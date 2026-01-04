Ruta
Un vistazo a las nuevas contrataciones de los equipos de la máxima categoría de cara a la nueva campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Con la temporada 2026 cada vez más cerca las formaciones de la máxima categoría siguen anunciando sus nuevos fichajes para este año.
La última transferencia la confirmó el equipo neerlandés Team Visma | Lease a Bike con la contratación del francés Louis Barré, quien llega procedente del Intermarché – Wanty.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin – Premier Tech
El francés Florian Senechal llega procedente del Arkéa – B&B Hotels
El canadiense Hugo Houle llega procedente del Israel – Premier Tech
El italiano Francesco Busatto llega procedente del Intermarché – Wanty
El neerlandés Tim Marsman llega procedente del VolkerWessels Cycling Team
El belga Lindsay De Vylder llega procedente del Team Flanders – Baloise
El belga Jonas Geens llega procedente del equipo Team Flanders – Baloise
El belga Gerben Thijssen llega procedente del equipo Intermarché – Wanty
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious
El esloveno Jakob Omrzel llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious
El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
NSN Cycling Team
El eritreo Biniam Girmay llega procedente del equipo Intermarché – Wanty
El británico Lewis Askey llega procedente del equipo Groupama-FDJ
El australiano Brady Gilmore llega procedente del Israel Premier Tech Academy
El español Pau Martí llega procedente del Israel Premier Tech Academy
El irlandés Ryan Mullen llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe
El italiano Alessandro Pinarello llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
Decathlon CMA CGM
El francés Aubin Sparfel llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El austriaco Gregor Mühlberger llega procedente del Movistar Team
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek
El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El eslovaco Matthias Schwarzbacher llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El canadiense Michael Leonard llega procedente del INEOS Grenadiers
El estadounidense Luke Lamperti llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Agostinacchio llega procedente del Club Ciclístico Trevigliese
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ United
El francés Titouan Fontaine llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El francés Axel Huens llega procedente del Unibet Tietema Rockets
El neozelandés Josh Kench llega procedente del equipo continental Li Ning Star
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ
El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El británico Oscar Onley llega procedente del Team Picnic PostNL
El australiano Sam Welsford llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe
El australiano Jack Haig llega procedente del Bahrain – Victorious
El noruego Embret Svestad-Bårdseng llega procedente del Arkéa – B&B Hotels
El francés Kévin Vauquelin llega procedente del Arkéa – B&B Hotels
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
Lidl-Trek
El italiano Matteo Sobrero llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG
El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Lotto-Intermarché
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty – Nippo – ReUz
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty – Nippo – ReUz
El australiano Matthew Fox llega procedente del Veloce Club Rouen 76
El belga Jarno Widar llega procedente del equipo de desarrollo del Lotto
El francés Matys Grisel llega procedente del equipo de desarrollo del Lotto
El luxemburgués Mathieu Kockelmann llega procedente del equipo de desarrollo del Lotto
Movistar Team
El belga Cian Uijtdebroeks llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB
El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El italiano Lorenzo Finn llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Arne Marit llega procedente del Intermarché – Wanty
El español Haimar Etxeberria llega procedente del Kern Pharma
El australiano Jarrad Drizners llega procedente del Lotto
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Remco Evenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Team Picnic PostNL
El francés Alexy Faure-Prost llega procedente del Intermarché – Wanty
El neerlandés Timo de Jong llega procedente del VolkerWessels Cycling Team
El neerlandés Frits Biesterbos llega procedente del Beat Cycling Club
El francés Henri-François Renard llega procedente del Wagner Bazin WB
El italiano Mattia Gaffuri llega procedente del Swatt Club
El británico James Knox llega procedente del Soudal Quick-Step
