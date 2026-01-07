¡Feliz día de Reyes! Los deseos y pedidos de los entrenadores del ciclismo colombiano para este nuevo año

Con la llegada de 2026, el inicio de un nuevo año siempre es una oportunidad para renovar energías, trazar nuevos horizontes y además es una ocasión especial para formularse nuevos objetivos y propósitos.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recopiló los deseos y las peticiones que tienen los entrenadores de nuestro ciclismo para la temporada 2026, que se encuentra a la vuelta de la esquina ¡Feliz día de Reyes!

Gabriel Jaime Mesa (Nu Colombia)

“Primero desearles un feliz año a todos, para nosotros como equipo que los reyes magos nos traigan mucha salud, muchos triunfos, que el Nu Colombia pueda ser el mejor equipo de América, que podamos seguir trabajando muy unidos y con la intención de ser siempre protagonistas”.

José Julián Velásquez (Team Medellín-EPM)

“Pues básicamente lo que uno le pide a los reyes magos apara este 2026, lo primero es que los ciclistas tengan mucha seguridad tanto en los entrenamientos como en las competencias, que nada grave les pase en las carreteras, lo segundo que sigamos siendo un equipo súper competitivo y ganador. Que sigamos consolidando la marca Medellín alrededor del mundo con buenos resultados deportivos y bueno desearle a toda la comunidad ciclística lo mejor, que monten mucho en bicicleta y que la disfruten al cien por ciento”.

David Vargas (Entrenador de la Selección Colombia de Ruta)

“Bueno primero que todo agradecerle a la Federación Colombiana de Ciclismo por la confianza depositada en mi para llevar las riendas del ciclismo colombiano a nivel internacional. Un 2025 con muchas victorias, pidiéndole al 2026 que no sea la excepción. Mi pedido más especial sería poder revalidar el título panamericano obtenido el año pasado en Uruguay, que podamos obtener muchos cupos para el campeonato del mundo. Será un año cargado de mucha actividad, iniciamos el 15 de enero con nuestro periplo por Centroamérica en el Tour de El Salvador, en búsqueda de los puntos UCI que nos pongan bien arriba en el ranking UCI para que seamos tenidos en cuenta para todas las carreras internacionales”.

Gabriel Jaime Vélez (Team Sistecrédito)

“En nombre del Team Sistecrédito desearles un feliz año. Bueno, nosotros le pedimos a la vida poder seguir con la progresión de este equipo, seguir mejorando, ser protagonistas en todos los eventos donde compitamos en cada una de las categorías, que sigamos mostrando la marca alrededor del mundo, mantener el muy buen nivel y estar en la disputa de las carreras más importantes y por qué no lograr el triunfo en la Vuelta a Colombia y en el Clásico RCN, además de revalidar el título en la Vuelta de la Juevantud”.

Luis Alfonso Cely (GW Erco SportFitness)

“Feliz año para todos, bueno para este año le pedimos a los reyes magos y a Dios sobre todo que nos de mucha salud, mucha prosperidad que es lo que necesitamos para poder trabajar, para el ciclismo colombiano que puedan seguir saliendo nuevos patrocinadores para que todos los equipos y las ligas podamos conseguir recursos para seguir promoviendo el ciclismo a nivel nacional. Con el GW Erco Shimano que saquemos el equipo adelante, que tengamos buenas carreras, ganando etapas sobre todo, este año tenemos un equipo muy fuerte para ganar en terreno llano y media montaña, entonces le apostaremos mucho a eso para mantener la publicidad del equipo. A nivel internacional vamos a hacer alguna carrera UCI América en Venezuela y Guatemala, también esperamos correr en Canadá y Estados Unidos”.

Jhon Jaime González (Técnico de la Selección Colombia de Ciclismo de Pista)

“Les pido mucha salud para todos, que mis deportistas sigan gozando de buena salud tanto física como psicológica. Que el sistema nacional del deporte nos siga apoyando, pero creo que lo más importante y la petición que tengo yo es poder acompañar para que todos los deportistas logren sus objetivos y que cada uno encuentre esa felicidad que esta buscando y yo poder ser parte de ese acompañamiento. Que podamos hacer patria con los jóvenes que esta buscando una forma de vida y que la encuentran en el deporte, esa es mi petición”.

Álex Cano (Equipo Orgullo Paisa)

“Dos deseos muy especiales, en lo que tiene que ver con lo meramente deportivo deseo un equipo valiente que proponga, que de espectáculo, obtener buenos resultados que tengamos solidez para que nos permita estar en el podio de la Vuelta a Colombia y del Clásico RCN y que el equipo sub-23 se vaya consolidando con el tiempo. De otro lado, en lo que tiene ver con la salud y la seguridad, en un deporte tan duro como el nuestro, pido que las caídas y las lesiones nos respeten. Y por último que mantengamos esa unión que nos hace diferentes, porque considero que un equipo que se cuida fuera de la carretera, pues a la final son los que terminan ganando”.

Alejandro Caro (Entrenador de la Selección Colombia de Freestyle)

“En términos deportivos yo le pido a los reyes magos que mis atletas consigan dos oros y dos bronces en los Juegos Suramericanos de Argentina este año, eso es muy importante para el ciclo olímpico. Lo mismo, poder lograr un cupo a Juego Olímpicos en el mundial y que nos de suerte en las Copas Mundo y perfilar todos lo cicmiento de Los ángeles 2028 y empezar pues este 2026 con el pie derecho”.

Julián Muñoz (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral)

“Lo primero es la salud de todos los deportistas, tener los mínimos incidentes posibles. Como equipo tenemos un propósito muy importante, nuestro objetivo principal es siempre trabajar sobre las bases y el desarrollo deportivo. La idea es ser protagonistas y tener muchos títulos, sobre todo en las categorías inferiores. Sabemos que en las categorías mayores es un poco más difícil el rendimiento, pero sin lugar a dudas tenemos unos objetivos importantes y es apoyar a los deportistas que son muy talentosos de la región. Trataremos de llevar la mejor representación a los nacionales y sacar los mejores resultados posibles para iniciar este año con pie derecho”.

Erney Casallas (Boyacá es para Vivirla y Team Tibana)

“Primero que todo enviarle un saludo a toda la familia del ciclismo colombiano. A los reyes magos pedirle que podamos seguir sacando talentos de Boyacá, que podamos exportar muchos ciclistas a nivel internacional y bueno también pedirle que lleguen más empresas privadas y públicas para seguir haciendo patria y poder seguirle cambiando la vida de niños y niñas de Colombia para que tengan sueños e ilusiones de llegar a ser grandes deportistas y grandes ciclistas”.