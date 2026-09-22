Ruta
CRO Race 2026: Juan Sebastián Molano le gana el primer duelo de sprinters a Paul Magnier
La primera etapa de la CRO Race 2026 vivió un espetacular duelo de sprinters, que terminó en poder del colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), luego de recorrer 167 kilómetros entre la ciudad de Split y la pintoresca localidad costera de Seget Donji. Para el velocista boyacense, de 31 años, es la segunda victoria de la temporada, tras la conseguida en el Tour de Omán y la número 28 como profesional.
El sprinter paipano arriesgó en el final a pura velocidad y terminó siendo el más rápido, ganándole por poco al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro colombiano en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) también se reportó en el pelotón, en la posición 37° con el mismo tiempo del ganador.
La fuga en la jornada inaugural la protagonizaron el francés Sam Maisonobe (Cofidis), el italiano Gabriele Raccagni (Team Polti VisitMalta), el esloveno Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) y el polaco Mateusz Kostański (Wibatech Lubelskie Perła Polski), pero en la fase final fueron neutralizados por el pelotón.
Una vez cazada la escapada lo intentaron los neerlandeses Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi) y Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), pero el intento no llegó a buen puerto y terminaron siendo atrapados por el lote con un final feliz para el colombiano Juan Sebastián Molano.
La carrera croata continuará este miércoles con la segunda etapa, una jornada ondulada de 114,5 kilómetros con salida en Biograd na Moru y arribo en Novalja, que incluye dos pasos montañosos.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Split – Seget Donji (167 km)
|1
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|3:58:06
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|5
|Enrico Zanoncello
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|6
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|7
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|8
|Matis Louvel
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Brody McDonald
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|10
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|+ 00
|37
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
Ruta
Tour del Lago Poyang: los hermanos Pita siguen dando la pelea en las llegadas masivas
Sebastián Pita y Cristian David Pita son dos hermanos y ciclistas profesionales originarios de Ibarra, Ecuador, que destacan internacionalmente por sus condiciones como sprinters. Actualmente están corriendo el Tour del Lago Poyang 2026, tras haber cerrado su participación en el Tour del Lago Taihu.
Precisamente, David, que corre para el equipo tailandés Roojai Insurance Winspace, firmó un destacado 10° lugar en la tercera etapa, mientras que su hermano Sebastián (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se reportó en el puesto 27°. La competencia recién empieza y aún quedan varias etapas ideales para que ambos velocistas busquen protagonismo en las llegadas masivas.
La victoria en la tercera jornada quedó en manos del estonio Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) que fue más rápido que su compañero de equipo, el italiano Alexander Konychev y que el australiano Max Holgate (St George Continental Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) sigue al comando. El segundo puesto lo ocupa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) a un segundo del líder y el podio parcial lo cierra el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la cuarta etapa, de las once pactadas, que tendrá un recorrido ondulado de 108,5 kilómetros por los alrededores del condado de Zixi, en la provincia de Jiangxi.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 3 | Guangchang – Guangchang (113,6 km)
|1
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|2:25:29
|2
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|3
|Max Holgate
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|4
|Lorenzo Cataldo
|China Meitan Cycling Team
|m.t.
|5
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|m.t.
|6
|Oscar Gallagher
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|7
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|m.t.
|8
|Samuel Quaranta
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|10
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|27
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
Ruta
Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México
Desde Montreal, donde se cumple el Campeonato Mundial de Ciclismo, Revista Mundo Ciclístico pudo establecer en diálogo con Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, que el Tour Colombia volverá en 2027. El máximo certamen ciclístico del país se realizará en la última semana de enero del próximo año, en lo que representa el regreso de una carrera que alcanzó gran prestigio internacional y que volverá a poner a Colombia en el mapa del calendario mundial.
“El Tour Colombia 2027 se llevará a cabo en la última semana del mes de enero”, confirmó Galeano en conversación sostenida durante la cita orbital en Canadá. El dirigente señaló además que el regreso de la carrera será posible gracias al concurso de la empresa privada y de entidades gubernamentales, que vienen trabajando para garantizar las condiciones organizativas, deportivas y logísticas del evento.
