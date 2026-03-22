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Tadej Pogacar, la superestrella de la semana
Triunfando en circunstancias adversas, Tadej Pogacar superó una caída para realizar quizás la mejor actuación de su carrera para ganar de forma extraordinaria la icónica Milano-Sanremo. De esta forma, la superestrella del UAE Team Emirates-XRG se convirtió en el único corredor en activo en haber ganado cuatro de los cinco ‘monumentos’ del ciclismo.
Es importante subrayar la magnitud del logro de Pogacar, quien fue rápidamente rodeado por sus compañeros de equipo, amigos e incluso sus rivales tras cruzar la meta, todos deseosos de felicitarlo tras el logró conseguido. Al ganar una carrera que durante mucho tiempo se consideró un sueño imposible para un ciclista de su calibre, el campeón del mundo se alzó con la victoria contra todo pronóstico y alcanzó las 110 victorias en su carrera.
Para hacer la gesta aún más impresionante, Pogacar sufrió una caída a tan solo 6 kilómetros de la subida crucial al Cipressa. Con el uniforme rasgado y abrasiones en el costado izquierdo, el esloveno se levantó rápidamente y sus compañeros lo ayudaron a reincorporarse al pelotón.
Una vez de nuevo en cabeza, Pogi protagonizó un ascenso récord tanto en la Cipressa como en el Poggio, quedándose solo con el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) en la cima de la última ascensión. Con el ciclista inglés a su rueda, Pogačar se lanzó hacia la recta final de Sanremo.
Allí, en la Vía Roma, el esloveno superó a Pidcock en el sprint y se quedó con la corona de la “classicissima” por primera vez en la historia del UAE Team Emirates-XRG. Por la magnitud de la victoria, es una carrera que quedará a la altura de las primeros triunfos del equipo en el Tour de Francia. Es una victoria que se recordará por generaciones.
Tras la meta, a Pogačar se le escurrieron lágrimas al reflexionar sobre lo que acababa de lograr en la clásica. “Cuando me caí, por un segundo pensé que todo había terminado. Porque caerse justo antes de la parte más importante de la carrera no es lo ideal, pero por suerte me subí rápidamente a la bici sin sufrir demasiados daños”.
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Una Volta a Catalunya repleta de campeones estelares y con seis colombianos
Todo está preparado para que la Volta Ciclista a Catalunya vuelva a reunir a las grandes estrellas del ciclismo internacional en su 105ª edición en la que estarán seis colombianos: Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), Einer Rubio (Movistar Team) y Nairo Quintana (Movistar Team).
Un pelotón formado por 161 ciclistas de los 23 mejores equipos de mundo pondrá en marcha este lunes 23 de marzo desde Sant Feliu de Guíxols siete días de competición en la histórica carrera catalana que acabarán el domingo 29 en Barcelona, con una expectativa altísima gracias a la combinación entre la dureza de su recorrido, que volverá a contar con tres grandes etapas de montaña, y el nivel excepcional de sus participantes. Nombres como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, João Almeida, Tom Pidcock o Florian Lipowitz son algunos de los muchos que aspiran a tomar el relevo de los últimos campeones de la prueba catalana, dos referentes generacionales como los eslovenos Primož Roglič (2025 y 2023) y Tadej Pogačar (2024), entre una lista de participantes que cuenta con siete vencedores de Grandes Vueltas diferentes.
El debut en la prueba catalana de Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), todo un doble campeón del Tour de Francia y de la última Vuelta en España, es una de las grandes atracciones de esta Volta a Catalunya, después de que una caída le impidiera participar en la edición anterior. El escalador danés, que llega en forma a la cita catalana después de dominar la reciente París-Niza, tendrá rivales de altura como el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), múltiple campeón olímpico y mundial y ganador de una Vuelta, y el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), ganador de muchas de mejores pruebas de una semana del calendario UCI WorldTour y 2º en la última Vuelta en España detrás de Vingegaard. Los dos tienen una deuda pendiente con la carrera catalana, donde han dejado huella en anteriores participaciones ganando etapas y subiendo al podio final, sin conseguir la victoria.
