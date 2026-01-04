Ruta
Temporada 2026: con la mira puesta en los sprinters colombianos
En los últimos años los sprinters colombianos vienen siendo grandes protagonistas en el calendario ciclístico internacional y en esta nueva temporada los ‘velocistas nacionales’ buscarán seguir con esas buenas actuaciones.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico destaca a los embaladores colombianos a tener en cuenta en esta nueva campaña que esta cerca de comenzar.
Juan Sebastián Molano – 31 años – (UAE Team Emirates – XRG)
Jonathan Guatibonza – 21 años (Movistar Team Academy)
Fernando Gaviria – 31 años (Caja Rural-Seguros RGA)
Santiago Mesa – 28 años – (Anicolor / Campicarn)
Álvaro José Hodeg – 29 años – (Team Medellín-EPM)
Nicolás David Gómez – 25 años (GW Erco Shimano)
Cristián Damián Vélez – 20 años (Team Sistecrédito)
El Petrolike se refuerza con el joven vallecaucano Juan Diego Quintero
El escuadrón mexicano Petrolike comenzó a revelar los refuerzos con los que encarará la temporada 2026. El primero de ellos es el bugueño Juan Diego Quintero, quien llega procedente del GW Erco Shimano.
“Hoy abrimos un nuevo capítulo y lo hacemos con mucha ilusión. Damos la bienvenida al ciclista sub-23 colombiano, quien desde hoy se une a la familia del Team Petrolike”, escribió el equipo manito en sus redes sociales, anunciando la contratación de Quintero.
El joven vallecaucano, que se formó en el Team Sistecrédito, fue 2° en la contrarreloj del Panamericano de Ruta disputado en Punta del Este, Uruguay, detrás del argentino Mateo Kalejmann y terminó 4° en la Vuelta de la Juventud 2025.
“Confiamos en tu talento, tu disciplina y tus ganas de crecer. Que este camino juntos esté lleno de aprendizaje, esfuerzo y grandes logros.¡Bienvenido a casa, Quintero! Vamos con todo”, agregó el equipo mexicano en Instagram.
Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos
Los organizadores del Tour Down Under anunciaron los participantes de la primera gran cita ciclista del año, en la que fueron confirmados dos colombianos: el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).
Como es tradición en los últimos años, el calendario World Tour arrancará en 2026 en el continente oceánico, más exactamente en Australia, en la que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) defenderá el título logrado el año pasado.
Para la edición número 26 de la prueba australiana esta confirmada la presencia de grandes figuras del pelotón internacional como Jay Vine, Adam Yates, Javier Romo, Jack Haig, Ben O’Connor y Matthew Brennan, entre otras estrellas.
La carrera oceánica, que tendrá seis etapas, se disputará desde el martes 20 de enero hasta el domingo 25 de enero y contará con la participación de los 18 equipos de la máxima categoría.
Listado de Preinscritos
El Team Medellín-EPM confirmó la salida de cuatro pedalistas
El equipo continental Team Medellín-EPM anunció en las últimas horas la salida de cuatro pedalistas. Se trata de Julián Cardona, Yonatan Castro, Daniel Chavarría y Óscar Hernán Fernández, quienes no continuarán en la escuadra antioqueña.
“Los caminos cambian, pero los recuerdos quedan. Hoy decimos gracias a cuatro guerreros que lo dieron todo por el equipo en la temporada 2025. Gracias por el esfuerzo, por la lucha diaria y por representar con orgullo a nuestra ciudad Medellín”, indicó el equipo en sus redes sociales.
El conjunto antioqueño que dirige José Julián ‘Chivo’ Velásquez, le agradeció a los cuatro pedalistas y les deseó lo mejor en esta nueva etapa que vivirán en la temporada 2026.
“Éxitos en los nuevos retos… el cariño del equipo y de la afición viaja con ustedes. Nos vemos en la ruta”, agregó la escuadra paisa en Instagram.