De acuerdo con lo expresado por el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, la carrera deberá aparecer el próximo martes en el calendario mundial de la UCI, antes del congreso anual del máximo organismo rector del ciclismo. “Estamos trabajando para que el Tour Colombia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro del calendario internacional”, indicó Galeano, destacando la importancia de recuperar una prueba que ya supo reunir en el país a grandes figuras del pelotón mundial y a los principales escarabajos colombianos.
La novedad no llega sola. El regreso del Tour Colombia estará articulado con la Vuelta a México, en una coordinación entre la Federación Colombiana de Ciclismo y la Federación Mexicana de Ciclismo, presidida por Bernardo de la Garza, con quien también tuvimos la oportunidad de dialogar en Montreal. La idea es construir un bloque latinoamericano atractivo para los equipos internacionales al inicio de la temporada.
Según explicó el dirigente mexicano, la Vuelta a México se disputará dos semanas antes del Tour Colombia, con el objetivo de facilitar que los mismos equipos WorldTour puedan tomar parte en las dos competencias. Esta coordinación permitiría optimizar desplazamientos, logística y planificación deportiva, abriendo una nueva posibilidad para que América Latina vuelva a ser protagonista dentro del calendario internacional de ruta.
Con esta noticia, Colombia apunta al relanzamiento de un certamen de bien ganado prestigio, mientras México busca recuperar una carrera con historia y tradición. El regreso del Tour Colombia 2027, unido al impulso de la Vuelta a México, representa una apuesta continental: atraer equipos de primer nivel, proyectar a los talentos latinoamericanos y devolverle fuerza a dos países que han construido una profunda identidad alrededor del ciclismo.
Ruta
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Santander recibirá a las nuevas promesas del ciclismo colombiano
Santander se prepara para recibir la edición 37 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito, uno de los eventos más importantes del calendario nacional para la formación y proyección de los jóvenes talentos del ciclismo colombiano, en las categorías prejuvenil varones y juvenil y prejuvenil damas.
La edición 2026 se desarrollará del 26 al 29 de noviembre, con un recorrido que permitirá a los participantes afrontar diferentes retos deportivos en las carreteras santandereanas, combinando una prueba contrarreloj individual con tres jornadas de ruta.
La decisión de llevar la edición 2026 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito a Santander se tomó tras la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), Rubén Darío Galeano, el gobernador de Santander, Mayor General (r) Juvenal Díaz Mateus y el director de Indersantander, Juan Andrés Suárez, en la que se acordó avanzar en la organización de esta importante competencia del calendario nacional.
La Federación en articulación con las autoridades y entidades organizadoras, avanza en la preparación de esta competencia, que representa una oportunidad para que las nuevas generaciones continúen su proceso de formación y demuestren sus condiciones en uno de los escenarios más importantes del ciclismo de base en Colombia.
Recorrido oficial
La competencia comenzará con una contrarreloj individual de ocho kilómetros, que tendrá como escenario las vías de San Gil.
La segunda jornada llevará a los corredores por un trazado que conectará Macanillo, Socorro, San Gil y Páramo, en un recorrido de 51 kilómetros.
La tercera etapa tendrá un recorrido de 61 kilómetros, con paso por Oiba, Socorro y San Gil, antes de finalizar en Curití.
La jornada de cierre partirá del Parque Panachi y recorrerá Aratoca y San Gil, con llegada en Barichara, después de completar 63 kilómetros.
Con esta edición, Santander se convierte nuevamente en escenario para el desarrollo del ciclismo juvenil colombiano, ofreciendo un recorrido que permitirá a los futuros protagonistas de este deporte continuar adquiriendo experiencia competitiva y fortaleciendo sus capacidades deportivas.
La Federación Colombiana de Ciclismo invita a las autoridades locales, clubes, familias y aficionados a acompañar esta fiesta del ciclismo nacional y a respaldar a los jóvenes corredores que serán protagonistas de la Vuelta del Futuro 2026.
Recorrido Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026
Etapa 1 – 26 de noviembre
CRI San Gil (Coliseo – Aeropuerto Los Pozos) – 8 km.
Etapa 2 – 27 de noviembre
Macanillo- Socorro- San Gil -Páramo – 51 km.
Etapa 3 – 28 de noviembre
Oiba- Socorro – San Gil – Curiti – 61 km
Etapa 4 – 29 de noviembre
Parque Panachi – Aratoca – San Gil – Barichara – 63 km.
*Con Información de Fedeciclismo