La presencia de todos los perseguidores de Pogačar entre los cinco primeros clasificados de la última edición del Tour de Francia demuestra el nivel de la participación que se espera en esta Volta a Catalunya. El alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), el británico Oscar Onley (Ineos Grenadiers) y el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) son algunas de las atracciones de una lista de candidatos a la victoria final que suma otros aspirantes estelares como el británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling), múltiple campeón mundial y olímpico de bicicleta de montaña que el año pasado consolidó su apuesta por las grandes vueltas completando el podio final de la Vuelta España junto con Vingegaard y Almeida, con quien se volverá a enfrentar en esta Volta a Catalunya.
En total, la 105ª edición de la prueba catalana contará con siete ganadores de Grandes Vueltas diferentes que se suman a Vingegaard y Evenepoel, muchos de los cuales ya han sido protagonistas en la Volta, como el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), campeón de un Giro de Italia, podio en las tres grandes vueltas y campeón olímpico, el veterano colombiano Nairo Quintana (Movistar Team), vencedor de la Volta a Catalunya 2016 y campeón de un Giro y una Vuelta, el norteamericano Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike), campeón de una Vuelta en España, y dos campeones del Giro de Italia como Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) y Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Una lista interminable de nombres destacados que se completa con ciclistas que también han dejado huella en la Volta como el balear Enric Mas (Movistar Team) y el vasco Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que han subido al podio final en Barcelona, el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y el australiano Ben O’Connor (Jayco-AlUla), vencedores de grandes etapas de montaña en ediciones anteriores, Lenny Martínez (Bahrain Victorious), mejor joven, y también debutantes ilustres como el canadiense Derek Gee (Lidl-Trek).
Quien también sabe lo que es subir al podio de la carrera de casa es Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), que sumará su undécima participación consecutiva liderando la lista de siete ciclistas catalanes presentes en la línea de salida junto con su compañero de equipo Adrià Pericas, debutante a la carrera, David De Cruz y Marcel Camprubí (Pinarello-Q36.5) que acompañarán a Tom Pidcock, Abel Balderstone, Jan Castellón y Sergi Darder (Caja Rural-Seguros RGA). Por su parte, entre los aspirantes a los triunfos de etapa, Ethan Vernon (NSN Cycling Team), doble vencedor de etapa en la Volta a Catalunya, tendrá rivales de entidad como los veteranos Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) y Sam Bennett (Pinarello-Q36.5), ganadores de etapas a las tres Grandes Vueltas, o el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers), reciente vencedor de etapa en la París-Niza, algunos de los hombres más rápidos en un pelotón que suma más de 100 victorias parciales entre Giro, Tour y Vuelta.
Un triple reto de montaña sin igual
La 105ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya recorrerá entre los próximos días 23 y 29 de marzo más de 1.080 kilómetros repartidos en siete etapas entre Sant Feliu de Guíxols y Barcelona, con la montaña como gran protagonista. En total, se superarán más de 20.000 metros de desnivel en una semana de competición que se iniciará con tres etapas que darán oportunidades a los cazadores de etapas, la inicial en Sant Feliu de Guíxols, la segunda entre Figueres y Banyoles y la tercera por el interior de la Costa Daurada, antes de afrontar tres etapas de alta montaña: Mataró-Vallter, la Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal y Berga-Queralt, que pondrán a prueba a los grandes escaladores del pelotón internacional antes de cerrar la prueba en el tradicional circuito de Montjuïc en Barcelona.
La jornada inicial de la Volta a Catalunya 2026 volverá a tener la salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols por quinta edición consecutiva y dejará la puerta abierta a todo tipo de perfiles de ciclistas capaces de luchar para convertirse en el primer líder gracias a un recorrido nervioso y una llegada exigente. Con salida desde el Guíxols Arena, la etapa tendrá 172,7 kilómetros de recorrido y dos puertos puntuables, uno de ellos de primera categoría, el Alt de Sant Hilari Sacalm, camino del explosivo final en la Carretera de Girona, que los últimos años ha ofrecido siempre finales vibrantes con ganadores como Michael Matthews, Primož Roglič o, el año pasado, el joven Matthew Brennan.