El irlandés Dillon Corkery llega procedente del St Michel – Preference Home – Auber93
El británico Oliver Peace llega procedente del equipo de desarrollo del Picnic PostNL
Soudal Quick-Step
El belga Laurenz Rex llega procedente del Intermarché – Wanty
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Dries De Pooter llega procedente del Intermarché – Wanty
El británico Finlay Pickering llega procedente del Bahrain – Victorious
El alemán Pascal Ackermann llega procedente del Israel – Premier Tech
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco
El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El francés Louis Barré llega procedente del Intermarché – Wanty
El británico Owain Doull llega procedente del EF Education – EasyPost
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El francés Benoît Cosnefroy llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale Team
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
Uno-X Mobility
El noruego Torstein Træen llega procedente del Bahrain – Victorious
El noruego Sven Erik Bystrøm llega procedente del equipo Groupama-FDJ
El danés Anthon Charmig llega procedente del XDS Astana Team
El danés Storm Ingebrigtsen llega procedente del Team Coop-Repsol
El danés Alexander Kamp llega procedente del Intermarché-Wanty
El danés Tobias Svarre llega procedente del Team Coloquick
El noruego Martin Tjøtta llega procedente del Arkea-B&B Hotels
XDS Astana Team
El ruso Lev Gonov llega procedente del equipo de desarrollo del XDS Astana Team
El uruguayo Thomas Silva llega procedente del Caja Rural – Seguros RGA
El ruso Gleb Syritsa llega procedente del equipo de desarrollo del XDS Astana Team
El belga Arjen Livyns llega procedente del Lotto
El austriaco Marco Schrettl llega procedente del Tirol KTM Cycling Team
El español Cristián Rodríguez llega procedente del Arkéa – B&B Hotels
El Petrolike se refuerza con el joven vallecaucano Juan Diego Quintero
El escuadrón mexicano Petrolike comenzó a revelar los refuerzos con los que encarará la temporada 2026. El primero de ellos es el bugueño Juan Diego Quintero, quien llega procedente del GW Erco Shimano.
“Hoy abrimos un nuevo capítulo y lo hacemos con mucha ilusión. Damos la bienvenida al ciclista sub-23 colombiano, quien desde hoy se une a la familia del Team Petrolike”, escribió el equipo manito en sus redes sociales, anunciando la contratación de Quintero.
El joven vallecaucano, que se formó en el Team Sistecrédito, fue 2° en la contrarreloj del Panamericano de Ruta disputado en Punta del Este, Uruguay, detrás del argentino Mateo Kalejmann y terminó 4° en la Vuelta de la Juventud 2025.
“Confiamos en tu talento, tu disciplina y tus ganas de crecer. Que este camino juntos esté lleno de aprendizaje, esfuerzo y grandes logros.¡Bienvenido a casa, Quintero! Vamos con todo”, agregó el equipo mexicano en Instagram.
Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos
Los organizadores del Tour Down Under anunciaron los participantes de la primera gran cita ciclista del año, en la que fueron confirmados dos colombianos: el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).
Como es tradición en los últimos años, el calendario World Tour arrancará en 2026 en el continente oceánico, más exactamente en Australia, en la que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) defenderá el título logrado el año pasado.
Para la edición número 26 de la prueba australiana esta confirmada la presencia de grandes figuras del pelotón internacional como Jay Vine, Adam Yates, Javier Romo, Jack Haig, Ben O’Connor y Matthew Brennan, entre otras estrellas.
La carrera oceánica, que tendrá seis etapas, se disputará desde el martes 20 de enero hasta el domingo 25 de enero y contará con la participación de los 18 equipos de la máxima categoría.
Listado de Preinscritos
El Team Medellín-EPM confirmó la salida de cuatro pedalistas
El equipo continental Team Medellín-EPM anunció en las últimas horas la salida de cuatro pedalistas. Se trata de Julián Cardona, Yonatan Castro, Daniel Chavarría y Óscar Hernán Fernández, quienes no continuarán en la escuadra antioqueña.
“Los caminos cambian, pero los recuerdos quedan. Hoy decimos gracias a cuatro guerreros que lo dieron todo por el equipo en la temporada 2025. Gracias por el esfuerzo, por la lucha diaria y por representar con orgullo a nuestra ciudad Medellín”, indicó el equipo en sus redes sociales.
El conjunto antioqueño que dirige José Julián ‘Chivo’ Velásquez, le agradeció a los cuatro pedalistas y les deseó lo mejor en esta nueva etapa que vivirán en la temporada 2026.
“Éxitos en los nuevos retos… el cariño del equipo y de la afición viaja con ustedes. Nos vemos en la ruta”, agregó la escuadra paisa en Instagram.