela Rojas Capera

Sub-23 femenina

Juliana Londoño David

Angie Mariana Londoño Posada

Natalia Garzón Cifuentes

Juvenil femenina

Salomé Vargas Alzate

Zara Sofía Lamprea Morales

Estefanía Castillo López

Con esta nómina, la Selección Colombia afrontará una nueva cita mundialista en Montreal, ciudad que vuelve a ser escenario de los Campeonatos Mundiales de Ruta más de cinco décadas después de haber acogido la edición de 1974, la primera que se disputó fuera de Europa.

*Con Información de Fedeciclismo