La segunda etapa recorrerá 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles, invirtiendo la etapa que en la última edición coronó al velocista británico Ethan Vernon en la ciudad de Dalí. Será una etapa que, a pesar de llegar a los 2.000 metros de desnivel acumulado, tendrá solo un puerto de 3ª categoría como dificultad puntuable en sus primeros kilómetros y tendría que favorecer a ver un posible esprint masivo en el Passeig de Lluís Constans de Banyoles, ciudad que anteriormente ha coronado en la Volta a Catalunya a velocistas tan emblemáticos como Erik Zabel, Thor Hushovd, Mark Cavendish o Alessandro Petacchi.
La tercera etapa tendrá la Costa Daurada como gran protagonista cuatro años después de vivir una de las etapas más recordadas de las últimas ediciones con la escapada de Richard Carapaz y Sergio Higuita en 2022. Serán 159,5 kilómetros de recorrido entre Mont-roig del Camp y Vila-seca con las Montañas de Prades y la Sierra del Montsant como protagonistas, con tres puertos de montaña entre los que destaca el emblemático Alto de La Mussara, de 1ª categoría. Una jornada que puede favorecer a los aventureros que busquen la escapada camino de Vila-seca, que acogió un final de etapa de la Volta por última vez en 2019.
La cuarta etapa será la primera de las tres jornadas de alta montaña consecutivas de esta Volta a Catalunya, saliendo desde Mataró y llegando a la estación de esquí de Vallter, el techo ciclista de Catalunya a más de 2.100 metros de altura. En el centenario del Esport Ciclista Mataró, la capital del Maresme dará inicio a una jornada de 173 kilómetros con dos puertos de montaña en su fase inicial antes de afrontar una subida final que en 2024 vivió una exhibición individual de Tadej Pogačar y que obligará a poner las cartas sobre la mesa entre los candidatos a la victoria final.
Después del primer asalto, la quinta etapa pondrá todavía más a prueba los escaladores en 155,3 kilómetros de recorrido entre la Seu d’Urgell y la temida cumbre de La Molina/Coll de Pal que rozará los 4.500 metros de desnivel positivo. Se superarán cinco puertos de montaña, algunos de ellos inéditos en la Volta, cruzando la Sierra del Cadí, y el reto final será la subida a Coll de Pal, considerado uno de los puertos más exigentes de Catalunya. Más de 17 interminables kilómetros de ascenso al 7% de desnivel medio desde la localidad de Bagà que, si bien el año pasado fueron decisivos para coronar la victoria de Demi Vollering en la edición femenina de la Volta, en la prueba masculina no eran protagonistas desde 1979.
La tercera y decisiva etapa de montaña de esta Volta a Catalunya buscará replicar el espectáculo que maravilló el mundo del ciclismo en 2024, mostrando todo el potencial ciclista del Berguedà en sus 158 explosivos kilómetros de recorrido entre la ciudad de Berga y la cima de Queralt. Serán cuatro puertos de montaña en total a lo largo del recorrido, incluyendo el celebrado Coll de Pradell, de categoría especial, que en las ediciones anteriores se abarrotaron de público para disfrutar de la enésima exhibición de Tadej Pogačar camino de su victoria final. Como en aquella ocasión, la subida al santuario de Queralt desde Berga puede ser decisiva para definir al vencedor de la 105ª edición de la Volta, a falta de la etapa final.
Finalmente, la Volta a Catalunya 2026 se cerrará con su tradicional fiesta final con salida y llegada en la ciudad de Barcelona. En un recorrido todavía más explosivo, contará con 95 kilómetros con salida desde Plaça Espanya y sumará una subida más al Alto del Castell de Montjuïc, haciendo un total de siete vueltas a un circuito que tantas historias ha escrito en la historia y de la Volta y del ciclismo y que se ha consolidado como cierre de la carrera desde el año 2013. En las dos últimas ediciones, Barcelona ha visto ganar la etapa final a los campeones de la clasificación general de la Volta, los eslovenos Primož Roglič (2025) y Tadej Pogačar (2024).
*Con Información Prensa Volta a Catalunya
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“Colombia, país de ciclismo y de campeones”: David Lappartient, presidente de la UCI
Desde el 2017, la presidencia del ciclismo mundial está en manos de un hombre nacido en Francia hace 52 años y quien visita a Colombia por primera vez llegando ayer martes para asistir a los Campeonatos Panamericanos de Ruta que se llevan a cabo en montería: David Lappartient.
Pertenece al mundo del ciclismo desde muy joven siendo cronometrador de diferentes eventos, y ha llegado en una meteórica carrera a ser presidente de la Federación de ciclismo, presidente del Comité Olímpico de Francia, candidato a la presidencia del COI y finalmente máximo dirigente de uno de los deportes más importantes de este planeta.
De apariencia juvenil, auténtico y claro en sus conceptos, concedió una entrevista exclusiva al canal informativo de la FCC de la cual hizo parte el director de la Revista Mundo Ciclístico, la cual reproducimos para nuestros lectores.
¿Qué sabía usted de Colombia antes de venir?
Tengo referencias de Colombia como país desde hace muchos años y en lo deportivo recuerdo con mucho cariño la década de los años 80 cuando aparecieron los Lucho Herrera, Fabio Parra, Patrocinio Jiménez, etc. Recuerdo como volaban en las montañas y sus duelos con Bernard Hinault. También recuerdo el entusiasmo y la pasión con la cual ustedes relataban en la radio esos acontecimientos. Y ahora con nombres como los de Egan Bernal, Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Rigoberto Urán y tantos otros que han hecho grande a Colombia en el ciclismo del mundo.
Para usted ¿Qué importancia tiene hoy en la historia del ciclismo mundial el ciclismo colombiano?
El ciclismo colombiano tiene formidables campeones en todas las grandes carreras del mundo desde hace mucho tiempo y en todas modalidades. No podemos olvidar sus logros en la pista, el BMX, MTB, paracyling y ahora en el Freestyle. Por ello tienen que hacer parte de la gran historia de este deporte a nivel mundial.
¿Es posible para la UCI facilitar ayuda al ciclismo colombiano para contribuir a su desarrollo en todas las modalidades?
Nosotros estamos siempre atentos a cualquier solicitud de nuestras Federaciones para apoyar sus iniciativas. El facilitar la presencia de ciclistas colombianos en el Centro Mundial en Suiza para su formación, los cursos de capacitación, la orientación en la construcción de velódromos, etc., son algunos de esos aspectos y seguimos atentos a cualquier solicitud proveniente de la federación colombiana y de las otras que integran la COPACI.
¿Qué importancia tienen para la UCI los Campeonatos Panamericanos?
La máxima importancia pues tenemos este tipo de torneos en los 5 continentes. Son la base para confrontar los países, conocer su nivel, hacer experiencias y la puntuación que se concede es la base para clasificar a los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.
¿Tiene alguna opinión de estos Campeonatos Panamericanos en Montería?
A pesar del poco tiempo de mi permanencia aquí, encuentro una excelente organización, gran colaboración de las autoridades gubernamentales, entusiasmo e interés por parte del público que seguramente vivirá al máximo las pruebas de ruta.
A propósito de nuestro continente ¿Cómo acortar las enormes diferencias con Europa en cuanto a desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología en los últimos años?
Creo que la competición e intercambio permanente de conocimientos es un primer paso al igual que la capacitación por parte de entrenadores y dirigentes tanto en sus países como en el exterior frente a los nuevos desafíos.
¿Nos puede hacer un balance sobre las medidas que la UCI ha venido tomado frente al ciclismo en los últimos años?
Hemos avanzado mucho en temas como la seguridad de los ciclistas que es nuestra prioridad. El aumento de la zona de seguridad en las llegadas masivas, las medidas en algunos componentes de las bicicletas, la aplicación de las tarjetas amarillas y sanciones, exigencias de mayor seguridad y condiciones de los organizadores de carreras son algunos de los aspectos de los cuales nos ocupamos diariamente.
¿Qué significado tiene para UD. la aparición desde 1980 de países como Colombia, USA, México, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, en los podios de las más grandes competencias del mundo, en todas las modalidades incluidos los Juegos Olímpicos?
Es la ratificación del talento existente en todo el mundo para la práctica y la competición del ciclismo. Ver países como Colombia ganando las tres carreras más importantes del mundo como el Tour, Giro y Vuelta, tener campeones en mundiales y Olímpicos en el BMX como Mariana Pajón, en la pista con Kevin Quintero y ahora Stefany Cuadrado, saber que un ecuatoriano (Richard Carapaz) es Campeón Olímpico de ruta ratifica la mundialización del ciclismo promovida por la UCI y el Tour de Francia a partir de 1982.
Hablemos de su gestión como presidente de la UCI ¿Puede clasificar sus dos más grandes satisfacciones y una dificultad para superar?
La primera gran satisfacción es el haber promovido el ciclismo femenino hasta el punto donde se encuentra hoy en todas las modalidades. La segunda es la batalla que libramos a diario en favor de la seguridad e integridad de los ciclistas en todos los aspectos posibles. Y las dificultades son varias en las cuales igualmente seguimos trabajando para superarlas.
¿Podemos decir que hoy el ciclismo goza de buena salud y mirar con optimismo su futuro?
No tengo dudas. El ciclismo goza de muy buena salud y no es difícil demostrarlo por su crecimiento universal, interés gubernamental y empresarial para apoyarlo en todas sus modalidades, certámenes. Los medios informativos se interesan cada vez más por este deporte, algunos duplicando sus audiencias. Por lo tanto, puedo afirmar sin temor a equivocarme que hay un gran futuro para el ciclismo.
Finalmente ¿Quiere dejar un mensaje al movimiento del ciclismo colombiano incluidos todos sus ciclistas, dirigentes, patrocinadores gubernamentales y privados, aficionados, etc.?
Con todo gusto: “Ha sido un placer para mi estar en un país de ciclismo como Colombia. Agradezco la hospitalidad que me han brindado y la invitación por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo y la COPACI (Confederación Panamericana de ciclismo). Los invito a seguir teniendo este deporte como un estilo de vida y motivo de orgullo por sus logros. La invitación incluye también la pasión por la práctica del ciclismo en función de la salud, el bienestar y la confraternidad. El ciclismo nos permite ser una familia universal. Me encantaría volver una vez más a Colombia ojalá sabiendo que en los próximos años este país vuelva a ser la sede de un campeonato mundial como el inolvidable realizado en 1995.
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Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: José Juan Prieto se impone entre los Sub-23 con Cristián Vélez 2°
En un final para los hombres rápidos, Cristian Vélez sumó este sábado una nueva presea al medallero de Colombia en el Campeonato Panamericano de Ruta que tiene como sede a Montería, Córdoba. El joven velocista antioqueño se quedó con el segundo puesto.
Los sprinters mexicanos hicieron el 1-3, en un apretado final de la prueba masculina de fondo para la categoría Sub-23 con José Juan Prieto llevándose la medalla de oro y José Antonio Prieto quedándose con el bronce.
La prueba se disputó sobre una distancia de 160,8 kilómetros en un circuito de 12 vueltas a un trazado de 13,4 km. En el cierre, varios corredores intentaron sorprender al pelotón, pero todos fracasaron en su intento.
La carrera se desarrolló en medio de un gran dominio, marcaje y rivalidad entre Colombia y México, países que exhibieron el mejor nivel tanto individual como colectivo, donde los mexicanos lograron subir dos al podio.
El certamen continental termina este domingo con la disputa de la prueba élite masculina sobre 206,4 kilómetros por las calles de Montería. El equipo colombiano estará conformado por Wilmar Paredes, Álvaro Hodeg, Nicolás Gómez, Fernando Gaviria y Walter Vargas.
Resultados Campeonato Panamericano de Ruta (SUB-23)
Cereté – Cereté (160,8 km)
|1
|José Juan Prieto
|México
|3:43:39
|2
|Cristián Velez
|Colombia
|m.t.
|3
|José Antonio Prieto
|México
|m.t.
|4
|Arlex Méndez
|Venezuela
|m.t.
|5
|Facundo Ambrossi
|Argentina
|m.t.
|6
|Luis Fernando Bonfim
|Brasil
|m.t.
|7
|Jadian Neaves
|Trinidad & Tobago
|m.t.
|8
|Martín Mancilla
|Chile
|m.t.
|9
|Sebastián Ruiz
|México
|m.t.
|10
|Nahuel Cruz
|República Dominicana
|m.t.